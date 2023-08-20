18 комментариев

Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова на днях вернулась из Китая, где провела несколько дней по делам. Что там было?
Китай – особенное место для Ани, ведь зимой-2022 она выиграла Олимпиаду в Пекине. У Щербаковой много болельщиков-китайцев (пожалуй, больше, чем у любой другой нашей фигуристки), и ее всегда там ждут.
На этот раз Щербакова летала в Шэньчжэнь с конкретной миссией – выступить в качестве гостя на Международной ледовой конференции The Belt and Road и Международном пригласительном турнире по фигурному катанию и хоккею среди молодежи The Chen Lu Cup. Заодно и откатала с показательным номером.
Вообще, Belt and the Road – относительно новая китайская инициатива по установлению связей с другими странами. Кстати, Олимпиада-2022 тоже рассматривалась как часть этого проекта – показать Китай миру с лучшей стороны. Ежегодно в стране проходят международные форумы Belt and the Road, в том числе и спортивные.
На этот форум Щербакову пригласила чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпиад, китайская фигуристка Лю Чен. Собственно, в честь нее и назвали турнир по хоккею и фигурному катанию The Chen Lu Cup.
В Китай Аня прилетела 14 августа – вот как ее встречали:
Были даже люди в костюмах медведей:
В тот же день Щербакова отправилась на тренировку – поездки-поездками, но подготовку никто не отменял.
«Ну что, поездка в Китай – не повод отменять тренировки, поэтому сейчас я выхожу на лед. Как вы можете видеть, тренировка удалась. Это была моя первая тренировка в Китае после Олимпийских игр. Знаете, несмотря на то, что здесь сейчас одиннадцать вечера, тренировка обошлась не без камер. Куда ни посмотри, везде кто-то прячется, так что старалась не халтурить», – говорила Аня.
Тренировка закончилась под овации болельщиков:
Щербакова успела и дать интервью – той самой Лю Чен. Они провели в студии полтора часа, Аня бойко отвечая на все вопросы на солидном английском. А спрашивали фанаты (иногда – даже лично), большую часть времени отнял перевод с китайского на английский и обратно.
Там же Аня ответила на вопрос о продолжении карьеры:
– В этом году ты уже будешь соревноваться или пока отдыхаешь?
– Я все еще не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос.
– Ты все еще молодая.
– Да, но у меня сейчас столько активностей: я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно все совмещать, но у меня все равно до сих пор нет четкого ответа – да или нет.
Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как все будет, – сказала Щербакова, не соревновавшаяся после Олимпиады.
В студию пришел один из учеников Лю Чен – он что-то подарил Ане и рассказал, как однажды сфотографировался с ней еще на этапе юниорского Гран-при в 2018-м.
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Не обошлось и без традиционной китайской еды – Ане особенно понравились пельмени с креветками.
Следующий день получился очень насыщенным: много встреч с фанатами, автограф-сессии, мастер-классы.
Щербакова сделала символические вбрасывание перед хоккейным матчем:
И, конечно, выступила с показательным номером – лед после ее проката завалили игрушками (в основном – медведями).
Аня растрогалась: «Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала…Но их я запомню на всю жизнь».
После выступления ее завалили подарками:
Ну а потом Щербакова прогулялась по Шэньчжэню и полюбовалась видами:
А в завершение поделилась видео с хайлайтами поездки:
И уже после путешествия в Китай Щербакова отправилась на шоу Татьяны Навки в Сочи – график у нее плотный.
Вообще то, свадьба Алены Косторной была 12 августа, до визита Ани в Китай. Или после её возвращения, специально ещё раз отыграли?))
Способный человек, как правило, способен во многих областях.
Поездка Ани в этот раз была шикарной, мы увидели абсолютно счастливого человека.
А что касается карьеры, помню как Аня в каком то интервью говорила, что ей очень трудно принимать решения, что она долго копается в себе, взвешивает все за и против. А здесь решение очень непростое. Уверенна, что если б мы участвовали в международных стартах, то и Аня, и Саша, не раздумывали над карьерой, а продолжали соревноваться.
И что бы не решила Аня, желаю ей только удачи и успехов. И Саше тоже.
Редакторы, ну как так можно, делать такие ошибки?
Про Тутберидзе понятно, игнор, про дочку тоже понятно , даже Загитова в немилости.
Так что надо радоваться , что Аня преодолела немилость " главной ".