LFC 2020
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Луис Диас стало отцом во второй раз🐣

Луис Диас Луис Диас
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Радостное событие в семье Луиса Диаса – 25 января у футболиста и его невесты Джеральдины Понсе родилась дочь, которую назвали Шарлотта. Девушка поделилась фотографиями новорожденной дочери в социальных сетях.

Пара уже воспитывает дочь Рому, которой недавно исполнилось два года.

Луис Диас и Джеральдина вместе уже 7 лет, но предложение девушке футболист сделал только прошлым летом. Теперь, когда на свет появился второй ребенок пары, можно ждать и фото со свадьбы.

2 комментария
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Повезло Диазу
Жена красавица+играет за лучший клуб мира
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стало)))
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