Шон Дайч уволен после 10 лет работы в «Бернли», Клопп теперь дольше всех работает тренером в АПЛ

«Бернли» уволил Шона Дайча после 10 лет его работы. Вместе с ним были уволены помощник тренера Ян Воун, тренер первой команды Стив Стоун и тренер вратарей Билли Мерсер.

Председатель клуба Алан Пейс заявил: «Во-первых, мы хотели бы официально выразить нашу искреннюю благодарность Шону и его сотрудникам за их достижения в клубе за последнее десятилетие.

Во время своего пребывания в «Терф Мур» Шон пользовался уважением как на поле, так и за его пределами, его уважали игроки, персонал, болельщики и футбольное сообщество в целом.

«Однако результаты в этом сезоне были разочаровывающими, и, несмотря на то, что это было невероятно трудное решение, учитывая, что осталось восемь решающих игр сезона, мы считаем, что необходимы изменения, чтобы дать команде наилучшие шансы сохранить свой статус в Премьер-лиге.

Процесс замены Шона начался, и в ближайшее время болельщики получат дополнительные объявления».

Увольнение Шона Дайча означает, что Юрген Клопп дольше всех из действующих тренеров АПЛ возглавляет клуб в Премьер-лиге. Он возглавлял «Ливерпуль» 6 лет и 189 дней.