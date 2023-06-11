25 комментариев

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Новые формы топ-клубов: «Арсенал» вдохновился «Непобедимыми», «Дортмунд» – стадионом, «Юве» – зеброй

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Большинство топ-клубов уже представили домашние комплекты на новый сезон, а многие даже сыграли в обновке в последних турах.

Разглядываем детали.

«Арсенал»

Лондонцы убрали воротник-поло, с которым играли в этом сезоне. Красный стал темнее.

Новая форма посвящена 20-летию «Непобедимых» – в сезоне-2003/04 команда Арсена Венгера ни разу не проиграла в АПЛ. Именно поэтому клубная эмблема, лого adidas и полоски на рукавах выполнены в золотом цвете. Внутри футболки добавили тонкую полоску с результатами того сезона – на ней 26 побед и 12 ничьих показаны буквами W (победа) и D (ничья).

Завершает дизайн зигзагообразный принт по всей футболке. Дебют формы прошел успешно: «Арсенал» разнес «Вулвз» (5:0) в последней игре сезона.

«Бавария»

А вот мюнхенцы дебютировали в новом комплекте ужасно: в предпоследнем туре проиграли «Лейпцигу» 1:3 и чуть не подарили титул «Боруссии».

У «Баварии» традиционное сочетание цветов, но необычные акценты: впервые за десятилетия основным выступил белый, а красный в роли дополнительного.

Несколько лет назад в правила клуба добавили пункт, по которому домашняя форма может быть только из этих двух цветов. Но на всякий случай дизайнеры в этот раз оставили еще одно напоминание: на внутренней стороне воротника надпись «Красный и белый на всю жизнь». В полностью красный перекрасили даже эмблему и чемпионские звезды над ней.

Дизайн вдохновлен комплектом 1965 года, когда «Бавария» поднялась в Бундеслигу.

«Боруссия»

Дортмундцы создали комплект с помощью болельщиков. Клуб и Puma объявили конкурс на лучший дизайн, после чего получили больше 15 тысяч заявок. Жюри, в состав которого входил Марко Ройс, отобрало девять вариантов, которые попали в финал.

Дальше в дело вступили фанаты, которые выбрали лучший вариант. Победителем с большим отрывом оказался болельщик «Дортмунда» и графический дизайнер Тимо Р.

Главным элементом его дизайна стал силуэт «Сигнал Идуна Парк». «Джерси должна выделяться и запоминаться, – объясняет Тимо Р. – Что делает домашнюю игру «Боруссии» особенной? Болельщики, «Желтая стена» и стадион».

Диагональный черный принт отсылает к угольному прошлому Рурской области.

«Ливерпуль»

Nike вновь подогнал «Ливерпулю» максимально простой дизайн, добавив к предыдущей версии только немного белого на рукавах и воротнике. Футболка основана на том же шаблоне, что и третья форма минувшего сезона.

Отмечается, что экипировка вдохновлена комплектом сезона-1973/74 – последнем для легендарного тренера Билла Шенкли, в котором он привел клуб к победе в Кубке Англии.

«Лион»

Красота от «Лиона», вдохновленная комплектами из начала нулевых, когда клуб доминировал во Франции. Такая же красно-синяя полоса была на форме команды в 2002-2004 годах.

Но в отличие от ретро-варианта традиционные клубные цвета сочетаются здесь с золотом. Причем Emirates перекрасили из красного в золотой в самый последний момент.

«Ман Сити»

Небесно-голубая футболка «Сити» посвящена 20-летию со дня переезда на «Этихад». Комплект вдохновлен формой, в которой «Ман Сити» играл в первом сезоне на новой арене. V-образный вырез тоже оттуда, а на задней части воротника дизайнеры поместили почтовый индекс стадиона.

Графический узор на груди отсылает к архитектурным особенностям «Этихада».

«Милан»

Миланцы приготовили необычную графику, переосмыслив традиционные красно-черные полосы. По задумке авторов, дизайн образует букву «М», символизируя энергию города и прогрессивность клуба.

Отделка рукавов и V-образного выреза – черная. На задней части воротника присутствует название клуба.

«Ньюкасл»

Это пока последняя из представленных форм, запущена в продажу только в эту субботу. Классический «Ньюкасл» – с черно-белыми полосками, но уже с новым спонсором. В отличие от букмекера Fun88, новый партнер не выделяется кричащим цветом, а вписывается в дизайн.

После покупки клуба саудовцами расставание с Fun88 и так было делом времени, а тут еще подоспели скорые запреты на букмекеров от самой лиги (клубы АПЛ полностью отказываются от таких титульных спонсоров с 2025 года).

На замену новые владельцы «Ньюкасла» подыскали саудовскую компанию Sela, которая занимается организацией мероприятий (в том числе спортивных) и спонсирует сборную Саудовской Аравии. Sela будет платить клубу 25 млн фунтов в год – существенный рост с предыдущих 6,5 млн. Если бы «Ньюкасл» не вышел в ЛЧ, то у лиги могли возникнуть вопросы к рыночности такой оценки.

Сама форма вдохновлена комплектами «Ньюкасла» 1983-1986 годов.

«Порту»

В сравнении с прошлым сезоном полоски стали шире, но в остальном это чистая классика «Порту». Внутри воротника есть нашивка с цифрой 130, отсылающая к 130-летию клуба.

«ПСЖ»

Комплект парижан – явная отсылка к форме 20-летней давности. В начале нулевых вертикальная красная полоса на форме «ПСЖ» постоянно находилась ближе к левой руке, а не по центру. Тогда в Париже зажигали Роналдиньо, Паулета и Габриэль Хайнце.

Исчезающая вертикальная белая линия символизирует «горизонт Парижа, растворяющийся в ночном небе». Cвуш Nike неожиданно не белого, а красного цвета.

В презентации даже поучаствовал Месси (и Неймар), хотя обычно уходящих игроков не используют в промо-кампании на следующий сезон. Но «ПСЖ» все-таки не удержался. Повнимательнее поразглядывать новые комплекты парижан можно тут.

«РБ Лейпциг»

Все внимание тут к рукавам, которые красными полосками выделяются на общем белом фоне. У футболки совсем легкий V-образный вырез, присутствует также несколько надписей: внутри – «Мы Лейпциг», сзади снаружи – «Вы можете сделать все, что угодно».

«Тоттенхэм»

Лондонцам сделали белоснежный комплект с небольшими синими вкраплениями и ярко-красным логотипом титульного спонсора.

Однако в приближении все же заметен тонкий узор, включающий круги, диагональные линии и квадраты. По словам создателей, рисунок вдохновлен яркой музыкальной сценой района Тоттенхэм. Внутри воротника добавили аббревиатуру с названием клуба – THFC.

Теперь главная интрига: увидим ли мы Харри Кейна в этой форме на поле.

«Ювентус»

«Юве» представил запоминающийся комплект, который воссоздает окрас зебры. С традиционными черно-белыми цветами клуба это не сложно, но дизайнеры adidas ударились в максимальный реализм. Сходство с шерстью на шкуре животного подчеркивает меховой эффект.

И без того смелый дизайн создатели дополнили ярко-желтыми вставками. Электрические разряды и вспышки молний на логотипе Jeep сохранились с нынешнего сезона. Вероятно, бренд так продвигает электромобили. Подробнее о новой форме туринцев читайте здесь.

***

Ниже еще не представленные формы. Собрали информацию на основе утечек.

«Барселона»

«Барса» возвращается к классическому дизайну с широкими полосами. Кажется, все больше в ожидании выездной футболки, которая будет практически полностью белой.

Это возвращение к истокам – в 70-е каталонский клуб регулярно играл в белом. Однако решиться все равно было непросто: инсайдеры сообщают, что в клубе были споры по этой идее, но в конечном счете там посчитали, что футболка может стать одной из самых продаваемых в истории.

«Интер»

«Интер» (как и «Милан») выбрал в этом году нестандартный дизайн полос – они не ровной формы. Отметим и возвращение к желтым логотипам, в последний раз такое было еще при Pirelli в роли титульного спонсора.

Теперь миланцам предстоит найти нового партнера. В минувшем сезоне клуб намучился с блокчейн-компанией DigitalBits, которая не платила по контракту. Заканчивал сезон «Интер» вовсе без лого на футболке, но на финал ЛЧ все же нашел себе партнера – стриминг-сервис Paramount+.

Однако клуб все еще в поисках постоянного титульника. Среди претендентов – Turkish Airlines.

«Манчестер Юнайтед»

Ожидается, что на форме «МЮ» будет несколько ярких отсылок к Манчестеру: Ланкаширская роза внутри воротника и геометрический узор, вдохновленный Траффордским мостом.

Отделка ворота – в черном цвете.

«Реал»

Мадридцы уже готовы были запускать новую форму, но резкий уход Асенсио, Азара и главное Бензема заставил отложить презентацию. Ушедшие игроки участвовали в промо, поэтому кое-что придется переснимать.

Футболка «Реала» на сезон-2023/24 – сочетание белого с темно-синим и золотисто-оранжевым. Впервые в истории на воротник поместили слоган Hala Madrid.

«Рома»

Спонсор у римлян будет другой – возможно, Toyota. Клуб возвращает волчонка на место эмблемы – и это всегда красиво. На воротнике будет надпись «Давай, Рома!»

«Челси»

У лондонцев своеобразный дизайн: мерцающие золотом логотипы, снизу белые рукава, надпись «Гордость Лондона» с внутренней стороны воротника.

С новым титульным спонсором клуб пока не определился, но это точно будет не Three. В числе потенциальных кандидатов немецкая страховая компания Allianz.

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Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Julian Finney; globallookpress.com/Tano Pecoraro, Gary Oakley, Jürgen Fromme

25 комментариев

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Joey Ramone
У Боруссии подъёмный кран как-будто.
+17
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atonce
Барселона заказала дизайн на садоводе??
+11
-1
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Joey Ramone
У Боруссии подъёмный кран как-будто.
А я думал там корабль какой то изображён
+7
0
+7
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TaR
У Интера красивая форма
+7
-1
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Да, та самая летучая мышь
Форма Челси - как недорогая подделка с алика
+5
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Ихарь Окенфэйлов
Как ужасно смотрится это спотифити у Барсы. Скучаю по временам, когда клуб мог себе позволить не осквернять форму вообще никакими посторонними надписями
+3
0
+3
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people people
Ответ Mr Azimof
Полагаю что Найк и Адидас совершили обмен дизайнеров. Неужели Найки стали работать по шаблону перекрашивая только цвет.
Будто Найк не так работал)
+2
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E1viN
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А я думал там корабль какой то изображён
Титаник
+2
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Дмитрий Нагорный
Не фанат Милана, но как по мне у них самая красивая форма получилась
+2
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Mr Azimof
Полагаю что Найк и Адидас совершили обмен дизайнеров. Неужели Найки стали работать по шаблону перекрашивая только цвет.
+1
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Виктор Эпик
у Ромы круто, будет узнаваема в будущем!
у Ливерпуля мало что меняется) Барселона плохо!)
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& Co1366
Ливерпуль & МЮ отличаются лишь трусами. Милан понравился, а вот Ньюкасл напоминает места, не столь отдаленные.
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Eugene Melchenko
Artūras Grigas, не топ клуб требл за сезон не делает. Как бы я плохо не относился к Сити, они — топ. А вот Лейпциг, Ньюкасл, Лион или Тоттенхем. Вот, непонятно, где они топ.
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MagicWithoutBorders
Ювентус конечно самый топ 🔝
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SergioRamos92
У Адидаса кроме форм баварии и Мю прям фетиш на золотой цвет
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Артём Толоконников
Рома теперь под адиком?
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Baku Bearings
У Юве, Баварии и Псж что то новое. Или старое новое. У остальных одно и тоже…
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timustus
Лейпциг понравился.
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Flavius
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Как ужасно смотрится это спотифити у Барсы. Скучаю по временам, когда клуб мог себе позволить не осквернять форму вообще никакими посторонними надписями
Спотифай один из самых нормальных спонсоров прямо сейчас.
Не какие-нибудь катарцы и вырвиглазные электрические Jeep.
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Samurai TM
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Как ужасно смотрится это спотифити у Барсы. Скучаю по временам, когда клуб мог себе позволить не осквернять форму вообще никакими посторонними надписями
Ник 😂
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Сергей Кайзер
Ответ Да, та самая летучая мышь
Форма Челси - как недорогая подделка с алика
Посмотрим на игроках.
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Шамиль Магомедов
Кажется у Юве реально какой то кризис....)
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