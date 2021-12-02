Как выбрать горные лыжи, крепления и ботинки? Как готовить снаряжение к сезону? Какая одежда и аксессуары нужны?

Поздравляем всех с началом календарной зимы! В некоторых регионах уже открылся горнолыжный сезон, а мы продолжаем рубрику Q&A с экспертами Спортмастер PRO, где вы можете задать любые вопросы касательно подбора снаряжения, одежды, аксессуаров и ухода за спортивным инвентарем.

Сегодня у нас в гостях эксперт и амбассадор Спортмастер PRO Алексей Питенин, который готов ответить на ваши вопросы о горных лыжах.

Алексей более 20 лет катается на горных лыжах, организует тесты горнолыжного снаряжения (Volkl, Fischer, Salomon, Atomic). Он имеет инструкторскую категорию C (Национальная Лига Инструкторов) и работал инструктором на горнолыжном курорте «Туутари-парк». Также Алексей Питенин – сертифицированный специалист по изготовлению анатомических стелек Sidas. Встретиться с Алексеем и получить личную консультацию вы можете в Санкт-Петербурге в магазине Спортмастер PRO по адресу Пулковское шоссе, 19Б.

Вы можете задать вопросы про:

подбор, покупку и настройку горных лыж, креплений, ботинок, палок;

особенности выбора снаряжения под разные стили и условия катания;

выбор одежды на разную погоду;

защитное снаряжение и аксессуары для катания на горных лыжах;

анатомические стельки для горнолыжных ботинок;

сервисные услуги для горных лыж и уход за снаряжением.

Мы будем собирать ваши вопросы до вечера 5 декабря, после чего Алексей ответит на самые интересные вопросы отдельным постом.