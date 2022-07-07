«Все мои образы становятся вирусными». У Хэмилтона и Винус Уильямс лучший стилист в мире

Он одевает голливудских звезд.

Льюис Хэмилтон – король самых экстравагантных образов в «Формуле-1». Только за гоночный уик-энд пилот «Мерседеса» меняет по паре-тройке ярких нарядов.

Далеко ходить за примером не придется, возьмем недавние Гран-при. Вот как Хэмилтон выглядел на прошлых выходных в Великобритании.

Это предыдущий этап в Канаде.

А вот как Льюис нарядился в Монако.

Хэмилтон увлечен модой, но правильно составлять образ ему помогает профессионал. Это Лоу Роуч – один из самых влиятельных стилистов Голливуда, которого The Hollywood Reporter уже второй год подряд признал лучшим в индустрии.

Одел Винус на «Оскар», а с Хэмилтоном пошумел на Met Gala. Они с Льюисом любят стиль на стыке моды и активизма

Этой весной Уилл Смит получил «Оскар» за роль отца сестер Уильямс в биографической ленте «Король Ричард». Теннисистки активно участвовали в промо этого фильма, поэтому им нужна была помощь со стилем. Винус Уильямс сотрудничала и продолжает это делать как раз с Роучем.

«Мы сразу же сошлись, – вспоминает Уильямс о совместной работе. – Я не хожу по красной ковровой дорожке каждый день, обычно нахожусь на теннисном корте или в спортивной одежде от моего бренда EleVen. Так что иметь возможность окунуться в голливудский гламур было интересным опытом. Не могу представить, чтобы я работала с кем-то другим.

Лоу понимал мой стиль, индивидуальность и то, чего я хотела достичь с помощью внешности. Я люблю выражать себя через моду и пробовать то, чего нет у других, и он сразу это понял».

Многим запомнилось серебристо-белое платье от Dolce & Gabbana, которое Винус надела на Премию Гильдии киноактеров. «Я чувствовала себя гламурным супергероем, – говорила Уильямс о наряде. – Поскольку этот сезон награждений стал таким важным моментом для «Короля Ричарда» и моей семьи, я хотела выложиться по полной на красной дорожке».

Для «Оскара» Уильямс создали белое платье с глубоким вырезом от Elie Saab. Правда, на той церемонии всех затмил Уилл Смит, ударивший ведущего Криса Рока.

Роуч в восторге от работы с Винус: «Она для меня икона. Я вырос, наблюдая, как она и ее сестра Серена меняют мир».

За несколько минут до красной дорожки «Оскара» они сделали совместный снимок.

С Хэмилтоном у Роуча сотрудничество на пересечении моды и активизма. В прошлом году оба поговорили друг с другом для журнала Interview. Лоу расспросил Льюиса о моде.

«Когда я впервые подписал контракт, то не был особенно модным, – начал Хэмилтон. – Помню, как босс посмотрел на меня с ног до головы, и такой: «Что на тебе надето?»

Я никогда не чувствовал, что вписываюсь в среду. Я очень увлекался уличной модой и находился под сильным влиянием хип-хопа и поп-культуры. А потом начал ходить на модные показы. Это открыло мой разум, потому что я почувствовал, что принадлежу этой среде. Здесь меня не судят за то, во что я одет. Когда я приходил на показ мод, там была гораздо более разнообразная группа людей, чем я видел в моей индсутрии. Я влюбился в это.

Когда ты ходишь на все шоу, видишь невероятные творения, концепции, мысли о будущем. Это впечатляет. Темпы модной индустрии невероятны. Она развивается быстрее, чем гоночная».

Теперь Хэмилтон в центре внимания на каждом этапе «Ф-1».

В прошлом году Льюис выделился даже на главной фэшн-вечеринке планеты – Met Gala. Британец поэпатировал публику полусвабедным платьем-рубашкой под классическим черным костюмом.

Еще один провокационный лук от Хэмилтона и Роуча – обложка Wall Street Journal.

Роуч прорвался к звездам, когда в его магазин зашел Канье Уэст. Еще одно важное знакомство – Зендея

«Все мои образы становятся вирусными», – заявляет Роуч, который в 2009 году владел магазином винтажной одежды в Чикаго и даже не мечтал о Голливуде. Все изменилось, когда порог его магазина переступил Канье Уэст. Это притянуло папарацци, а вслед за ними – толпы посетителей.

Роуч воспользовался шансом, а его тяга к экспериментам понравилась публике. Позже он переехал в Лос-Анджелес, где познакомился с юной Зендеей. Она стала первой крупной клиенткой Роуча. И как признается сам стилист – остается его главной музой.

Вместе они воплотили десятки модных экспериментов. Одним из самых нашумевших стал образ на Met Gala в 2019 году, когда Зендея надела платье в стиле Золушки. Роуч размахивал рядом волшебной палочкой, после чего платье меняло цвет с серого на голубой. Для этого чуда мастера бренда Tommy Hilfiger спрятали под тканью светодиодные лампы и пять аккумуляторных блоков.

Только в прошлом году дуэт предствил около 30 образов во время промо «Дюны», нового «Человека паука» и сериала «Эйфории». На Венецинаском кинофестивале всех покорило платье Balmain цвета песчаных барханов, которое повторяло абсолютно каждый изгиб тела Зендеи. Материал создавал впечатление естественных складок, хотя дизайнер Робер Мерсье сложил их вручную.

Образ дополнили украшения Bvlgari.

«Весь этот образ был вдохновлен фильмом «Дюна», песчаными дюнами. Единственные отсылки, которые у меня были, взяты из трейлера», – признавался Лоу.

После Венеции актриса отправилась в Париж, где предстала уже в юбке с меховым низом.

А на последнем «Оскаре» всем запомилась Зендея, вдохновленная образом Шэрон Стоун на церемонии 1998 года.

Стоун отсылку заценила, написав в инстаграме: «Огромный поклонник твоей красоты».

Однажды фото Зендеи на красных дорожках увидела Селин Дион – и сразу же заинтересовалась, кто стоит за образами актрисы. Она позвонила Роучу, после чего ее стиль кардинально изменился.

«Моими первыми словами были: «Селин кто?» – вспоминал Лоу. – Я даже не думал, что женщина, на музыке которой мы все выросли, когда-нибудь позвонит мне с предложением поработать вместе».

Теперь Роуч нарасхват – среди его клиенток Керри Вашингтон, Карди Би, Ариана Гранде, Деми Ловато, Хантер Шафер, Приянка Чопра и Аня Тейлор-Джой.

Льюис Хэмилтон в личной беседе не скрывал восхищения: «Вы очень влиятельная сила в модном сообществе. То, что вы сделали за такой короткий промежуток времени, невероятно».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Clive Rose, Frazer Harrison, David Livingston, Mark Thompson, Mike Coppola, John Lamparski, Vittorio Zunino Celotto, Kristy Sparow; globallookpress.com/IMAGO/Dave Starbuck; REUTERS/Peter Cziborra