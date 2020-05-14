Что такое личные инвестиции? Объясним для новичков с помощью Юрия Семина!

Sports.ru и Тинькофф Инвестиции образовательные.

Юрий Семин – один из немногих тренеров, кто заступился за футболистов, когда клубы начали договариваться о снижении зарплат во время карантина. «Никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний», – написал он в начале апреля. Поэтому нам вместе с Тинькофф Инвестициями показалось правильным объяснить, что вообще такое вложения на фондовом рынке на гифках, коубах и фотографиях с бывшим тренером «Локомотива».

Инвестиции связаны с риском. Всегда

Если вы хотите просто сохранить накопленные деньги, то ничего лучше вкладов в банках по-прежнему нет: они надежные (государство гарантирует возврат 100% вкладов до 1,4 миллиона рублей даже в самой экстремальной ситуации – банкротстве банка), они не требуют к себе никакого внимания и обеспечивают гарантированный доход.

Если же вам хочется увеличить накопления, а не просто сохранить, то лучше идти на фондовый рынок. Здесь никто никаких гарантий не дает, но зато и прибыли могут быть в разы выше. Именно поэтому в акции и облигации не нужно класть все свои деньги – риск разориться, пусть и минимальный, но есть.

На всякий случай: акции – это маленькие кусочки компании, покупая акции, вы становитесь совладельцами этих компаний. Акции покупают в надежде, что цена этих маленьких кусочков увеличится — например, потому что у компаний будут расти финансовые показатели. Кроме того, многие акции приносят дивиденды – это когда часть прибыли пускается не в развитие, а раздается акционерам.

Облигации – это что-то типа займа, только не вы берете в долг, а у вас. Вы заранее узнаете из документов компании о выпуске облигаций, размер ставки, сроки и даты платежей и покупаете облигацию, если вас устраивают такие условия займа. Ее можно держать до наступления срока платежа, а можно продать. С выгодой – например, если на такие бумаги высокий спрос, и ее готовы покупать по цене выше номинала. Или с убытком – если всем на рынке кажется, что компания может не выполнить свои обязательства перед кредиторами, и облигацию не хотят покупать по высокой цене.

Инвестиции не похожи на ставки у букмекеров. Это совсем-совсем другое

Может показаться, что ставки у букмекеров чем-то похожи на фондовый рынок: и там, и там нет гарантий, и там и там можно получить деньги, если хорошо предсказать результат, и то и другое довольно азартно и затягивает. Так вот – это абсолютно разные вещи, даже по своей природе.

Самое важное отличие в том, что все пари – это игра с отрицательной или нулевой (если нет комиссий букмекеров) суммой: вы спорите, и потом победители получают банк, состоящий из ставок всех участников. Инвестиции работают по-другому: банк растет сам по себе, позволяя оставаться в плюсе всем участникам процесса. Это происходит из-за того, что растет мировая экономика.

Да, в ней случаются кризисы, а некоторые компании становятся банкротами, но в целом фондовый рынок растет, причем очень устойчиво. Например, американский фондовый индекс S&P 500 (объединяет 500 крупнейших компаний) по итогам года падал в XXI веке только шесть раз из 19 и вырос за это время почти в три раза. Другой факт про S&P 500: если за месяц он падал на 10% и более, то за следующий год в среднем прибавлял больше 20%.

Чтобы начать инвестировать, нужно хотя бы немножко разобраться в предмете...

Поскольку инвестиции связаны с риском, нужно разбираться, на что именно вы идете, отдавая свои деньги. Это не значит, что для выхода на фондовый рынок нужно заканчивать какие-то специальные курсы или получать дополнительное образование (хотя образование никогда не лишнее!), но все-таки нужно понимать все слова из этого текста и более или менее представлять, почему акции и облигации могут расти или падать в цене, как цены зависят от баланса спроса и предложения.

На фондовом рынке продаются не только акции и облигации конкретных компаний, но и паи фондов, которые состоят из этих самых акций и облигаций, собранных по одному принципу. Например, если вы хотите вложиться в акции, допустим, электроэнергетических компаний, можно не покупать с десяток разных ценных бумаг, а просто купить пай фонда.

Фонды считаются хорошим инструментом для новичков, потому что портфель в них сбалансировали за вас. Однако не стоит вкладываться в паи фондов или другие хитро устроенные инструменты, если вы не понимаете, как они работают.

Сейчас торговать на бирже можно из приложения на телефоне. У Тинькофф Инвестиций оно суперпонятное, в нем же можно получить представление о базовых правилах торговли – приложение определяет твой инвестиционный профиль, дает доступ к аналитическим статьям по конкретным ценным бумагам и к «пульсу» – соцсети для инвесторов, в которой они делятся своими стратегиями и удачными покупками.

Кстати, не исключено, что познания в футболе тоже помогут вам зарабатывать. На биржах торгуются акции десятка европейских футбольных клубов, в том числе «Ювентуса», «Боруссии», «Аякса» и «Манчестер Юнайтед». Причем акции МЮ обращаются на Санкт-Петербургской бирже, а значит, доступ к ним есть у начинающих инвесторов, которые выбирают базовый режим обслуживания.

...И настроиться на игру в долгую

Инвесторы, которые пришли на рынок на много лет, как правило, гораздо успешнее тех, кто приходит в надежде быстро получить прибыль и сбежать. Поэтому начать имеет смысл с инвестиций маленьких сумм, чтобы понять, как все работает. В «Тинькофф Инвестициях» цены на активы начинаются от 5 рублей (это как раз доля в одном из фондов, о которых мы говорили в прошлой главе), а комиссию на базовом тарифе «Инвестор» брокер берет только за операции, но не за обслуживание счета.

Таким образом, можно сначала поэкспериментировать, а потом уже класть на счет более серьезные суммы.

Сейчас, из-за пандемии и карантина, многие акции по всему миру упали в цене. Если мир будет быстро восстанавливаться от кризиса, есть существенная вероятность, что и акции начнут расти в цене. Поэтому именно сейчас хорошее время для старта вашей инвестиционной карьеры.

Открыть счет и начать инвестировать очень просто

Для этого нужно оставить заявку онлайн. С апреля для открытия счета не надо встречаться с представителем Тинькофф, потребуется только смс-подтверждение операции. Пополнить счет можно с карты любого российского банка.

Вывод средств – мгновенный, в том числе и в валюте. Обслуживание счета на тарифе «Инвестор» ничего не стоит, комиссии списываются только за сделки.

Ну а теперь – бонус!

Все, кто откроет брокерский счет по этой ссылке до 1 июня, получат в подарок акцию крупной компании стоимостью до 20 тысяч рублей.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков