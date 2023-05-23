«Надеюсь, наши пути еще пересекутся». Салах написал прощальное письмо уходящим партнерам
Мо Салах написал прощальное сообщение для Роберто Фирмино, Джеймса Милнера, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена перед их последней игрой за «Ливерпуль».
Салах разместил фотографию с каждым из четырех партнеров и написал несколько слов.
«Одна из лучших вещей в футболе – это то, что мы встречаемся и разделяем моменты с великими людьми.
Мы будем скучать по Бобби, Милли, Оксу и Наби, и я надеюсь, что наши пути еще пересекутся».
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