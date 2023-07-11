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Макс Ферстаппен машет рукой Карлосу Сайнсу, обогнав его во время Гран-при Австрии🎥

Гран-при Австрии
Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен
Карлос Сайнс Карлос Сайнс
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Гран-при Формулы-1 в Австрии 2023 года стало ярким событием. Во время гонки можно было даже заметить мальчишеское соперничество между спортсменами.

В сети завирусилось видео, где Макс Ферстаппен машет рукой Карлосу Сайнсу, когда обгоняет его.

Это произошло на 26-м круге, когда Шарль Леклер и Сайнс лидировали в турнирной таблице. Ферстаппен пытался обогнать Сайнса, но испанец устоял. Но в итоге он получил выход на третьем повороте и пошел атаковать Леклера, который все еще был лидером гонки.

1 комментарий

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Тюменский медвежонок
на Феррари с каждым годом все больнее смотреть, машина вообще не едет, как будто какой-то аутсайдер пелотона
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