Мо Салах написал прощальное сообщение для Роберто Фирмино, Джеймса Милнера, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена перед их последней игрой за «Ливерпуль».

Салах разместил фотографию с каждым из четырех партнеров и написал несколько слов.

«Одна из лучших вещей в футболе – это то, что мы встречаемся и разделяем моменты с великими людьми.

Мы будем скучать по Бобби, Милли, Оксу и Наби, и я надеюсь, что наши пути еще пересекутся».