25 комментариев

Новые формы топ-клубов: «Арсенал» вдохновился «Непобедимыми», «Дортмунд» – стадионом, «Юве» – зеброй
Большинство топ-клубов уже представили домашние комплекты на новый сезон, а многие даже сыграли в обновке в последних турах.
Разглядываем детали.
«Арсенал»
Лондонцы убрали воротник-поло, с которым играли в этом сезоне. Красный стал темнее.
Новая форма посвящена 20-летию «Непобедимых» – в сезоне-2003/04 команда Арсена Венгера ни разу не проиграла в АПЛ. Именно поэтому клубная эмблема, лого adidas и полоски на рукавах выполнены в золотом цвете. Внутри футболки добавили тонкую полоску с результатами того сезона – на ней 26 побед и 12 ничьих показаны буквами W (победа) и D (ничья).
Завершает дизайн зигзагообразный принт по всей футболке. Дебют формы прошел успешно: «Арсенал» разнес «Вулвз» (5:0) в последней игре сезона.
«Бавария»
А вот мюнхенцы дебютировали в новом комплекте ужасно: в предпоследнем туре проиграли «Лейпцигу» 1:3 и чуть не подарили титул «Боруссии».
У «Баварии» традиционное сочетание цветов, но необычные акценты: впервые за десятилетия основным выступил белый, а красный в роли дополнительного.
Несколько лет назад в правила клуба добавили пункт, по которому домашняя форма может быть только из этих двух цветов. Но на всякий случай дизайнеры в этот раз оставили еще одно напоминание: на внутренней стороне воротника надпись «Красный и белый на всю жизнь». В полностью красный перекрасили даже эмблему и чемпионские звезды над ней.
Дизайн вдохновлен комплектом 1965 года, когда «Бавария» поднялась в Бундеслигу.
«Боруссия»
Дортмундцы создали комплект с помощью болельщиков. Клуб и Puma объявили конкурс на лучший дизайн, после чего получили больше 15 тысяч заявок. Жюри, в состав которого входил Марко Ройс, отобрало девять вариантов, которые попали в финал.
Дальше в дело вступили фанаты, которые выбрали лучший вариант. Победителем с большим отрывом оказался болельщик «Дортмунда» и графический дизайнер Тимо Р.
Главным элементом его дизайна стал силуэт «Сигнал Идуна Парк». «Джерси должна выделяться и запоминаться, – объясняет Тимо Р. – Что делает домашнюю игру «Боруссии» особенной? Болельщики, «Желтая стена» и стадион».
Диагональный черный принт отсылает к угольному прошлому Рурской области.
«Ливерпуль»
Nike вновь подогнал «Ливерпулю» максимально простой дизайн, добавив к предыдущей версии только немного белого на рукавах и воротнике. Футболка основана на том же шаблоне, что и третья форма минувшего сезона.
Отмечается, что экипировка вдохновлена комплектом сезона-1973/74 – последнем для легендарного тренера Билла Шенкли, в котором он привел клуб к победе в Кубке Англии.
«Лион»
Красота от «Лиона», вдохновленная комплектами из начала нулевых, когда клуб доминировал во Франции. Такая же красно-синяя полоса была на форме команды в 2002-2004 годах.
Но в отличие от ретро-варианта традиционные клубные цвета сочетаются здесь с золотом. Причем Emirates перекрасили из красного в золотой в самый последний момент.
«Ман Сити»
Небесно-голубая футболка «Сити» посвящена 20-летию со дня переезда на «Этихад». Комплект вдохновлен формой, в которой «Ман Сити» играл в первом сезоне на новой арене. V-образный вырез тоже оттуда, а на задней части воротника дизайнеры поместили почтовый индекс стадиона.
Графический узор на груди отсылает к архитектурным особенностям «Этихада».
«Милан»
Миланцы приготовили необычную графику, переосмыслив традиционные красно-черные полосы. По задумке авторов, дизайн образует букву «М», символизируя энергию города и прогрессивность клуба.
Отделка рукавов и V-образного выреза – черная. На задней части воротника присутствует название клуба.
«Ньюкасл»
Это пока последняя из представленных форм, запущена в продажу только в эту субботу. Классический «Ньюкасл» – с черно-белыми полосками, но уже с новым спонсором. В отличие от букмекера Fun88, новый партнер не выделяется кричащим цветом, а вписывается в дизайн.
После покупки клуба саудовцами расставание с Fun88 и так было делом времени, а тут еще подоспели скорые запреты на букмекеров от самой лиги (клубы АПЛ полностью отказываются от таких титульных спонсоров с 2025 года).
На замену новые владельцы «Ньюкасла» подыскали саудовскую компанию Sela, которая занимается организацией мероприятий (в том числе спортивных) и спонсирует сборную Саудовской Аравии. Sela будет платить клубу 25 млн фунтов в год – существенный рост с предыдущих 6,5 млн. Если бы «Ньюкасл» не вышел в ЛЧ, то у лиги могли возникнуть вопросы к рыночности такой оценки.
Сама форма вдохновлена комплектами «Ньюкасла» 1983-1986 годов.
«Порту»
В сравнении с прошлым сезоном полоски стали шире, но в остальном это чистая классика «Порту». Внутри воротника есть нашивка с цифрой 130, отсылающая к 130-летию клуба.
«ПСЖ»
Комплект парижан – явная отсылка к форме 20-летней давности. В начале нулевых вертикальная красная полоса на форме «ПСЖ» постоянно находилась ближе к левой руке, а не по центру. Тогда в Париже зажигали Роналдиньо, Паулета и Габриэль Хайнце.
Исчезающая вертикальная белая линия символизирует «горизонт Парижа, растворяющийся в ночном небе». Cвуш Nike неожиданно не белого, а красного цвета.
В презентации даже поучаствовал Месси (и Неймар), хотя обычно уходящих игроков не используют в промо-кампании на следующий сезон. Но «ПСЖ» все-таки не удержался. Повнимательнее поразглядывать новые комплекты парижан можно тут.
«РБ Лейпциг»
Все внимание тут к рукавам, которые красными полосками выделяются на общем белом фоне. У футболки совсем легкий V-образный вырез, присутствует также несколько надписей: внутри – «Мы Лейпциг», сзади снаружи – «Вы можете сделать все, что угодно».
«Тоттенхэм»
Лондонцам сделали белоснежный комплект с небольшими синими вкраплениями и ярко-красным логотипом титульного спонсора.
Однако в приближении все же заметен тонкий узор, включающий круги, диагональные линии и квадраты. По словам создателей, рисунок вдохновлен яркой музыкальной сценой района Тоттенхэм. Внутри воротника добавили аббревиатуру с названием клуба – THFC.
Теперь главная интрига: увидим ли мы Харри Кейна в этой форме на поле.
«Ювентус»
«Юве» представил запоминающийся комплект, который воссоздает окрас зебры. С традиционными черно-белыми цветами клуба это не сложно, но дизайнеры adidas ударились в максимальный реализм. Сходство с шерстью на шкуре животного подчеркивает меховой эффект.
И без того смелый дизайн создатели дополнили ярко-желтыми вставками. Электрические разряды и вспышки молний на логотипе Jeep сохранились с нынешнего сезона. Вероятно, бренд так продвигает электромобили. Подробнее о новой форме туринцев читайте здесь.
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Ниже еще не представленные формы. Собрали информацию на основе утечек.
«Барселона»
«Барса» возвращается к классическому дизайну с широкими полосами. Кажется, все больше в ожидании выездной футболки, которая будет практически полностью белой.
Это возвращение к истокам – в 70-е каталонский клуб регулярно играл в белом. Однако решиться все равно было непросто: инсайдеры сообщают, что в клубе были споры по этой идее, но в конечном счете там посчитали, что футболка может стать одной из самых продаваемых в истории.
«Интер»
«Интер» (как и «Милан») выбрал в этом году нестандартный дизайн полос – они не ровной формы. Отметим и возвращение к желтым логотипам, в последний раз такое было еще при Pirelli в роли титульного спонсора.
Теперь миланцам предстоит найти нового партнера. В минувшем сезоне клуб намучился с блокчейн-компанией DigitalBits, которая не платила по контракту. Заканчивал сезон «Интер» вовсе без лого на футболке, но на финал ЛЧ все же нашел себе партнера – стриминг-сервис Paramount+.
Однако клуб все еще в поисках постоянного титульника. Среди претендентов – Turkish Airlines.
«Манчестер Юнайтед»
Ожидается, что на форме «МЮ» будет несколько ярких отсылок к Манчестеру: Ланкаширская роза внутри воротника и геометрический узор, вдохновленный Траффордским мостом.
Отделка ворота – в черном цвете.
«Реал»
Мадридцы уже готовы были запускать новую форму, но резкий уход Асенсио, Азара и главное Бензема заставил отложить презентацию. Ушедшие игроки участвовали в промо, поэтому кое-что придется переснимать.
Футболка «Реала» на сезон-2023/24 – сочетание белого с темно-синим и золотисто-оранжевым. Впервые в истории на воротник поместили слоган Hala Madrid.
«Рома»
Спонсор у римлян будет другой – возможно, Toyota. Клуб возвращает волчонка на место эмблемы – и это всегда красиво. На воротнике будет надпись «Давай, Рома!»
«Челси»
У лондонцев своеобразный дизайн: мерцающие золотом логотипы, снизу белые рукава, надпись «Гордость Лондона» с внутренней стороны воротника.
С новым титульным спонсором клуб пока не определился, но это точно будет не Three. В числе потенциальных кандидатов немецкая страховая компания Allianz.
У «Наполи» 36 футболок за сезон! Под титул сделали сразу 25 уникальных – с лицом каждого игрока
Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Julian Finney; globallookpress.com/Tano Pecoraro, Gary Oakley, Jürgen Fromme
у Ливерпуля мало что меняется) Барселона плохо!)
Не какие-нибудь катарцы и вырвиглазные электрические Jeep.