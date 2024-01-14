Санчо сразу отдал ассист за «Боруссию». Помог добыть первую победу за полтора месяца

Джейдон Санчо вернулся! И в «Боруссию», и на поле, и список ассистентов Бундеслиги. Да, вот так сразу.

На 55-й минуте матча против «Дармштадта» Санчо и Марко Ройс вышли на замену – потом эта парочка как раз и организовала второй гол. Джейдон открылся за спину под передачу из глубины...

...и выкатил на пустые Ройсу.

В конце «Дортмунд» забил третий и довел дело до разгрома. Это первая победа команды Терзича с 28 ноября (когда обыграли «Милан» в ЛЧ). Да и три мяча не забивали с тех же самых пор. Так что возвращение Санчо случилось очень вовремя.

Хотя не все болельщики так рады приезду Джейдона. В перерыве в трансляцию попал момент, когда кто-то из фанатов с трибуны кричит англичанину: «Эрик тен Хаг хочет поговорить с тобой, ленивый ублюдок».

Впрочем, после этого Санчо вышел, сделал ассист, дважды удачно обвел соперников, отдал 12 точных пасов – 2 из которых под удар. В целом, неплохо для игрока, который не играл в футбол полгода.

Санчо 2,5 года старадал в «Манчестер Юнайтед». Как это было?

🔴 Санчо сменил «Дортмунд» на «Манчестер Юнайтед» 2,5 года назад. Тогда на «Олд Траффорд» еще рулил Оле-Гуннар Сульшер. Норвежец долго требовал купить ему лучшего ассистента Бундеслиги – и, наконец, получил желаемое. А «Боруссия» получила 85 млн евро.

🔴 Санчо обещали знакомый №7, но в то же лето «МЮ» взял еще и Криштиану Роналду. Джейдона предсказуемо прокатили. И да, это не первый раз, когда подписание португальца влияло на карьеру Санчо.

🔴 Сульшер ломал голову, как сбалансировать команду под Криша, а Санчо в это время ушел в тень – всего четыре раза вышел в старте, не забил ни одного гола. Впервые Джейдон отличился только после смены норвежского тренера на Майкла Кэррика.

🔴 Больше всего в Санчо верил Ральф Рангник. Даже сбрил предложение Криштиану Роналду перейти на схему в два форварда – это означало бы снижение роли Джейдона в составе (и, как следствие, количества игрового времени).

Сезон английский вингер закончил со скромными 5+3.

🔴 При Тен Хаге начало было многообещающим – Криштиану теперь не мешал, нужно было забирать место в старте и делать результаты. В первых турах при новом тренере Санчо забил «Ливерпулю» и «Лестеру», освоился и справа, и слева.

Но постепенно Джейдон затух. И тогда Тен Хаг впервые вывел игрока из состава. Официально все списали на болезнь и депрессию. Англичанина отправили на восстановление в Голландию.

«В начале сезона он сыграл пару хороших матчей, но потом уровень упал. Иногда ты не знаешь, чем это вызвано, – рассуждал тренер. – Чаще всего это происходит медленно. Сначала ты просто наблюдаешь, но статистика тоже становилась хуже. Это совокупность проблем: как физических, так и ментальных».

Каникулы длились с октября по февраль. Вернулся из этого отпуска Санчо круто – 2 гола в 3 матчах. Но, опять же, быстро сдулся и закончил сезон бледно.

🔴 Летом «Манчестер Юнайтед» активно пытался спихнуть Джейдона хоть куда-нибудь. Потому что Тен Хаг потерял веру в игрока. Тогда вингера оценивали в 45 млн евро, а среди претендентов была «Боруссия», которая настаивала на аренде.

Но Санчо никуда не ушел.

🔴 Новый сезон – старые проблемы. Но теперь ссора с Тен Хагом стала публичной и громкой. Джейдона в трех турах выходил на замену, а на игру против «Арсенала» и вовсе не поехал. Когда у тренера спросили, почему Санчо пропускает матч, он не юлил:

«Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали».

Санчо пошел на открытый конфликт – ответил тренеру через соцсетях:

«Не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках. Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо».

🔴 Тен Хаг отстранил Санчо от тренировок с первой командой, клуб поддержал это решение. От Джейдона потребовали удалить пост и извиниться перед тренером лично – футболист согласился только на первое.

О примирении договаривались и представители Санчо, и друзья среди одноклубников (например, Маркус Рэшфорд). Но стороны категорически отказались идти на попятную.

🔴 Санчо тотально изолировали от первой команды: парковался на базе отдельно, ел отдельно (еду приносили в контейнерах), тренируется отдельно. На занятиях с молодежкой, кстати, Джейдон вел себя практически образцово.

Но были и сообщения о нарушениях режима: футболист часто тусуется и иногда круглую ночь играет в футбольный симулятор EA Sports FC 24.

🟡 И теперь Санчо снова в «Боруссии». Объявил он об этом в стиле Майкла Джордана – прислав факс «Я вернулся».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm, Catherine Ivill