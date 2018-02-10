Игроки, Команды, Вехи

сегодня, 15:22 Автор Евгений Каменецкий Спартак в России- больше, чем Спартак! 1983год...(в начале текста Видео!) 1983г. Победа Спартака в гостях над Астон Виллой(Обладателем Кубка Европ.Чемпионов-82г!), блестящая, ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ игра в этом матче Ф.ЧЕРЕНКОВА!..и оба его незабываемых гола в ворота недавних Европейских Королей!.. Но,конечно же,глядя на его второй(Победный!) ГОЛ, просто нельзя не восхититься и не менее ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ Пасом(пяткой!) ему Ю.ГАВРИЛОВА- во многом НЕПОВТОРИМОГО, а в чём-то и УНИКАЛЬНОГО Кудесника Середины поля!..сумевшего в этом решающем и КУЛЬМИНАЦИОННОМ моменте встречи, одним по сути, неуловимым и ВОЛШЕБНО-ТОНКИМ Решением переиграть, практически ВСЮ умудрённую оборону соперника!