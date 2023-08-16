Рамка с Месси в Дубае – они же.

Вы наверняка видели эти семь секунд приезда «Манчестер Сити» в Токио на предсезонные матчи.

Гигантские голограммы с лицами главных звезд прямо над автобусами где-то в центре японской столицы.

Признайтесь, хоть на секунду, но возникала мысль: а это реальность или графика?

Окей, даже если вы сразу поняли, что монтаж – впечатляет, правда? Киберпанк, кадр из 2077-го, просто будущее уже здесь – самые популярные реакции в комментариях примерно на всех языках мира.

Любопытнее всего для нас, что сделала это для «Сити» студия, где говорят на русском. VR-команда Vertex.CGI . Команда стартовала в России, открыла офис в Дубае и теперь работает с топовыми компаниями по всему миру. Не только в спорте: у нее в портфолио «Ламборгини», «Медседес», «Диор», JBL и еще с десяток брендов такого уровня.

Ее сооснователь и креативный директор Никита Ванторин на недавнем Форуме Taneco-2023, который в Казани организовал хоккейный «Ак Барс», показал, как создали такую красоту.

И объяснил, благодаря чему российская студия стала такой востребованной во всем мире, что к ней сами приходят «Манчестер Сити», НФЛ и другие мировые гиганты.

А еще Никита показал уникальное: исходные кадры, которые превращали в завораживающее видео из будущего.

«Сити» в Токио: как это сделали и что было до?

«Все выглядит так, как не может быть в реальности: голограммы на автобусах, все сверкает. Но с клубом мы проработали все настолько детально, что многие посчитали видео настоящим.

Добавить куда-то большой объект – все проще и проще, а вот с мелкими элементами сложнее, но они и создают ощущение реальности происходящего.

Тут важна и наша проработка, и то, что «Манчестер Сити» дал нам классные фотографии, дизайн баннеров.

Изначально мы посчитали идею трудноватой, но решили, что за счет мелочей нужно дожимать ее так, чтобы у аудитории сложилось впечатление реальности».

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Кстати, это не первое, что русские ребята делали для «Сити». Требл праздновали тоже вместе.

Супербоул: кадры, которые никто и никогда не видел

Это видео для официальных аккаунтов НФЛ, которое вышло сразу после того огненного Супербоула-2023, который выиграл «Канзас» с гениальным Патриком Махоумсом.

Тут, конечно, нет варианта принять за реальность, но все равно впечатляет.

Никита Ванторин рассказывает:

«Супербоул начинался буквально вот так.

Нам на почту написали ребята из НФЛ, попросили буквально сделать что-нибудь. Говорят: мы вообще кайфуем от любого такого контента, поэтому что придумаете, то мы и возьмем.

Сделали две версии: под победу одной команды и под победу другой. Вот этого [с трофеем «Филадельфии», команды в зеленом] в итоге никто так и не увидел – кроме вас.

Вот так мы прорисовываем детали человеческих фигур: глаза, зрачки и так далее.

Это не самый успешный ролик, потому что он затерялся. Сразу после Супербоула у НФЛ выходило столько контента, что его просто смыло другими постами. После этого опыта мы включаем в стратегию публикации такие договоренности тоже: в какой момент видео должно появляться, чтобы получить максимальный эффект».

Дубайская рамка с Месси: три дня работы, 250 млн просмотров

Еще один ролик от российской студии, который вы вполне могли видеть – дубайская рамка и Лионель Месси сразу после победы в финале чемпионата мира.

Это видое полетело по соцсетям буквально через полчаса после победного аргентинского пенальти – и собрало в итоге больше 250 млн просмотров.

«Люди обсуждали это в духе «Ага, они все заранее знали, заранее сделали этот билборд», – говорит Ванторин. – Общей эмоцией было удивление от того, что такая масштабная вещь создана так быстро. Выглядело очень реалистично, поэтому и вызывало споры.

Этот ролик мы сделали за три дня – и, честно говоря, поэтому там видно много шероховатостей, это слишком быстро. Но приоритетом была максимально оперативная реакция на событие.

Нормальный, спокойный режим – три-четыре недели, чтобы все продумать».

Главные секреты: почему компания так востребована и к ней приходят топ-клубы, топ-бренды?

«Для нас главное – вызвать одну яркую эмоцию. Топ-3 эмоций: смех, удивление и страх. Со страхом труднее, но в правильный момент и с подходящим инфоповодом результата тоже можно достичь.

Задача в том, чтобы на 90-95% ролик или просто картинка состояла из эмоциональных тригеров, а оставшиеся 5-10% остаются у бренда, с которым мы работаем, чтобы органично интегрироваться . Нужен баланс: 10 миллионов просмотров, когда люди сами пересылают ролик с легким брендингом, гораздо лучше, чем 20-30 тысяч просмотров полностью забрендированного видео.

Работа у нас вроде бы творческая, но я человек не творческий – просто много чего смотрел. Невозможно придумать вирусный ролик с нуля, из ничего. Это конструктор.

Одна идея: три футболиста, звезды, выходят на гору, эпичный вид за спиной – и чеканят мяч, у них на фоне салют. Вторая: те же игроки выходят на поле и в стиле одного мегапопулярного фильма выливают на себя ведра розовой краски. Думаю, первая идея эпичнее, оригинальнее, зайдет лучше. Но если там сделать мячи розовыми, салют за спиной тоже розовым – разрыв, тренды, просмотры. Вот так конструктор и работает.

Если ролик настолько цепляет, что его хотят «воровать» – другие аккаунты качают и выкладывают у себя, репостит эта новая аудитория – супер . Например, у adidas с дубайской рамкой была именно такая цель: пускай люди смотрят, делятся и распространяют видео любыми способами. В основном аккаунте adidas ролик набрал семь миллионов просмотров, а вот когда его забрал 433 и другие – пошли сотни миллионов.

Использовать по максимуму нужно то яркое, что есть у клуба или компании. Яркая прическа игрока, необычная мимика, фирменный трюк, празднование. Не бойтесь повторяться: если что-то зашло, повторите это еще пять-десять раз с обновлением в деталях. Прощупывайте это пространство, чтобы выработать свой формат».