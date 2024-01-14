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Санчо сразу отдал ассист за «Боруссию». Помог добыть первую победу за полтора месяца

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Марко Ройс Марко Ройс
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Джейдон Санчо вернулся! И в «Боруссию», и на поле, и список ассистентов Бундеслиги. Да, вот так сразу.

На 55-й минуте матча против «Дармштадта» Санчо и Марко Ройс вышли на замену – потом эта парочка как раз и организовала второй гол. Джейдон открылся за спину под передачу из глубины...

...и выкатил на пустые Ройсу.

В конце «Дортмунд» забил третий и довел дело до разгрома. Это первая победа команды Терзича с 28 ноября (когда обыграли «Милан» в ЛЧ). Да и три мяча не забивали с тех же самых пор. Так что возвращение Санчо случилось очень вовремя.

Хотя не все болельщики так рады приезду Джейдона. В перерыве в трансляцию попал момент, когда кто-то из фанатов с трибуны кричит англичанину: «Эрик тен Хаг хочет поговорить с тобой, ленивый ублюдок».

Впрочем, после этого Санчо вышел, сделал ассист, дважды удачно обвел соперников, отдал 12 точных пасов – 2 из которых под удар. В целом, неплохо для игрока, который не играл в футбол полгода.

Санчо 2,5 года старадал в «Манчестер Юнайтед». Как это было?

🔴 Санчо сменил «Дортмунд» на «Манчестер Юнайтед» 2,5 года назад. Тогда на «Олд Траффорд» еще рулил Оле-Гуннар Сульшер. Норвежец долго требовал купить ему лучшего ассистента Бундеслиги – и, наконец, получил желаемое. А «Боруссия» получила 85 млн евро.

🔴 Санчо обещали знакомый №7, но в то же лето «МЮ» взял еще и Криштиану Роналду. Джейдона предсказуемо прокатили. И да, это не первый раз, когда подписание португальца влияло на карьеру Санчо.

🔴 Сульшер ломал голову, как сбалансировать команду под Криша, а Санчо в это время ушел в тень – всего четыре раза вышел в старте, не забил ни одного гола. Впервые Джейдон отличился только после смены норвежского тренера на Майкла Кэррика.

🔴 Больше всего в Санчо верил Ральф Рангник. Даже сбрил предложение Криштиану Роналду перейти на схему в два форварда – это означало бы снижение роли Джейдона в составе (и, как следствие, количества игрового времени).

Сезон английский вингер закончил со скромными 5+3.

🔴 При Тен Хаге начало было многообещающим – Криштиану теперь не мешал, нужно было забирать место в старте и делать результаты. В первых турах при новом тренере Санчо забил «Ливерпулю» и «Лестеру», освоился и справа, и слева.

Но постепенно Джейдон затух. И тогда Тен Хаг впервые вывел игрока из состава. Официально все списали на болезнь и депрессию. Англичанина отправили на восстановление в Голландию. 

«В начале сезона он сыграл пару хороших матчей, но потом уровень упал. Иногда ты не знаешь, чем это вызвано, – рассуждал тренер. – Чаще всего это происходит медленно. Сначала ты просто наблюдаешь, но статистика тоже становилась хуже. Это совокупность проблем: как физических, так и ментальных».

Каникулы длились с октября по февраль. Вернулся из этого отпуска Санчо круто – 2 гола в 3 матчах. Но, опять же, быстро сдулся и закончил сезон бледно. 

🔴 Летом «Манчестер Юнайтед» активно пытался спихнуть Джейдона хоть куда-нибудь. Потому что Тен Хаг потерял веру в игрока. Тогда вингера оценивали в 45 млн евро, а среди претендентов была «Боруссия», которая настаивала на аренде.

Но Санчо никуда не ушел. 

🔴 Новый сезон – старые проблемы. Но теперь ссора с Тен Хагом стала публичной и громкой. Джейдона в трех турах выходил на замену, а на игру против «Арсенала» и вовсе не поехал. Когда у тренера спросили, почему Санчо пропускает матч, он не юлил:

«Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали».

Санчо пошел на открытый конфликт – ответил тренеру через соцсетях:

«Не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо».

🔴 Тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с первой командой, клуб поддержал это решение. От Джейдона потребовали удалить пост и извиниться перед тренером лично – футболист согласился только на первое.

О примирении договаривались и представители Санчо, и друзья среди одноклубников (например, Маркус Рэшфорд). Но стороны категорически отказались идти на попятную.

🔴 Санчо тотально изолировали от первой команды: парковался на базе отдельно, ел отдельно (еду приносили в контейнерах), тренируется отдельно. На занятиях с молодежкой, кстати, Джейдон вел себя практически образцово.

Но были и сообщения о нарушениях режима: футболист часто тусуется и иногда круглую ночь играет в футбольный симулятор EA Sports FC 24.  

🟡 И теперь Санчо снова в «Боруссии». Объявил он об этом в стиле Майкла Джордана – прислав факс «Я вернулся».

Дармштадт – Боруссия Д 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
13 января, 20.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 Брандт, 0:2 – 77 Ройс, 0:3 – 90 Мукоко.
ДармштадтШуэн, Бадер (Вильхельмссон, 46), Кларер, Маглица, Ридель, Карич, Холланд, Франьич, Кемпе (Мюллер, 87), Скарке (Циммерманн, 87), Пфайффер (Торзьелло, 87).
Боруссия ДКобель, Менье, Шлоттербек (Зюле, 88), Джан, Матсен, Забитцер, Брандт (Ройс, 55), Озджан, Мален (Рейна, 88), Байно-Гиттенс (Санчо, 55), Фюллькруг (Мукоко, 81).
Предупреждения:
Байно-Гиттенс (3), Матсен (31), Маглица (51), Рейна (90).

Инсайды из «МЮ»: на что обиделся Санчо? И какая странная у него теперь жизнь

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Catherine Ivill

5 комментариев
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Ответ Александр Горячев
Ну и хорошо, может он и создан для команд средней руки👍🏻
Да не. МЮ же не подошел, поэтому твой вердикт ошибочный.
+5
-1
+4
Надеюсь на следующем матче МЮ фанаты будут кричать: "Санчо хочет поговорить с тобой, лысый ублюдок"
+2
0
+2
Ответ Миха Терпак
Да не. МЮ же не подошел, поэтому твой вердикт ошибочный.
Да не. МЮ же не подошел, поэтому я прав.
+2
0
+2
Ответ Александр Горячев
Да не. МЮ же не подошел, поэтому я прав.
Эт как так выходит? Переходит Санчо из среднего клуба в средний. Хотя я бы даже сказал на повышение.
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