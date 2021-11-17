Как выбрать сноуборд, какая одежда и аксессуары нужны в горах, как готовить доску к каждому выезду? Задавайте вопросы

Мы продолжаем рубрику Q&A с экспертами Спортмастер PRO, где вы можете задать любые вопросы о зимних видах спорта, снаряжении, одежде и аксессуарах. Уже совсем скоро заработают первые горнолыжные курорты, а значит, настало время обновить инвентарь и подготовить снаряжение после летнего перерыва.

В этот раз у нас в гостях эксперт и амбассадор Спортмастер PRO Виктор Чадкин, с которым вы можете обсудить сноуборды. Виктор родился в Мурманске и все детство провел в Кировске у подножия горного массива Хибины. Катается на сноуборде более 17 лет, участвует в соревнованиях по фрирайду и фристайлу. Встретиться с Виктором и получить личную консультацию можно в магазине Спортмастер PRO на Варшавском шоссе, 129А.

Вы можете задать вопросы про:

подбор, покупку и настройку сноуборда, креплений, ботинок;

особенности выбора снаряжения под разные стили и условия катания;

выбор одежды на разную погоду;

защитное снаряжение и аксессуары для катания на сноуборде;

лавинное снаряжение;

сервисные услуги для сноубордов и уход за снаряжением.