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    Хунта играет в Футбол
    Рассказы о футбольной Украине
      Автор Саймон Каже

      Что нам делать в Греции?

      До первого матча плей-офф Лиги Европы между «Динамо» и греческим АЕКом осталось всего ничего. Динамо только откатали сборы, готовясь к старту второй части сезона, а вот в Греции сезон в самом разгаре. «АЕК» находится в лучшей форме за последние годы. Нынешний АЕК впервые за последние несколько сезонов реально претендует на чемпионство в Греции. На данный момент «АЕКу» на 2 очка обгоняет «Олимпиакос» в турнирной таблице, но впереди всё ещё есть «ПАОК», который, в свою очередь, на всё те же 2 очка опережает «АЕК», и лидирует...
      +4
      Автор Саймон Каже

      Бойкот

      Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, заявил о том, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ или проведении протестов в рамках этого мероприятия. Данное заявление, глава Министерства сделал в ходе пресс-конференции по итогам деятельности украинской дипломатии в 2017 году и приоритетам на 2018 год. - «Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим, могу сказать, с разными организациями фанов относительно того, каким образом они м...
      -1
      Автор Саймон Каже

      Президент поздравил с Новым Футболом

      В период ногодних праздников президент ффу Андрей Павелко поделился своими впечатлениями о работе федерации за последний год. О борьбе с договорными матчами президент заявил, что благодаря закону о коррупции в спорте количество договорных матчей по статистике снизилось. По его словам, азиатсвие букмекеры принимали ставки на игры украинских молодежек, но работа его и Баранки искореняют данную проблему из украинского футбола. Правда сколько таких матчей было и стало не сказано, также по Ильичевскому матчу комментариев нет. По матчу Мариуполь-Динамо Андрей выразил уверенность в победе федерации, ...
      +7
      Автор Саймон Каже

      Плохие белые

      Почему ФФУ судит в одну сторону или как ФФУ стало филиалом ФК Шахтер. В 2017 году киевское Динамо уже дважды сыграло домашние матчи при пустых трибунах. В матче с одесским Черноморцем 1-го тура УПЛ наказание последовало за якобы «Неналежну поведінку вболівальників ФК Динамо Київ у матчі з ФК Шахтар 26 туру УПЛ». В фанатской акции «белая шиза» и банере «100% белые» члены ФФУ нашли нацистский подтекст, а то что белый цвет – это основной цвет киевлян никто не задумался. Также фанаты на секторе жгли пиротехнику и на некоторых присутствовала нацистская симв...
      +4
      1
      Автор Саймон Каже

      О том, как Шахтер великим хочет стать

      В психологии есть такой защитный механизм - проекция. Это когда человек, терзаясь проблемой, приписывает ее другому.Шахтер уже очень много лет страдает комплексом неполноценности. Компенсировать его не могут ни чемпионские титулы, ни более высокий европейский рейтинг, ни даже выигранный Кубок УЕФА. Складывается впечатление, что Великий Футбол да и сам канал Футбол был придуман исключительно для того, чтобы гасить этот комплекс неудержимым потоком ахинеи по поводу Динамо и братьев Суркисов. Футбол на этом канале показывают, чтобы запонить паузу между потоками ахинеи. И получается так. Динамо - ...
      +4
      2
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