Анчелотти назвал три лучших игрока «Реала» в игре с мячом. От них будет зависеть игра с «Баварией»

Карло Анчелотти назвал три лучших игрока «Реала» с мячом в ногах. Сюрприз-сюрприз, это Джуд Беллингем, Винисиус и Родриго.

«Когда мяч у них в ногах, я ничего не могу им сказать, потому что они лучшие», – объяснил итальянец.

«Коллективная мобильность очень важна. Что я хочу от них, так это работать и жертвовать собой, когда у нас нет мяча».

Если это трио по максимуму выложится в обороне против «Баварии», у «Реала» все шансы поехать на «Уэмбли».