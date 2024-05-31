«Говорят, что «Реал Мадрид» никогда не проигрывает в финалах». Родриго готов к матчу на «Уэмбли»

Ключевой игрок на пути к финалу Лиги Чемпионов в 2022-ом и 2024-ом годах Родриго спасал свою команду в противостоянии с «Сити», а в интервью для GQ он говорил о предстоящем матче на «Уэмбли» с «Боруссией» и принял участие в стильной фотосессии.

«Если оценивать мое желание победить в предстоящем финале Лиги чемпионов по десятибалльной шкале, то я хочу этого на тысячу. Говорят, что «Реал Мадрид» никогда не проигрывает в финалах, я надеюсь, что на «Уэмбли» мы сможем в очередной раз подтвердить это утверждение. Нас считают фаворитами, но я уверен, что в финале Лиги чемпионов шансы у команд равные», - заверил бразилец.