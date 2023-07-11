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Младший брат Карлоса Алькараса осудил фаната после критики Янника Синнера

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Карлос Алькарас Карлос Алькарас
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Брат Карлоса Алькараса, Хайме, недавно осудил одного из болельщиков, раскритиковавшего соперника испанца Янника Синнера.

Карлос Алькарас и Янник Синнер принимают участие в Уимблдоне. Алькараса сопровождает его семья, в том числе и младший брат Хайме.

Недавно 11-летний Хайме опубликовал в социальных сетях фотографию на Уимблдоне с братьями и отцом, а также с соперником своего брата, восьмой ракеткой мира Янником Синнером.

Один из любителей тенниса не оценил фото Хайме с итальянцем и посоветовал мальчику не общаться с Синнером.

«Хайме, ты не можешь быть счастлив рядом с этим клоуном Янником. Ты серьезно наслаждешься и ешь с ним клубнику со сливками», — написал болельщик в комментариях.

11-летний Хайме не растерялся и осудил болельщика за критику теннисиста.

«Ты какой номер в мире? И какой номер Синнер?».

Карлос Алькарас и Янник Синнер стремительно покоряют теннисный мир. Несмотря на их ожесточенное соперничество на корте, испанец часто повторял, что у него отличные отношения с Янником вне корта.

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