Гран-при Формулы-1 в Австрии 2023 года стало ярким событием. Во время гонки можно было даже заметить мальчишеское соперничество между спортсменами.

В сети завирусилось видео, где Макс Ферстаппен машет рукой Карлосу Сайнсу, когда обгоняет его.

Это произошло на 26-м круге, когда Шарль Леклер и Сайнс лидировали в турнирной таблице. Ферстаппен пытался обогнать Сайнса, но испанец устоял. Но в итоге он получил выход на третьем повороте и пошел атаковать Леклера, который все еще был лидером гонки.