Луис Диас стало отцом во второй раз🐣

Радостное событие в семье Луиса Диаса – 25 января у футболиста и его невесты Джеральдины Понсе родилась дочь, которую назвали Шарлотта. Девушка поделилась фотографиями новорожденной дочери в социальных сетях.

Пара уже воспитывает дочь Рому, которой недавно исполнилось два года.

Луис Диас и Джеральдина вместе уже 7 лет, но предложение девушке футболист сделал только прошлым летом. Теперь, когда на свет появился второй ребенок пары, можно ждать и фото со свадьбы.