LFC 2020
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«Надеюсь, наши пути еще пересекутся». Салах написал прощальное письмо уходящим партнерам

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Мо Салах написал прощальное сообщение для Роберто Фирмино, Джеймса Милнера, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена перед их последней игрой за «Ливерпуль».

Салах разместил фотографию с каждым из четырех партнеров и написал несколько слов.

«Одна из лучших вещей в футболе – это то, что мы встречаемся и разделяем моменты с великими людьми.

Мы будем скучать по Бобби, Милли, Оксу и Наби, и я надеюсь, что наши пути еще пересекутся».

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