Месяц назад Алена Косторная и Георгий Куница стали мужем и женой. По этому поводу Алена решила поделиться серией романтических кадров в социальных сетях в стиле эротической мелодрамы «50 оттенков серого».

Фигуристы встали в пару на льду в январе 2023 года, а в мае Георгий сделал Алене предложение.

16 сентября пары выйдут на лед с короткими программами на контрольных прокатах сборной России.

Источник: социальные сети Алены Косторной.