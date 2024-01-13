Это самый странный гол Лиги чемпионов. Моуринью не мог поверить в него даже спустя 14 лет

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» забил 310 голов, но один из них выделяется на фоне остальных. Не из-за его красоты, а из-за разгоревшихся вокруг него споров.

Это так называемый «гол-призрак», забитый Луисом Гарсией в полуфинале Лиги чемпионов против «Челси» 3 мая 2005 года.

Испанец пробил по воротам, мяч отклонился от Джона Терри, Вильям Галлас бросился его выбивать, а в следующее мгновение «Энфилд» уже праздновал.

Словацкий арбитр Любош Михел засчитал гол, хотя игроки «Челси» настаивали на том, что мяч не пересекал линию. Решение Мишеля было основано на информации, полученной от лайнсмена, и на том, что Милан Барош сфолил на Петре Чесе за несколько секунд до гола Гарсии.

В 2008 году Любош Михел сказал The Telegraph: «Если бы мой помощник судьи не сигнализировал о голе, я бы назначил пенальти и удалил вратаря».

После игры Жозе Моуриньо был полон сарказма и ярости: «Это был гол, прилетевший с луны – с трибун «Энфилда». Я почувствовал мощь «Энфилда», это было великолепно. Я чувствовал, что это не помешало моим игрокам, но, возможно, это помешало другим людям и, возможно, это помешало результату».

Даже спустя 14 лет Моуриньо все еще горько переживал случившееся. В 2019 году он сказал beIN Sports: «Энфилд» – это волшебное место, это прекрасное место для игры. Стадион может забивать голы, которые не забивают игроки, как это случилось в 2005 году.

Это не Гарсия забил гол, это толпа забила гол, но теперь такое невозможно с VAR»

Луис Гарсия тоже хорошо помнит этот гол – вот его пост в соцсетях во время Хэллоуина: