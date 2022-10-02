Ой, схемы стандартов «Зенита» попали в трансляцию «Матч ТВ»

Оператор подкрался к Тимощуку.

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 3:1 и упрочил лидерство в РПЛ. А мимолетом в трансляцию попал интересный момент – схемы розыгрыша стандартных положений петербуржцев.

Анатолий Тимощук на планшете показывал переодевающемуся Густаво Мантуану, что нужно делать при подачах. Интересное графическое оформление схем.

Вероятно, на этой схеме построение игроков при стандарте у своих ворот – с высокой обороной на линии штрафной.

Еще два варианта.

А это самое интересное – первая схема подачи углового. Четыре игрока перегружают зону на дальнем углу штрафной, а в момент подачи разбегаются в четыре стороны, разрывая оборону (по замыслу).

У «Зенита» все в порядке со стандартами

В прошлом сезоне команда Сергея Семака организовала 9 голов после угловых – столько же только у «Спартака». В этом уже три: гол Ловрена «Спартаку», Сергеева «Торпедо» (там был короткий розыгрыш) и Родригао «Уралу».

В Екатеринбурге, кстати, Тимощук тоже в кадр попала установка Тимощука Ерохину.

Если у вас есть своя интерпретация схем с планшета Тимощука, делитесь в комментариях!

И еще: как думаете, разрешат ли «Матч ТВ» использовать такие шпионские трюки в будущих матчах «Зенита»?