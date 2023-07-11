Младший брат Карлоса Алькараса осудил фаната после критики Янника Синнера
Брат Карлоса Алькараса, Хайме, недавно осудил одного из болельщиков, раскритиковавшего соперника испанца Янника Синнера.
Карлос Алькарас и Янник Синнер принимают участие в Уимблдоне. Алькараса сопровождает его семья, в том числе и младший брат Хайме.
Недавно 11-летний Хайме опубликовал в социальных сетях фотографию на Уимблдоне с братьями и отцом, а также с соперником своего брата, восьмой ракеткой мира Янником Синнером.
Один из любителей тенниса не оценил фото Хайме с итальянцем и посоветовал мальчику не общаться с Синнером.
«Хайме, ты не можешь быть счастлив рядом с этим клоуном Янником. Ты серьезно наслаждешься и ешь с ним клубнику со сливками», — написал болельщик в комментариях.
11-летний Хайме не растерялся и осудил болельщика за критику теннисиста.
«Ты какой номер в мире? И какой номер Синнер?».
Карлос Алькарас и Янник Синнер стремительно покоряют теннисный мир. Несмотря на их ожесточенное соперничество на корте, испанец часто повторял, что у него отличные отношения с Янником вне корта.
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