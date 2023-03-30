Финал в Майами уже завтра.

Даниил Медведев рассказал о своем опыте игры против Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера, высказав мнение, что конкуренция с такими великими игроками помогла ему стать сильнее.

Экс-первая ракетка мира вчера вышла в пятый подряд финал ATP Tour, переиграв в полуфинале Карена Хачанова.

Выступая на послематчевой пресс-конференции, Медведев вспомнил свой предыдущий финал, где он уступил Карлосу Алькарасу в Индиан-Уэллсе.

Россиянин признался, что ему нужно улучшить свою игру, если он планирует конкурировать с сильнейшими теннисистами мира, поскольку бывают дни, когда он слишком легко проигрывал своим соперникам.

«Я играл против таких парней, как Новак, Рафа, и к сожалению, когда я играл с Роджером, то был не в лучшем состоянии, но это научило меня, что иногда могут быть матчи, где они обыгрывают вас довольно легко, и в следующий раз нужно стать лучше. Вы должны быть лучшей версией себя.

Это моя игра. Когда я на вершине своего тенниса, то мало пропускаю, вроде нескольких розыгрышей с Карлосом. Это потому, что он давил на меня. Много крутых спинов? Может быть. Поэтому я должен найти способ справиться с этим», - сказал Медведев.

О предстоящем финале против Янника Синнера:

«Я не могу бить форхенды со скоростью 110 миль/ч. Да, это его преимущество. Синнер способен ударить по мячу очень сильно. Однако, он не так хорош в комбинационном теннисе, как Алькарас. Но Янник очень сильно прогрессирует, особенно, в этом году».