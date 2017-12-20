Хунта играет в Футбол

14 февраля, 01:21 Автор Саймон Каже Что нам делать в Греции? До первого матча плей-офф Лиги Европы между «Динамо» и греческим АЕКом осталось всего ничего. Динамо только откатали сборы, готовясь к старту второй части сезона, а вот в Греции сезон в самом разгаре. «АЕК» находится в лучшей форме за последние годы. Нынешний АЕК впервые за последние несколько сезонов реально претендует на чемпионство в Греции. На данный момент «АЕКу» на 2 очка обгоняет «Олимпиакос» в турнирной таблице, но впереди всё ещё есть «ПАОК», который, в свою очередь, на всё те же 2 очка опережает «АЕК», и лидирует...