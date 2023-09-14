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Косторная и Куница отмечают месяц со дня свадьбы в стиле 50 оттенков серого🖤🤍

Георгий Куница
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Месяц назад Алена Косторная и Георгий Куница стали мужем и женой. По этому поводу Алена решила поделиться серией романтических кадров в социальных сетях в стиле эротической мелодрамы «50 оттенков серого».

Фигуристы встали в пару на льду в январе 2023 года, а в мае Георгий сделал Алене предложение.

16 сентября пары выйдут на лед с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.

 

Источник: социальные сети Алены Косторной. 

1 комментарий

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burefan
Косторная клевая, прешь ее? (с)
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