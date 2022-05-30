Новый заход Balenciaga в футбол – форма, о-о-очень похожая на «Ливерпуль». Просят 995 долларов

Коллаборация с adidas.

Французский модный дом Balenciaga снова прикоснулся к миру футбола. На этот раз бренд объединился с adidas, представив совместную спортивную коллекцию Spring ‘23. Показ прошел в здании фондовой биржи Нью-Йорка.

Из представленных в коллекции вещей к спорту ближе всего форма, которая издали может напоминать футболку «МЮ». Влияние прошлых работ adidas никуда не деть.

Впрочем, дизайнеры скорее вдохновлялись формой «Ливерпуля» из сезонов-2008/10. Три полоски и логотипы adidas на месте, а вместо памятного Carlsberg теперь надпись Balenciaga.

Подключение модного дома тут же многократно увеличило ценник. За футбольную майку просят аж 995 долларов, цены в коллекции доходят до 5500 долларов. Тут же спортивные костюмы, куртки, худи, кроссовки и другие аксессуары.

Впервые Balenciaga попробовала себя в футболе в марте 2020-го, когда на Неделе моды в Париже представила коллекцию AW20. «Футболисты и священники были теми, кто окружал меня в детстве в Грузии», – объяснил тогда решение креативный директор бренда Демна Гвасалия.

В коллекцию вошли четыре полных комплекта красного, темно-синего, черного и желтого цвета. Формы вымышленного футбольного клуба сопровождены логотипами и надписью Balenciaga. Одну из футболок тогда сделали с длинным рукавом.

Дом моды Balenciaga в 1919 году основал испанский дизайнер Кристобаль Баленсиага. Среди его клиентов значилась испанская королевская семья и аристократия, в 1937-м он переехал в Париж из-за гражданской войны в Испании. Сейчас бренд принадлежит французской компании Kering.

Фото: vogue.com; balenciaga.com