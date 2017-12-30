все о хоккее России

В КХЛ завершился регулярный чемпионат, без сенсаций не обошлось
«Сибирь» попытается остаться в зоне play-off, легко не будет.
Юрзинов-младший новый талисман для новосибирцев
Автомобилст одержал победу и сохранил лидерство на востоке
Автомобилист уходит чемпионом в новый год, «Сибирь» играет выше всех ожиданий
Автомобилист уходит чемпионом в новый год, «Сибирь» играет выше всех ожиданий
Как за месяц потерять семь позиций в конференции? Мастер класс от игроков «Барыса».
Автомобилист попробует второй раз за четыре дня, обыграть «Югру», и стать лидером востока.
«Автомобилист» удивил всех и кажется самих себя
Вторая встреча команд в сезоне, сумеет ли Динамо седьмой раз к ряду обыграть коллектив из Финляндии?