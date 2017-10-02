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    Sports.ru
    baltika

    Los Blancos
    Взгляд с дивана на мадридскую команду
      Автор Lezzar

      Противостояние. ПСЖ - Реал

      В данной статье мне хотелось бы сделать обзор прошедшего противостояния испанского и французского клубов в 1/8 ЛЧ, а также отдельно сказать несколько слов о мадридской команде и ее перспективах в этом сезоне.
      +31
      4
      Автор Lezzar

      Футбольный популизм как религия

      В данной статье хотелось бы сказать несколько слов о таком малоприятном явлении как «футбольный популизм». И раз уж блог этот посвящен Реалу, то писать буду, в основном, о популизме в отношении мадридской команды.
      +73
      29
      Автор Lezzar

      Летние разговоры

      Что ж, значительная часть лета подошла к концу, близятся первые официальные матчи, а вместе с ними и первые возможные трофеи мадридцев в новом сезоне. Пора подвести некоторые итоги летнего периода работы клуба и бросить беглый взгляд на ближайшие перспективы команды.
      +19
      3
      Автор Lezzar

      Самые титулованные тренеры мадридского Реала. Часть I. «Долгожитель»

      Давно хотел разобраться в истории любимого клуба и вот, наконец, собрался с силами. В данной статье речь пойдет о легенде мадридского Реала - Мигеле Муньосе. Мадридский специалист, а ранее известный игрок и капитан столичной команды, продержался у руля «Галактикос» больше остальных - целых 13 лет. Абсолютно рекордный срок, в течение которого Реал стал гегемоном национального первенства и утвердился в качестве флагмана европейского клубного футбола.
      +28
      3
      Автор Lezzar

      Крушение на Месталье

      В перенесенном матче 16-ого тура Ла Лиги мадридский клуб приехал к традиционно негостеприимной Валенсии. Худшие прогнозы подтвердились - Реал в очередной раз сгорел на Месталье. Сложилось ощущение, что команда была зомбирована все 90 минут матча, а про слова «креативность» и «нетривиальность» футболисты вовсе никогда не слышали. Однако обо всем по порядку.
      +16
      7
      Автор Lezzar

      Дело сделано?

      В первом матче 1/8 Лиги Чемпионов Реал одержал достаточно уверенную победу над непростым итальянским соперником. Гарантирует ли эта победа подопечным Зидана спокойную игру в гостях? Решена ли судьба поединка? И, наконец, какие изменения претерпела игра самих мадридцев? Предлагаю рассмотреть эти вопросы подробнее.
      +38
      6
      Автор Lezzar

      Осечка или система

      Мадридская команда переживает не лучший отрезок в сезоне. Поражения, ничьи и неубедительные победы говорят об игровых проблемах и определенном спаде. Что же это: небольшой сбой или системный кризис, прорвавшийся наконец наружу?
      +10
      10
      Автор Lezzar

      Вопросы и ответы

      Во вторник прошел матч Лиги Чемпионов между дортмундской Боруссией и мадридским Реалом, завершившийся ничейным результатом. Кто-то может сказать, что для королевского клуба такая ничья - сродни поражению, а кто-то будет говорить о важности такого исхода в контексте борьбы за лидерство в группе. В любом случае матч получился интересным, ответил на множество вопросов, а также дал почву для новых размышлений.
      0
      6
      Автор Lezzar

      Начало испанской охоты

      Реал Мадрид провел свои первые матчи в новом сезоне, оставив немалую почву для размышлений. Попробуем же разобраться, какие изменения претерпел королевский клуб и каковы его шансы на успех в этом году. Сможет ли Реал в этом году отобрать-таки чемпионство у Барсы?
      +13
      1
      Автор Lezzar

      6 причин успеха Зидана у руля Мадрида

      Зинедин Зидан возглавил команду уже зимой, когда все считали кампанию этого сезона полностью проваленной на всех фронтах. В чемпионате Реал потерпел унизительное домашнее поражение от Барселоны, позволив каталонской команде набрать приличный гандикап. В Лиге чемпионов мадридский клуб вышел из группы с первого места, однако ответная домашняя игра с ПСЖ оставила больше вопросов, чем ответов. В раздевалке Реала царила довольно мрачная атмосфера неуверенности в собственных силах. Так что же помогло именитому французу привести такую разобранную команду к Ундесиме? Попробуем разобраться.
      +37
      24
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