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    Игроки, Команды, Вехи
    Советский и Мировой Футбол!
      Автор Евгений Каменецкий

      Спартак в России- больше, чем Спартак! 1983год...(в начале текста Видео!)

      1983г. Победа Спартака в гостях над Астон Виллой(Обладателем Кубка Европ.Чемпионов-82г!), блестящая, ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ игра в этом матче Ф.ЧЕРЕНКОВА!..и оба его незабываемых гола в ворота недавних Европейских Королей!.. Но,конечно же,глядя на его второй(Победный!) ГОЛ, просто нельзя не восхититься и не менее ФЕНОМЕНАЛЬНЫМ Пасом(пяткой!) ему Ю.ГАВРИЛОВА- во многом НЕПОВТОРИМОГО, а в чём-то и УНИКАЛЬНОГО Кудесника Середины поля!..сумевшего в этом решающем и КУЛЬМИНАЦИОННОМ моменте встречи, одним по сути, неуловимым и ВОЛШЕБНО-ТОНКИМ Решением переиграть, практически ВСЮ умудрённую оборону соперника!
      +16
      4
      Автор Евгений Каменецкий

      Сборная СССР-1983. Большие Надежды, манящие горизонты и...узкие дороги

      1983г. Франция-СССР(1:1). В этом матче,в Париже,против будущих Чемпионов Европы, Сб.СССР(во главе с БЛОХИНЫМ,ЧЕРЕНКОВЫМ,ОГАНЕСЯНОМ!),своей игрой наглядно продемонстрировала, что ей самой был вполне по силам ЕВРОПЕЙСКИЙ Титул! Капитаны: В.БЕССОНОВ и М.ПЛАТИНИ...они вполне могли встретиться и в финале чемпионата Европы-84...
      +3
      Автор Евгений Каменецкий

      Почему Золотое Солнце в Зените взошло только раз?! След в Истории Советского футбола- Зенит-1984

      1984г. Ленинградский ЗЕНИТ,с блеском выигрывает Чемпионат СССР, попутно громя в Москве,в Кубке СССР, и сам столичный СПАРТАК (3:0)!.. В тексте ВИДЕО!
      +12
      2
      Автор Евгений Каменецкий

      У Истоков одного Мифа (или о том, как и за что «засудили» Лобановского в матче с Бельгией на ЧМ-86)

      Вот уже какое десятилетие приходится слышать один и тот же Миф, о якобы двух «забитых из вне игры» мячах в ворота сборной Лобановского в матче 1/8 ЧМ-86 в Мексике...Предлагаю всем желающим убедиться, что, как минимум, первый гол в наши ворота был забит, самым что ни на есть, ЧИСТЫМ образом.Для этого достаточно просто обратить внимание на то, что бельгиец Шиффо,забивший этот мяч, в момент паса, и близко не находился «вне игры», отчётливо находясь в этот момент дальше от ворот Дасаева, чем несколько наших защитников, что и может каждый, отчётливо увидеть на этом ВИДЕО(1мин.50сек)
      -1
      Автор Евгений Каменецкий

      1983г. История одного фото или...целой и неудавшейся Вехи советского футбола?

      13.11.1983г. ПОРТУГАЛИЯ-СССР(1:0). Вот так,в столь критическом МЕНЬШИНСТВЕ,приходилось в том матче вести борьбу на чужой половине поля форварду сб.СССР С.РОДИОНОВУ... Ведь при фактически сразу ШЕСТИ(!) оборонит.игроках в составе сб.СССР(Лобановского), у него было в той игре...лишь 2 полузащитника-ассистента в Центре поля.
      +3
      Автор Евгений Каменецкий

      Как Взлетал, умирал и...снова Взлетал Настоящий Спартак!

      Спартак осенью 1995... Шесть побед подряд в Лиге Чемпионов!- конечно же, это уже одно, само по себе делало ту осень какой-то неповторимо особенной для всего российского футбола!.. И тем не менее, даже не это, безусловно столь значимое, а в чём-то и неповторимое турнирное достижение- было тогда главным... Куда важнее, без всяких сомнений, тогда была именно её Величество Игра, в очередной раз воплощённая в подобие Произведения Искусства и подаренная миллионам болельщикам и ценителям НАСТОЯЩЕГО Футбола, Олегом РОМАНЦЕВЫМ...
      +19
      5
      Автор Евгений Каменецкий

      И вновь о Сборной России Г.Хиддинка 2008года

      2008г. Сб.РОССИИ- ПОЛУФИНАЛИСТ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ! Перед ПОБЕДНЫМ матчем с ГОЛЛАНДИЕЙ. Победа или же определённый Шаг НАЗАД на Пути ПОИСКА и ОТСТАИВАНИЯ своего ИСКОННОГО и ТРАДИЦИОННОГО игрового СТИЛЯ ?!.. Сид:СЕМАК-Семшов-Анюков-Зырянов-АРШАВИН; стоя:АКИНФЕЕВ-Павлюченко-Колодин-ЖИРКОВ-Игнашевич-Саенко.
      +4
      Автор Евгений Каменецкий

      Сборная СССР. Дороги ведущие Ввысь и...в Некуда

      1981г. Как приятно и сейчас видеть на этом фото О.БЛОХИНА, не только в компании Р.Шенгелия, но и в манящем воображение, столь фантастическо-недосягаемом, его атакующем Сочетании с В.ГУЦАЕВЫМ!..
      +1
      Автор Евгений Каменецкий

      Дарить Огонь, как Прометей!.. Русский Спартак сквозь Огонь 90-ых: Не сгибаясь и не изменяя Себе и Своему Предназначению!

      1999г. Перед матчем ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ с Чемпионом Франции - Бордо. За неск. недель до этого СПАРТАКОВСКАЯ по Стилю и по ДУХУ Сб.России,во главе с РОМАНЦЕВЫМ, ТИТОВЫМ, КАРПИНЫМ, ТИХОНОВЫМ, ХЛЕСТОВЫМ сумела в ПАРИЖЕ, в блестящем, своём Классически-СПАРТАКОВСКОМ СТИЛЕ, победить действ.Чемпионов Мира - сб.Франции!.. Слева-напр: Стоят: Филимонов-Ковтун-ТИТОВ-Ширко-Баранов-Бушманов; сидят: ТИХОНОВ-Парфёнов-ХЛЕСТОВ-Безродный-Булатов.
      +30
      2
      Автор Евгений Каменецкий

      Сборная СССР перед...прошлым и Будущим. Год 1981

      1981г. Уэльс-СССР. Капитан сб.СССР- защитник А.ЧИВАДЗЕ(эстет и Вдохновитель Атак!),незадолго до этого открытый для сборной К.И.БЕСКОВЫМ, нагляднейше доказывал приверженность БЕСКОВА к Футболу ТВОРЧЕСКОМУ и ВОЗВЫШЕННОМУ!..
      +2
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