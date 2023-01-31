«Он уже не тот...» Алли Маккойст считает, что лидер «Ливерпуля» переживает серьезный спад формы

Не лучший сезон для форварда.

Легенда шотландского «Рейнджерс» Алли Маккойст в эфире talkSPORT после игры «Ливерпуля» с «Брайтоном» подчеркнул падение формы Мохамеда Салаха.

«Как бы он ни был хорош, он уже не тот игрок. Его стандарты упали. Не поймите меня неправильно, его стандарты всегда были очень высокими, но они упали. Он не выглядит такие же качественным игроком».

Недавно Юрген Клопп признал, что египтянин пережил кризис без игры в тройке.

«О да, конечно, он страдает. Раньше была хорошо накатанная машина, впереди тройка, все было понятно, что мы делаем. От этого страдают все. Все понятно. Это специфическая, наступательная игра, требующая большой работы и большого количества информации, причем не всегда очевидной.

Вы учитесь новым вещам: где находится партнер по команде и куда передать мяч не глядя. Это не круто, но мы не можем ждать, что просто вернемся к нашему лучшему, выиграем 5:0 и перейдем к следующей игре. Мы должны много работать. Через две-три недели будет доступно еще несколько вариантов, и мы сможем их применить.

Мы начинаем новую главу, и теперь говорим о Мо Салахе. Если бы вы забили сотни голов в прошлом, а сейчас не забываете, то это первое, о чем бы вы подумали. Но сейчас это не наша проблема».

А что вы думаете о нынешней форме Мохамеда Салаха? Пишите в комментариях.