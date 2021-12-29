Как защитить руки в -40 °С? Работают ли пропитки для одежды? Для чего нужен Gore-Tex? Как подобрать кроссовки под гололед?

Зимний сезон идет полным ходом, а амбассадоры Спортмастер PRO помогают вам правильно подобрать снаряжение, одежду и объясняют тонкости ухода за инвентарем и тканями.

На ваши вопросы об обуви и одежде для трейлраннинга и зимних видов спорта, особенностях специальных тканей и уходе за ними ответил КМС по лыжным гонкам и бегун-трейлраннер Виктор Саветников.

Для каких условий уместны вещи (например, куртка) из Gore-Tex, а где можно обойтись чем-то попроще?

Gore-Tex – это водо- и ветронепроницаемая мембранная ткань, которая защищает от внешних воздействий. При этом она способна отводить наружу водяной пар, который образуется, когда человек активно двигается. Gore-Tex был изобретен более 50 лет назад, когда тефлон (полимерный материал, пластмасса) нагрели и растянули, благодаря чему в материале появились микропоры, которые оказались в несколько раз меньше, чем капля воды. Такая структура не позволяет воде попадать внутрь и одновременно пропускает молекулы пара наружу.

На мой взгляд, для обычной пробежки, похода выходного дня или коротких прогулок Gore-Tex не нужен. Он актуален для сложных длительных маршрутов с переменчивой погодой, особенно когда нет возможности спрятаться от дождя и снега. Это одежда подойдет для горнолыжного спорта и сноуборда, скитура в условиях повышенной влажности и мокрого снега.

Вещи из Gore-Tex обычно очень дорогие, при этом у других производителей есть свои мембранные ткани, в том числе среди брендов, выпускающих беговую одежду – ASICS, Mizuno.

Нужен ли Gore-Tex в трейлраннинге? В некоторых источниках пишут, что кроссовки с Gore-Tex идеальны, а в других, что он не дышит толком и при длительном беге (на ультре) ноги будут преть.

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Бегуну элитного уровня обувь с Gore-Tex точно не нужна, так как мембрана утяжеляет кроссовки. В остальном применение подобной обуви зависит от условий. Если на дистанции присутствуют броды, грязь, глубокие лужи и есть вероятность набрать воды в кроссовки, то точно не стоит обуваться в Gore-Tex: внутри останется влага, которая из-за мембраны никак не сможет выйти наружу. Из-за этого возрастает риск заболеть.

В морозную зимнюю погоду, когда лежит сухой снег, тоже, на мой взгляд, Gore-Tex не нужен. А вот если зимой сильный ветер, и вы медленно бежите продолжительное время, подобная обувь защитит от продувания и обморожения ног.

Если вы готовитесь к ультратрейлу, знаете маршрут заранее и на дистанции есть точки для забросок, где можно сменить вещи, то попробуйте спланировать смену обуви: например, стартовать в одних кроссовках, подходящих для условий на первой половине дистанции, а потом сменить на другие.

В целом у кроссовок из Gore-Tex два главных минуса – больший вес и влага внутри. Если вода попала внутрь, то она там и останется. Лучше комбинируйте кроссовки и хорошие синтетические носки.

В описании многих курток пишут «софтшелл»? Что это такое? Это ветрозащита или мембрана?

Когда в альпинизме и туризме появился Gore-Tex, то он назывался хардшелл (от англ. «hard» – тяжелая, жесткая и «shell» – оболочка). Изделия из мембранной ткани были тяжелые, немного сковывали движения. Софтшелл появился в противовес Gore-Tex, чтобы обеспечить сопоставимый уровень ветро- и влагозащиты, при этом не утяжелять изделие.

Для этих целей с внутренней стороны софтшелл ткани располагается утепленный слой. Софтшелл бывает двух- и трехслойный. В двухслойном используется внешний слой с ветрозащитой без мембраны, в трехслойном добавляется мембранная ткань. Трехслойный софтшелл жестче, на нем указываются показатели мембраны, как у Gore-Tex – водонепроницаемость, паропроницаемость.

Софтшелл актуален для подвижных видов спорта, где нужна свобода движения – бег, беговые лыжи. За счет своей эластичности софтшелл не сковывает движения. Также подобные изделия обычно имеют приталенный крой.

Хотелось бы услышать советы по выбору одежды для тех, кто страдает избыточной потливостью. Хожу в горные походы и катаюсь на велосипеде. Летом гипергидроз еще более-менее нивелируется облегченной потоотводящей одеждой, но как одеваться зимой? Поначалу утепляешься, как все, но по мере прогрева пот не успевает выводиться. Пробовал термобелье с мембранной «дышащей» курткой.

Каждый конкретный случай зависит от степени активности. Например, бег и беговые лыжи – высокоинтенсивные виды спорта, поэтому промежуточный слой должен быть легкий, так как в движении организм вырабатывает много тепла.

Горные походы – продолжительная активность в низком или умеренном темпе с перепадами высот, остановками, поэтому я бы порекомендовал не искать одну универсальную вещь, а поиграть со слоями – базовым, промежуточным, верхним. Есть термобелье тонкое, есть утепленное, промежуточный слой бывает разной плотности.

Также смотрите верхний слой с клапанами – обычно они располагаются под мышками. Это просто молнии, которые можно расстегнуть и сделать проветривание – отвести излишки влаги и тепла.

Второй вариант – брать с собой рюкзак и одеваться в несколько слоев. Если предстоит много двигаться, снимаете промежуточный слой на время. На остановках – надеваете обратно.

Очень интересует выбор кроссовок для бега в условиях гололеда.

Возможны три решения:

Накладки на обувь с шипами. Они надеваются прямо поверх кроссовок и затягиваются ремешками или резинками. Главное – обращайте внимание, чтобы шип был короткий, тогда бег будет более устойчивым.

Специальные беговые кроссовки. На льду будут держать только металлические шипы, поэтому ищите модели со встроенными шипами – Salomon Spikecross, ASICS FujiSetsu.

Кроссовки со специальной подметкой Vibram Arctic Grip (такая используется в Saucony Peregrine ICE+). Вместо шипов используются накладки из разнокомпонентной резины – шершавой, чем-то похожей на наждачку. Она тоже дает неплохое сцепление на скользкой поверхности, но для чистого льда все же лучше брать металлические шипы.

Живу в Сургуте. Половину прошлой зимы пришлось бегать, под минус -40. Особенно мерзли пальцы на руках. Посоветуйте хорошие перчатки.

Каких-то супер-перчаток для подобных условий нет. Можете посмотреть трехпалые перчатки для беговых лыж. В них пальцы меньше мерзнут.

Используйте варежки с плотным плетением, которое не пропускает ветер. В -40 °С можно попробовать два слоя – внутренний согревающий и верхний непродуваемый.

Также продаются перчатки с Gore-Tex, которые защищают от ветра.

Работают ли пропитки в баллончиках? Допустим, у меня была мембранная куртка, которая с годами уже плохо держит и в горах в глубоком снегу промокает. Можно ли ее таким образом как-то восстановить?

Обычно производители горнолыжной одежды дают гарантию на мембрану. Она должна отработать этот срок без проблем.

Пропитки для одежды работают, но нужно соблюдать инструкции по использованию, которые прописываются производителем – наносить пропитки надо не перед выходом, а за сутки или вечером.

Есть какие-то рабочие средства от мозолей на трейлах? Ноги мокнут, сохнут, все натирает и к финишу беда. Может быть, носки какие-то из особенного материала или крем, который продержится долго?

Я обычно все проблемные места (пальцы, пятки) заклеиваю тейпом, и меня это спасает. Есть влагостойкие тейпы, очень тонкие, которые не дают объема, поэтому обувь жать не будет.

От влаги можете посмотреть водонепроницаемые носки (например, DexShell). Они сохраняют ноги сухими на дистанции.

Также для защиты от снега, грязи, дождя в трейлраннинге используют гамаши, которые надевают поверх кроссовок. Гамаши защищают верх обуви от попадания влаги и снега. Для осени и зимы подобное решение будет актуальным.

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