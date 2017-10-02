Los Blancos

Зинедин Зидан возглавил команду уже зимой, когда все считали кампанию этого сезона полностью проваленной на всех фронтах. В чемпионате Реал потерпел унизительное домашнее поражение от Барселоны, позволив каталонской команде набрать приличный гандикап. В Лиге чемпионов мадридский клуб вышел из группы с первого места, однако ответная домашняя игра с ПСЖ оставила больше вопросов, чем ответов. В раздевалке Реала царила довольно мрачная атмосфера неуверенности в собственных силах. Так что же помогло именитому французу привести такую разобранную команду к Ундесиме? Попробуем разобраться.