Упс, Игры дружбы-2024 отменяют? За победу обещали $40 тысяч, медали из чистого золота и много льгот

Всемирные Игры дружбы , против проведения которых молился сам Томас Бах, вероятно, перенесут на 2025-й.

О проведении Игр дружбы объявили в июне прошлого года – вероятно, это идея президента России. Вот так это звучало со слов секретаря совета при президенте РФ по развитию спорта Марата Филиппова:

«Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года в Москве первых летних Игр дружбы, подготовка уже началась. Прорабатывается программа соревнований, планируется участие сильнейших спортсменов мира. Обращаю ваше внимание, что это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года по летним и зимним видам спорта».

Вскоре определили даты и места – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Планы были грандиозные: 33 вида спорта (даже неолимпийские – вроде нард и джиу-джитсу), огромные призовые, тысячи участников из десятков стран.

Но потом начались проблемы: МОК и WADA выступили резко против, отговаривали страны от участия и даже угрожали санкциями; зарубежные лаборатории отказывались принимать допинг-пробы (а в России их проверять негде).

Кое-какие признаки отмены/переноса появлялись в последние месяцы: замер официальный сайт турнира, страны не подтверждали участие, а наши регионы тихо жаловались на отсутствие информации по Играм (ни расписания, ни регламента)

У Игр дружбы проблемы. Может ли дойти до отмены?

Теперь, по данным «Спорт-Экспресса» , судьба Игр дружбы обсуждается с высшим руководством страны. Причем возможный перенос связывают не с позицией МОК, а с «рекомендацией Международной ассоциации дружбы».

Что за Международная ассоциация дружбы? – спросите вы. Ее создали в апреле указом Путина как раз ради продвижения Игр дружбы. Через несколько недель после появления Ассоциация рекомендует не проводить турнир в 2024-м. 🤷‍♂️

Никто из официальных лиц пока не комментировал ситуацию с турниром, но перенос подтвердила почему-то Дина Аверина : «Мы знали давно, что Игры дружбы перенесут. Главное, чтобы сейчас прошли Игры БРИКС, а там посмотрим, что дальше».

О вероятном переносе скептически высказался Дмитрий Губерниев : «Если Игры дружбы перенесут – бедные спортсмены... Им обещали золотые горы, компенсируя пропуск Игр в Париже.

Пловцы и другие совершили большую ошибку, отказавшись от возможности получить нейтральный статус и выступать на Олимпиаде. А кто поедет в Париж – молодец! Умные люди всегда поддержат стремление спортсменов выступать на Олимпиаде! Говорил это и буду говорить».

А про какие «золотые горы» говорит Губерниев?

● Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев был уверен , что на Игры дружбы приедут все: «Постепенно стран, которые захотят участвовать в наших играх, будет все больше. Для спортсменов важно участвовать в различных соревнованиях. Немаловажный факт – это призовые деньги, которые являются хорошим заработком для жизни.

Спортсмены от этого отказываться не будут. Я думаю, будут приезжать даже те, кто сейчас нас громко критикует и призывает не допускать. Например, те же норвежцы, которые погрязли в допинге, как только увидят, что у нас хорошие призовые, прибегут первые. Ради денег они пойдут на все».

● Ирина Винер называла главной задачей подготовку спортсменов к турниру: «Первостепенная задача российских спортсменов сейчас – подготовка к Играм дружбы. Мы не можем выступать без флага и гимна.

Нам следует отойти от формата Олимпийских игр и создавать свои альтернативные соревнования в связи с тем, что Олимпиада не отвечает идеям Пьера де Кубертена «Быстрее! Выше! Сильнее!», и вне зависимости от политики, а также участия в Олимпиаде новой формации человека под названием трансгендер».

● Помощник президента Игорь Левитин рассказывал о мощных призовых: «Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры.

Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново. Если иностранный спортсмен займет призовое место, он тоже получит выплаты как призер Олимпиады».

Речь шла о таких суммах: 40 тысяч долларов за победу, 30 тысяч долларов за серебро, 20 тысяч долларов за бронзу.

● Замминистра спорта РФ Одес Байсултанов назвал Игры дружбы вызовом для недоброжелателей: «Минспортом прорабатываются форматы соревнований с участием иностранных спортсменов. Игры дружбы – это вызов нашим спортивным недоброжелателям, с другой стороны – демонстрация силы и мощи России. Эти Игры отметят ключевое место России в мировом спортивном движении».

● Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин обещал медали из чистого золота: «Так мы и намерены сделать. Есть намерение сделать золотые медали из чистого золота».

А еще – более 100 стран-участников: «Мы ожидаем более 100 стран. У нас есть договоренность со всеми объектами. Также вышел указ президента, так что мы набрали хороший темп в организации».

Оцените, как менялись ожидания Сорокина по странам-участницам за последние полгода:

К слову, публично ни одна страна, за исключением Беларуси, не выражала готовность отправить спортсменов на Игры дружбы.

● В Госдуме даже предложили зачислять победителей Игр дружбы в спортивные вузы без экзаменов: «В условиях отсутствия крупных спортивных турниров многие ведущие спортсмены могут задуматься о смене спортивного гражданства.

Возможность льготного поступления в высшее учебное заведение по итогам выступления на утвержденных правительством РФ спортивных соревнованиях является одним из мотивов этого не делать».

● Глава ОКР Станислав Поздняков осенью 2023-го говорил , что Игры дружбы устранят несправедливость, созданную МОК: «Мы устраняем несправедливость, которая была в отношении наших спортсменов допущена МОК. Игры дружбы, которые состоятся с большим успехом в следующем году, послужат двум целям – мирной миссии спорта и свободному участию в соревнованиях всех спортсменов.

И очень важно: они устранят несправедливость отстранения наших спортсменов в международных соревнованиях. Все три миссии соответствуют олимпийским идеалам. Поэтому выступление главы МОК вызывает недоумение».

Кстати, фраза «состоятся с большим успехом в следующем году» может оказаться актуальной и теперь, если Игры перенесут.

● А министерство спорта задумалось о том, чтобы присваивать звания по итогам турнира: «Мы с уважением относимся к труду спортсменов и тренеров, но в вопросах присвоения спортивных званий прежде всего ориентируемся на мнение федераций.

С учетом сегодняшних реалий и имеющегося политического давления, конечно же, будем принимать во внимание результаты, которые спортсмены будут показывать на предстоящих соревнованиях, будь то Игры БРИКС или Игры дружбы».

● Зампред правительства Дмитрий Чернышенко тоже расхваливал турнир: «Всемирные игры дружбы – уникальный проект, проводимый по указу президента Владимира Путина. Соревнования открыты для спортсменов из разных стран.

Проведение Игр – это в первую очередь развитие новых форматов спортивного сотрудничества, свободных от внешнеполитической конъюнктуры и двойных стандартов современного спортивного движения. И наша цель – продемонстрировать миру возможности России по проведению спортивных мероприятий на самом высоком уровне.

В условиях беспрецедентного давления только согласованная и скоординированная работа позволит ответить на возникающие вызовы. Кроме того, это дает возможность спортсменам со всего мира приобщиться к масштабному празднику спорта».

В России подчеркивали, что Игры дружбы создаются не как альтернатива Олимпиадам. Но все-таки противопоставляли их и отговаривали спортсменов ехать в Париж-2024.

Станислав Поздняков: «Мы прекрасно знаем, что готовятся Игры дружбы и Игры БРИКС и другие форматы.

С моей точки зрения, если спортсмен примет участие в Олимпийских играх, то он абсолютно точно не сможет принять участие в Играх дружбы. А если он примет участие, то его результат на Олимпийских играх будет аннулирован».

Ирина Винер: «Это унижение для такой великой страны участвовать в Олимпиаде, когда они такие подачки бросают. Как спортсмены могут чувствовать себя достойно, когда поднимается белый флаг вместо флага нашей страны, когда играет похоронный марш вместо гимна?

Я не понимаю тех людей, те федерации, которые могут в унизительном положении ехать на Олимпиаду, тем более у нас проходят Игры дружбы. Что еще нужно? У нас своя огромная страна. И соревнуйтесь здесь, наш президент дает возможность готовиться и участвовать в любых соревнованиях здесь, у нас страна живет нормальной жизнью».

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин : «Говорили, что спорт должен быть вне политики, а уже было как минимум три случая, когда страну и спортсменов отстраняли от участия в Олимпийских играх, и это, конечно, неправильно. Сейчас идет большое давление на нашу страну через наших спортсменов. Нам нет смысла участвовать в Олимпиаде на таких условиях.

Мы приняли законопроект по Играм дружбы. Это наш новый формат, который мы должны развивать. Спасибо нашему президенту, что он дал поручение. Он увидел в этом логику. Надеюсь, что со временем многие страны и зарубежные спортсмены поддержат нас.

В конечном итоге все должны понять, что наш формат намного лучше той олимпийской хартии, которая сейчас есть у МОК».

Получается, что альтернативы Олимпиаде-2024 не получится. А что будет в 2025-м?

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

ВАДА вслед за МОК пытается отменить Игры Дружбы. Почему их так боятся?

Фото: РИА Новости /Евгений Биятов, Екатерина Чеснокова, Александр Вильф, Кирилл Зыков, Владимир Федоренко, Анатолий Медведь, Алексей Филиппов, Сергей Гунеев