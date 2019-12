Спецпроект Sports.ru и Skyeng. Розыгрыш билетов на АПЛ внутри!

В этом сезоне РПЛ наконец приносит радость и интригу, но новости про Салаха все еще интересуют больше, чем Шомуродов — и их сложно потреблять без знания английского. Sports.ru вместе с онлайн-школой Skyeng рассказывают о случаях, когда футбольному болельщику не обойтись без английского языка.

А для абсолютно всех читателей Sports.ru у Skyeng есть особый подарок — скидка 2000 рублей по промокоду SPORTSRU на первую покупку. Пробный урок — бесплатно.

Когда надоела голевая феерия в исполнении покорных слуг

Российские комментаторы идеальны далеко не всегда: стреляют клише, забывают фамилии и теряют мысль. Иногда вместо их репортажей даже хочется насладиться интершумом.

А теперь посмотрите, как готовятся к репортажам английские комментаторы. Ник Барнс с BBC вооружен набором фломастеров, выделителями текста, ручками, линейкой и блокнотом со специальной системой разметки разворотов: первая страница — справка по матчу, на второй — протокол. Его коллеги Арло Уайт (NBC) и Конор Макнамара (BBC) используют стикеры и наклейки, а заметки легенды и голоса FIFA середины нулевых Джона Мотсона (BBC, завершил карьеру комментатора) продают на eBay по 75 фунтов.

Англоязычные комментаторы не кричат на манер бразильских коллег «голь-голь-голь» в течение минуты, но все равно мощно и эмоционально ведут репортажи. Вот несколько цитат Рэя Хадсона, полузащитника «Ньюкасла» в далеком прошлом, комментатора beiN Sports в настоящем и, кажется, главного фаната Месси среди журналистов:

Better balanced than a big Greek belly dancer / Он держит баланс лучше, чем исполнительница танца живота из Греции

Messi, you could drop a tarantula into his shorts and he’ll still be cool / Запусти хоть паука в трусы Месси – он и глазом не моргнет

Messi, the nerve of a cat burglar. And cool as the seeds inside the cucumber / Месси – это нерв, как у вора-домушника, и хладнокровие, как у семян огурца

Предсказуемый и справедливый вопрос: «Это все, конечно, круто, но как я их пойму? Это же беглая речь, наверняка с акцентом».

В Skyeng преподаватели не дают ученикам расслабляться и общаются на английском, подстраиваясь под уровень учеников — это самый быстрый способ научиться различать на слух bear и beer. Занятия проходят по видеосвязи, которая встроена в специальную интерактивную платформу.

Когда Sports.ru недостаточно

Чтобы узнать о переходе Неймара в «Барселону» раньше отца, который прочтет в газете, деда, который послушает радио, и даже новостников Sports.ru (хотя шансы минимальны), обратите внимание на англоязычные онлайн-медиа и футбольные сайты. Можно подобрать издание на любой вкус: тактика (Total Football Analysis, StatsBomb, Whoscored), сплетни и вся свежатина (The Sun, Daily Mail, Daily Mirror), крутые истории, разнообразные форматы и качественная колумнистика (The Guardian, BBC, Four-Four-Two).

ESPN и Sky Sports заряжают первоклассными инсайдами, великий The Athletic собрал вокруг себя, кажется, всех звездных авторов, которые могут написать о спорте, а медиагигант Bleacher Report делает анимированное реалити про Лигу чемпионов – и уже можно оценить превью нового сезона (как вам гэг про Марадону? И объясните в комментариях, почему Неймар приехал на тракторе!).

Если вам стало многовато Вадима Лукомского на сайте, рекомендуем обратить внимание на двух зарубежных авторов – Джонатана Уилсона и Майкла Кокса. Это журналисты с многолетним опытом работы и отличными колонками с разбором матчей и актуальных вопросов футбола, оба написали по книжке — классическая Inverting the Pyramid от Уилсона и The Mixer от Майкла Кокса (Лукомский, ждем твоего ответа). Полезнее читать их в оригинале.

Приступить к англоязычному чтиву со Skyeng просто, потому что школа функционирует 24/7 – подойдет даже для обладателя самого вольного графика.

Когда надоело ждать перевода пресс-конференций

«Какой же Клопп крутой», демонический образ Жозе Моуринью и напряженные отношения между сэром Алексом Фергюсоном и журналистами частично возникли во время пресс-конференций. Они могут быть похожи на рок-н-ролльный концерт (спасибо тренеру «Ливерпуля») или на вечеринку тактических гиков, но на пресс-конференциях в АПЛ не бывает скучно почти никогда.

Разберем на примере нескольких вирусных историй. Парочку предоставил Антонио Конте во времена работы в «Челси». Однажды он сказал, что тренер, подбирающий тактику в команде, как портной. На пресс-конференции один из журналистов спросил Конте: «Вы говорили, что тренер должен быть портным. Текущая форма «Челси» делает вас Джорджо Армани в мире тренеров?» Итальянец захихикал, скромно упомянул Dolce & Gabbana, а потом очень заразительно смеялся — это стоит увидеть.

А во время пресс-конференции в Лестере Конте заметил, что один из журналистов сидит с пирогом. И попросил угостить!

Antonio Conte has his cake and eats it 🍰https://t.co/vY98f6B71C pic.twitter.com/vQ4JajZp8E — BBC Sport (@BBCSport) 14 января 2017 г.

Отдельная тема – общение Юргена Клоппа с журналистами, которое лучше смотреть в оригинале и в прямом эфире. Немец может прийти на пресс-конференцию с банкой пива, назвать голос переводчицы эротичным, обняться с журналистом, точь-в-точь на него похожим.

Jurgen Klopp really likes this translator’s voice 🤭 pic.twitter.com/YWorBhknV8 — ESPN UK (@ESPNUK) 27 ноября 2018 г.

Крутизну Клоппа не до конца поняли московские журналисты во время пресс-конференции накануне матча ЛЧ «Спартак» — «Ливерпуль»: переводчица коуча плохо знала английский, из-за чего немецкий специалист выглядел абсолютно вымотанным к концу встречи.

Чтобы смотреть, понимать пресс-конференции и не допускать фейлов уровня переводчицы Клоппа, обсуждайте и разбирайте их вместе с преподавателем Skyeng.

Когда надоело брать на выезд друга только для того, чтобы он мог заказать вам пиво

Покупка билета на стадион (с обязательной экскурсией по клубному музею), бронирование авиабилетов, гостиницы, поиск приличного бара для пред- или послематчевого досуга — все это мгновенно вызывает болезненные спазмы как логичное продолжение мысли «я обязан хотя бы раз увидеть вживую бойню «МЮ» — «Ливерпуль».

Так что если хотите добраться до Юргена Клоппа лично и бросить в него англоязычную версию фразы «Какой же Клопп крутой» (кстати, напишите в комментариях, как бы это звучало по-английски), то сделайте первую остановку у Skyeng.

Когда надоело жить без хорошего кино о спорте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола учит английские слова по сериалам на Netflix — может себе это позволить, когда платформа в конвейерном режиме предоставляет футбольный (и не только) контент.

Сериалы про «Сандерленд», «Ювентус» и Гризманна не дублируют.

У Skyeng есть расширение, которое позволяет переводить слова из видео на платформах Netflix и AMEDIATEKA и сразу добавляет их в словарик — а он синхронизируется с мобильным приложением для изучения слов.

Когда надоели мемы про «Спартак»

ВГИК — это, конечно, здорово, но все мы когда-нибудь уставали от приколов про РПЛ и величайшую ФНЛ, Шомуродова и Хосонова. Вы в курсе, что «Манчестер Юнайтед» для всего мира — это что-то вроде нашего «Спартака»? Или что каждый понедельник со скоростью света штампуются шутки о будущем (не)чемпионстве «Ливерпуля» в Премьер-лиге?

Man Utd’s training session footage has been leaked:pic.twitter.com/6K21PjBrlE — Troll Football Media (@Troll__Footbal) 14 октября 2019 г.

В англоязычном интернете каждую минуту появляются мемы про футбол — и долетают даже темы из России: вот на Reddit обсуждают момент, когда репортера «Матч ТВ» окатило водой на бровке, здесь хихикают над тем, как Дзюба на руках выносит с поля Азмуна, тут в 139 комментариях обсуждают выход сборной России на Евро. Reddit — лучший способ быть в курсе футбольной мемологии, но для этого нужно знать разговорный английский, разбираться в сокращениях (ICU — I see you, cuz вместо because, tnx вместо thanks) и держать базовый набор идиом в голове.

Когда надоело общаться с иностранцами на уровне «привет», «пока», «спасибо»

Вы уже понимаете, как заказать пиво, забронировать гостиницу и добраться до нее от аэропорта. И бесстрашно идете по улицам Манчестера, размахивая мерсисайдским шарфом. В какой-то момент вас окружает горстка фанатов «МЮ», которые что-то тараторят, показывают на вас пальцами, смеются. И тут становится обидно, потому что на это вы им можете ответить набором фраз про пиво, гостиницу и авиабилеты или использовать защитное заклинание, отпугивающее иностранцев, — заговорить с ними по-русски.

А еще вам в прошлом году не удалось полноценно наболтаться с лучезарными испанцами и французами на Никольской, потому что вы стеснялись своего английского. Но лучше отпустить эту грусть и начать подготовку к заграничным выездам и матчам Евро-2020 в Петербурге и Баку. Возможно, к этому времени вы выучите фразу «целую ваши мысли» на английском и подберете с десяток эпитетов для разговора про VAR или величие Олега Соболева.

***

Лучше все это проверить на собственном опыте, коллективно подумали мы. Поэтому специально для пользователей Sports.ru онлайн-школа Skyeng дарит первый бесплатный урок и скидку 2000 рублей на первую покупку по промокоду SPORTSRU.

А теперь про суперприз: среди учеников, которые впервые купили любой курс по английскому, Sports.ru проведет конкурс, победитель которого получит возможность поехать в Англию на матч любимой команды за счет школы. Результаты будут известны 10 января 2020 года.

