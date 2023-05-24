С американского боксера Джервонты Дэвиса были сняты обвинения в домашнем насилии.

Недавно Дэвис выиграл бой у Райана Гарсии, но он попал в заголовки газет по неспортивным причинам – его обвинили в нападении. Теперь эти обвинения сняты, и он снова сможет сосредоточиться на своей карьере.

Прокуратура Флориды сняла с чемпиона мира обвинение в нападении на мать его дочери Ванессу Поссо, заявившую, что он избил ее в своем особняке. В итоге заявительница отказалась от своих обвинений.

«Обвинение, потерпевшая и защита согласились с тем, что подсудимый должен пройти курс управления гневом», — сообщил в электронном письме представитель прокурора Аарон Савицки.

Офис шерифа округа Бровард арестовал Дэвиса в его доме 27 декабря 2022 года после того, как женщина позвонила в полицию и заявила, что он ударил ее по голове, оставив небольшую рану на внутренней стороне ее губы. Боец был освобожден из главной тюрьмы округа Бровард после внесения залога в размере 1000 долларов.

Запись звонка предполагаемой жертвы в службу экстренной помощи была опубликована TMZ: «Он собирается меня убить!... Мне нужна помощь, пожалуйста! Я пытаюсь вернуться домой. У меня в машине ребенок, и он напал на меня перед ребенком. И теперь он портит мои шины!».

Позже девушка заявила, что не должна была звонить на горячую линию в разгар спора.

«Состояние наших отношений было хрупким, и Джервонта и я были виноваты в ссоре. Когда эмоции были накалены, я сделал ненужный звонок в правоохранительные органы. Джервонта не причинил вреда ни мне, ни нашей дочери», – сообщила Поссо.