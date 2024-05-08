Анчелотти назвал три лучших игрока «Реала» в игре с мячом. От них будет зависеть игра с «Баварией»
Карло Анчелотти назвал три лучших игрока «Реала» с мячом в ногах. Сюрприз-сюрприз, это Джуд Беллингем, Винисиус и Родриго.
«Когда мяч у них в ногах, я ничего не могу им сказать, потому что они лучшие», – объяснил итальянец.
«Коллективная мобильность очень важна. Что я хочу от них, так это работать и жертвовать собой, когда у нас нет мяча».
Если это трио по максимуму выложится в обороне против «Баварии», у «Реала» все шансы поехать на «Уэмбли».