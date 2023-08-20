18 комментариев

Stream of Consciousness
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Щербакова съездила в Китай как особый гость – что она там делала?

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Лю Чен
Фигурное катание Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова на днях вернулась из Китая, где провела несколько дней по делам. Что там было?

Китай – особенное место для Ани, ведь зимой-2022 она выиграла Олимпиаду в Пекине. У Щербаковой много болельщиков-китайцев (пожалуй, больше, чем у любой другой нашей фигуристки), и ее всегда там ждут.

На этот раз Щербакова летала в Шэньчжэнь с конкретной миссией – выступить в качестве гостя на Международной ледовой конференции The Belt and Road и Международном пригласительном турнире по фигурному катанию и хоккею среди молодежи The Chen Lu Cup. Заодно и откатала с показательным номером.

Вообще, Belt and the Road – относительно новая китайская инициатива по установлению связей с другими странами. Кстати, Олимпиада-2022 тоже рассматривалась как часть этого проекта – показать Китай миру с лучшей стороны. Ежегодно в стране проходят международные форумы Belt and the Road, в том числе и спортивные.

На этот форум Щербакову пригласила чемпионка мира и двукратный бронзовый призер Олимпиад, китайская фигуристка Лю Чен. Собственно, в честь нее и назвали турнир по хоккею и фигурному катанию  The Chen Lu Cup.

В Китай Аня прилетела 14 августа – вот как ее встречали:

Были даже люди в костюмах медведей: 

В тот же день Щербакова отправилась на тренировку – поездки-поездками, но подготовку никто не отменял.

«Ну что, поездка в Китай – не повод отменять тренировки, поэтому сейчас я выхожу на лед. Как вы можете видеть, тренировка удалась. Это была моя первая тренировка в Китае после Олимпийских игр. Знаете, несмотря на то, что здесь сейчас одиннадцать вечера, тренировка обошлась не без камер. Куда ни посмотри, везде кто-то прячется, так что старалась не халтурить», – говорила Аня.

Тренировка закончилась под овации болельщиков:

Щербакова успела и дать интервью – той самой Лю Чен. Они провели в студии полтора часа, Аня бойко отвечая на все вопросы на солидном английском. А спрашивали фанаты (иногда – даже лично), большую часть времени отнял перевод с китайского на английский и обратно.

Там же Аня ответила на вопрос о продолжении карьеры:

– В этом году ты уже будешь соревноваться или пока отдыхаешь?

– Я все еще не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос.

– Ты все еще молодая.

– Да, но у меня сейчас столько активностей: я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно все совмещать, но у меня все равно до сих пор нет четкого ответа – да или нет.

Мне все еще нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как все будет, – сказала Щербакова, не соревновавшаяся после Олимпиады.

В студию пришел один из учеников Лю Чен – он что-то подарил Ане и рассказал, как однажды сфотографировался с ней еще на этапе юниорского Гран-при в 2018-м.

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Не обошлось и без традиционной китайской еды – Ане особенно понравились пельмени с креветками.

Следующий день получился очень насыщенным: много встреч с фанатами, автограф-сессии, мастер-классы.

Щербакова сделала символические вбрасывание перед хоккейным матчем:

И, конечно, выступила с показательным номером – лед после ее проката завалили игрушками (в основном – медведями).

Аня растрогалась: «Словами невозможно передать те эмоции, которые я сегодня испытала…Но их я запомню на всю жизнь».

После выступления ее завалили подарками: 

Ну а потом Щербакова  прогулялась по Шэньчжэню и полюбовалась видами:

А в завершение поделилась видео с хайлайтами поездки:

И уже после путешествия в Китай Щербакова отправилась на шоу Татьяны Навки в Сочи – график у нее плотный.

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18 комментариев

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Ягун Ягунини
"И уже 18 августа Аня оказалась на свадьбе Алены Косторной и Георгия Куницы в России – график у нее плотный"
Вообще то, свадьба Алены Косторной была 12 августа, до визита Ани в Китай. Или после её возвращения, специально ещё раз отыграли?))
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Kovka Gnutik
Молодец Аня! Это называется: грамотная монетизация титулов.
Способный человек, как правило, способен во многих областях.
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Адриана
Нежная девочка стала красивой девушкой, конечно, хотелось бы видеть Аню на соревнованиях, но в такое сложное время трудно найти мотивацию, да и не нужно это, жизнь это не только спорт, особенно если достиг вершины. Удачи и успехов Ане во всех её делах.
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Ритт
Аня получила ту любовь и поддержку, которую не получила на Олимпиаде из за отсутствия зрителей на трибунах. Спасибо Китаю, что вообще провели ту Олимпиаду.
Поездка Ани в этот раз была шикарной, мы увидели абсолютно счастливого человека.
А что касается карьеры, помню как Аня в каком то интервью говорила, что ей очень трудно принимать решения, что она долго копается в себе, взвешивает все за и против. А здесь решение очень непростое. Уверенна, что если б мы участвовали в международных стартах, то и Аня, и Саша, не раздумывали над карьерой, а продолжали соревноваться.
И что бы не решила Аня, желаю ей только удачи и успехов. И Саше тоже.
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Jammer
Перепрыгиваем через границы вместе с А.Щербаковой.
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Светлана Менова
Свадьба Косторной и Куницы была 12 августа, то есть ДО поездки Ани в Китай. Она наоборот прямо со свадьбы села в самолёт до Гуанчжоу. А после Китая Аня полетела в Сочи, где у неё участие в двух шоу Навки.

Редакторы, ну как так можно, делать такие ошибки?
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Мурманчанин37
Синди что-то припозднилась - всего на десятый коммент успела. Непорядок))
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Светлана Менова
Поездка получилась офигенной, наконец-то Аня пожинает плоды своей победы на Олимпиаде в Пекине. Полиция и охрана еле сдерживала поклонников Ани. А трансляцию интервью с Лю Чэнь посмотрели 700 000 человек!
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Ответ Lapo Elkann
Единственная ученица Тутберидзе ( после Косторной ) , которая преодолела хейтерский настрой спортс на главной. она любимица не только "Китайских болельщиков ", но и журналистов спортс.
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Lapo Elkann
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Ничего против таких рекламных статей не имею , но не припомню непредвзятую аналитическую статью ( ну о поддержке даже не надо мечтать ) про Валиеву . Ведь там столько протеваречивого материала , столько нестыковок и странностей. плюс ее история заставила показать истинное лицо ( сплетников) чиновников МОК .
Про Тутберидзе понятно, игнор, про дочку тоже понятно , даже Загитова в немилости.
Так что надо радоваться , что Аня преодолела немилость " главной ".
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