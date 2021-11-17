Как выбрать сноуборд, какая одежда и аксессуары нужны в горах, как готовить доску к каждому выезду? Задавайте вопросы

Мы продолжаем рубрику Q&A с экспертами Спортмастер PRO, где вы можете задать любые вопросы о зимних видах спорта, снаряжении, одежде и аксессуарах. Уже совсем скоро заработают первые горнолыжные курорты, а значит, настало время обновить инвентарь и подготовить снаряжение после летнего перерыва.
В этот раз у нас в гостях эксперт и амбассадор Спортмастер PRO Виктор Чадкин, с которым вы можете обсудить сноуборды. Виктор родился в Мурманске и все детство провел в Кировске у подножия горного массива Хибины. Катается на сноуборде более 17 лет, участвует в соревнованиях по фрирайду и фристайлу. Встретиться с Виктором и получить личную консультацию можно в магазине Спортмастер PRO на Варшавском шоссе, 129А.
Вы можете задать вопросы про:
- подбор, покупку и настройку сноуборда, креплений, ботинок;
- особенности выбора снаряжения под разные стили и условия катания;
- выбор одежды на разную погоду;
- защитное снаряжение и аксессуары для катания на сноуборде;
- лавинное снаряжение;
- сервисные услуги для сноубордов и уход за снаряжением.
Мы будем собирать ваши вопросы до вечера 18 ноября, после чего Виктор ответит на самые интересные вопросы отдельным постом.
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