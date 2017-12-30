все о хоккее России

2 марта, 07:46 Автор Ярослав Быков Погнали, второй тайм В КХЛ завершился регулярный чемпионат, без сенсаций не обошлось

5 января, 18:30 Автор Ярослав Быков Игра под знаком качества Автомобилст одержал победу и сохранил лидерство на востоке

18 декабря 2017, 12:31 Автор Ярослав Быков Барыс в беде Как за месяц потерять семь позиций в конференции? Мастер класс от игроков «Барыса».

11 декабря 2017, 04:55 Автор Ярослав Быков Шанс для «Автомобилиста» Автомобилист попробует второй раз за четыре дня, обыграть «Югру», и стать лидером востока.

9 декабря 2017, 20:24 Автор Ярослав Быков Мини-сенсация в КХЛ «Автомобилист» удивил всех и кажется самих себя