Видели, как фанаты «Баварии» в белом выстраиваются на трибуне в букву Т? Это рекламная классика Бундеслиги

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В 2005 году «Бавария» переехала на «Альянц-Арену» и сразу представила на стадионе заметную фишку. Вы точно видели в трансляциях, что слева от центра по ТВ-картинке сидят люди в белых костюмах, которые образуют букву Т и четыре точки – логотип спонсора «Баварии» Deutsche Telekom.

Отвечаем на главные вопросы о том, как это организовано.

Кто все эти люди в костюмах? Они получают зарплату?

Логотип спонсора образуют сотрудники и стажеры Deutsche Telekom – у людей не из компании шанса бесплатно таким образом посмотреть игру «Баварии» нет.

Всего это 58 человек, которые получают место через жеребьевку – обычно у одного человека всего один матч Бундеслиги за сезон. У болельщиков в «Т-зоне» простая инструкция: сидеть в выданной белой одежде (это футболка или пончо плюс бейсболка), стараясь не покидать место. Но если срочно нужно отойти в туалет или купить еду, то не проблема. Главное, чтобы на ТВ-картинке буква Т не развалилась визуально.

Болельщикам за это не платят (бесплатный проход на «Баварию» – уже большой подарок), но им, к примеру, разрешено пить пиво. Как говорят в пресс-службе Deutsche Telekom, за все годы не было ни одного инцидента, когда их сотрудник или стажер повел бы себя на матче неадекватно.

Почему буква Т бывает не на всех играх «Баварии?

Клуб дополнительно подсвечивает спонсора только на внутренних соревнованиях – в еврокубках так делать запрещено. Еще вы не увидите «Т» на дневных матчах в начале и конца сезона. Из-за особенностей освещения белую букву просто не видно, поэтому несколько игр Бундеслиги в теплое время года «Бавария» проводит без привычной рекламы Deutsche Telecom.

Каково это – быть частью буквы Т?

Журналист Илья Бениш подробно рассказывал о таком опыте. Ему в качестве исключения разрешили побывать на матче «Баварии» в компании со стажерами Deutsche Telecom.

Белую одежду «Бавария» прислала Бенишу еще до приезда в Мюнхен. Но даже в ней его осмотрели стюарды перед входом на стадион и разрешили пройти со своей сумкой в качестве исключения – как представителю компании.

Все 58 человек собираются в букву за 20 минут до матча, получая короткую инструкцию: просто сидеть и желательно не покидать место. В туалет лучше сходить во время перерыва, но есть опасность не успеть ко второму тайму – там большие очереди. По ощущениям Бениша, его Т-соседи не особо следили за матчем «Баварии» и «Лейпцига» – общались между собой и залипали в телефонах. Активно болеть не требуется – лишь иногда нужно попозировать для фотографа компании. Впрочем, многие стажеры в белых пончо вскакивали со всем стадионом, когда недалеко от них проносился по флангу Арьен Роббен (матч проходил в 2016 году).

Сколько денег приносит Deutsche Telekom «Баварии»?

В 2022-м «Бавария» и телекоммуникационная компания (крупнейшая в Европе по выручке) заключили новый контракт до 2027 года. Таким образом, всего соглашение между ними продлится как минимум 25 лет. Bild пишет, что за год «Бавария» получает от Deutsche Telekom 50 млн евро.

Помимо визуальной рекламы компании на футболках и стадионе у «Баварии» с Deutsche Telekom есть еще совместные активности. Например, через сервисы DT «Бавария» распространяет эксклюзивный контент о жизни клуба, а еще обеспечивает 5G-сигнал на всем стадионе.

Фото: /Alexander Hassenstein