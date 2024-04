Наш вариант шлема Квята: с картами и отсылками к группе Motorhead

Вы в блоге «Сирены» – креативной студии Sports.ru. Мы рассказываем про классное в мире спортивного маркетинга и рекламы. Подписывайтесь на наши блог и телеграм-канал, чтобы ничего не пропустить.

В середине февраля российский гонщик Даниил Квят объявил конкурс на расцветку своего шлема, в котором он будет выступать весь сезон в WEC (чемпионат мира в гонках на выносливость) в составе «Ламборгини».

Мы участвовали в этом конкурсе и даже презентовали два дизайна шлемов. Квят выбрал другой вариант, но мы не расстроились – и с удовольствием решили показать вам наши задумки!

Как возникла идея

Рассказывает проджект-менеджер Даня Гоптарев:

«Я увидел пост Квята с конкурсом дизайна шлема и решил, что было бы круто поучаствовать. Меня взбудоражила мысль, что дизайн, который мы придумаем, в теории сможет попасть на гонку «24 часа Ле-Мана». Мы быстро собрались и выделили несколько ключевых точек опоры:

Рок. Потому что Квят любит его.

Гонки. Они подчеркивают азартность Дани, это – источник адреналина.

Бокс. Еще одно хобби Квята.

С этими мыслями мы занялись отрисовкой дизайна, на что у нас была ровно неделя. Хочется сразу подчеркнуть, что до этого мы не занимались дизайном шлемов – это, наверное, и стало главным челленджем. Единственный мокап, который у нас был – изображение не очень высокого качества, прикрепленное к посту Квята.

В понедельник мы начали работу, думая, что нужно все сдать в воскресенье. Спустя три дня мы созвонились с нашим дизайнером Крис Ефимцевой и поняли, что ничего не готово из-за объемов основной работы. В итоге в пятницу на выходном (23 февраля) я сам пытался что-то нарисовать. Я совершенно не дизайнер, и эта история точно доставила бы дополнительных сложностей. Но меня это особо не смутило.

Когда я оформлял дизайн в Figma в субботу, то увидел пост Квята в соцсетях: «Сегодня – последний день сдачи ваших вариантов. Присылайте, ждем». В первоначальном посте он поставил в качестве дедлайна 25 февраля. Мы думали, что это включительно. Оказалось, что 24 февраля было последним днем сдачи. Пришлось экстренно включаться в работу. Мы отказались от совсем лишних деталей, подобрали типографику, шрифты, надпись.

Вне зависимости от результата это был прикольный опыт. Я доволен и собой, и тем, как быстро удалось привлечь людей. Надеюсь, в будущем этот эксперимент нам как-то поможет».

Вариант дизайна №1 – туз, торнадо, хаос

Рассказывает все тот же Даня Гоптарев.

«В голове засела мысль о треке Motörhead – в интервью Квят говорил, что именно песня «Ace of Spades» отлично описывает его стиль вождения. «Ace of Spades» переводится как «Пиковый туз». Она как раз играла у него в комнате после 4-го места в гонке в Имоле.

Так как я не умею рисовать, то решил задействовать Midjourney. Основной задачей в этом деле было описание запроса. Начал я с карты туза, располагавшейся на задней части шлема. Мне нужно было в зелено-бело-черных цветах сделать такую карту, чтобы она выглядела интересно. Сначала я думал сделать ее в рокерском стиле, потом – в рокерско-неоновом. Запрос в Midjourney был таким: «Классическая карта пикового туза в черно-зеленом варианте». Финальный вариант располагался по центру задней части, ставшей главной в композиции. Мне понравилось, как выглядит эта карта: она стильная – это ровно то, что нужно.

Дальше я думал о чем-то, что отражает настроение карты и выглядит красиво на шлеме. Решил, что нужны геометрические решения, поэтому сразу появилась идея – создать большой вихрь, закручивающийся в спираль. Как мне кажется, вихри и спирали неплохо перекликаются с настроениями гонок и скорости. Плюс визуально спираль создает интересный объем на шлеме.

У меня было несколько разных попыток сделать вихрь из карт – я хотел какой-то тематический фон, рядом с которым пиковый туз смотрелся классно. Тогда Midjourney придумал сюрреалистичные карты без четких номиналов – это результат запроса «Торнадо из классических черно-зеленых карт». Вообще-то я просил сделать номиналы от двойки до девятки, но Midjourney почему-то проигнорировал запрос. По факту же получилось, что туз вылетает из этого торнадо и прилипает к центральной части композиции. Сама мысль говорит: «Даня Квят – туз пиковый, и на фоне остальных он – самых крутой».

Я игрался с еще несколькими запросами, но именно идея с торнадо ложилась под общую композицию с картой. Поэтому я ее и оставил. Получается, мой дизайн шлема состоит из двух запросов для Midjourney.

Что обозначают каждые элементы шлема:

Туз – целеустремленность Дани и его скиллы. К тому же это отсылка к песне. То есть существует намек: «Квят – тот самый Ace of Spades, пиковый туз, о котором поет Motörhead».

Торнадо – хаотичная природа гоночной карьеры Квята и в целом гонок. Во время Гран-при мир вокруг выглядит иначе, поэтому завихрения создают хаос, через который проходит пилот. И через эту хаотичность могут пройти только реально сильные гонщики. Такие, как Даня Квят: он, туз, вылетает из этого торнадо.

На левой стороне шлема – паттерн из карт. Он выглядит иначе, плюс у нас здесь имя Квята. Я разместил его именно там, потому что, когда гонщик меняется, видна только левая часть шлема. То есть так фамилия Квята видна в трансляции.

Над визором мы можем увидеть большой вихрь, который отдаленно напоминает рог. Здесь можно напридумывать всяких отсылок к быкам – здесь все понятно, потому что это символ «Ламборгини». Так как шлем симметричный, получается, что два рога над визором».

Вариант №2 – быки и танец с дьяволом

Рассказывает дизайнер «Сирены» Кристина Ефимцева:

«Хотелось передать две истории. Первая – любимая группа, песни, рок, которые передают драйв, свободу, скорость в том числе. Все это – накидать в виде брызг краски, разводов, как в самом логотипе Motörhead, расположенном на верхней части шлема. Вторая – жизнь Дани Квята, увлечения, победы, долгая принадлежность к «быкам»: «Торо Россо», «Ред Булл», «Ламборгини». И его любимую песню «Ace of Spades» хотелось подсветить особенно – на шлеме есть и текст трека, и его название.

Если говорить об общей идее, то хотелось придумать дизайн, который немного отличается от привычных для него форматов. С одной стороны, я очень хотела уйти в геометрию: это и популярно, и красиво. С другой стороны, в итоге из-за логотипа, который я очень хотела расположить на верхней части шлема, поняла, что от чего-то нужно отказываться – и отказалась именно от геометрических форм. Так родился мой стилек.

По визуалу это эффект полутона: техника, которая имитирует градацию тона с помощью точек. Он сейчас появляется на многих шлемах – достаточно популярный вариант, который хорошо смотрится и издалека, и вблизи. Плюс он хорошо мэтчится с темой рока, панка и рок-н-ролла. Также хотелось, чтобы зеленый цвет превалировал, несмотря на то, что сам шлем черный. Потому что это цвет «Ламборгини». Да и зеленый цвет ярко и драйвово смотрится на фоне черного: главные цвета сразу же бросаются в глаза.

На левой стороне есть имя Дани Квята, чтобы его было видно в трансляциях во время смен. Квят, как мы узнали из референсов, очень любит размещать фамилию на шлемах. С этой стороны есть разные знаки, которые относятся к панк-року: знак анархии, крестики и т.д. Я сделала их похожими на рисунки от руки. Еще есть разъяренный бык на красном фоне с зелеными горящими глазами. Он, как и Даня, жаждет побед.

Отдельный элемент на этой стороне – карты, сделанные в Midjourney. Одна – пиковый туз, посвященная любимой песне Квята. Другая – с изображением Дани, сгенерированным в ИИ. Я закинула его фотографию и попросила Midjourney нарисовать, как Даня едет на быке и управляет им. Также если сильно присмотреться, там есть что-то вроде сердца – на самом деле это боксерские перчатки, сложенные в такой форме. Это хороший символизм, потому что Квят любит бокс. Я специально не стала располагать это в центре, чтобы все видели: это отсылочка, к которой нужно присмотреться.

Еще у нас есть текст песни: разные строчки расположены на разных сторонах. На правой написано: «Playing for the high one» («Играя на повышение»). На левой – «Dancing with the devil» («Танцуя с дьяволом»). Две стороны симметричны друг другу за исключением имени. Очень хотелось добавить номер, но и без него дизайн отлично смотрится. Зато я добавила логотип «Ламборгини» – он хорошо ложится на полосы, на которые, кстати, ушло больше всего времени. Оказалось, для отрисовки идеальных полос нужно перебрать немало вариантов. В итоге они тоже нарисованы в полутоновом стиле, в градиенте (и полосы отлично передали скорость). Линии спереди, переходящие на обе стороны, отлично подчеркивают голову. Плюс там есть подтеки краски от лого Motörhead. Но мокап – мотоциклетный. К сожалению, другого я не нашла.

Заднюю часть я сделала достаточно минималистичной: кроме большого номера и названия песни «Ace of Spades». Хотелось расположить название этой песни, ставшей девизом по жизни, на видном месте.

Я очень рада, что я вообще смогла нарисовать шлем и поучаствовать в этом конкурсе! Было много сложностей в процессе: первая работа над подобным проектом, нехватка времени, сил, перебор огромного числа концептов и даже полос для шлема. Но все это в последний день я смогла собрать в картинку, которая визуально нравится прежде всего мне. И это моя личная победа!»

Какой проект победил

Квят поделился фотографиями в социальных сетях. Автор идеи – бывший глава отдела по разработке специальных проектов Bugatti и дизайнер Нильс Сайонц. В этом шлеме Квят будет гонять в WEC в течение всего сезона-2024. Впервые российский пилот появится в нем во время гонки в итальянской Имоле.

Фото: «Сирена», lamborghini.com , соцсети Даниила Квята