Косторная и Куница отмечают месяц со дня свадьбы в стиле 50 оттенков серого🖤🤍
Месяц назад Алена Косторная и Георгий Куница стали мужем и женой. По этому поводу Алена решила поделиться серией романтических кадров в социальных сетях в стиле эротической мелодрамы «50 оттенков серого».
Фигуристы встали в пару на льду в январе 2023 года, а в мае Георгий сделал Алене предложение.
16 сентября пары выйдут на лед с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.
Источник: социальные сети Алены Косторной.
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