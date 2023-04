Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Большой гайд про самый неспортивный автоспорт из всех.

Предыстория

Дрифт – это наиболее молодая и быстро развивающаяся автоспортивная дисциплина. Дрифт – это техника прохождения поворотов в контролируемом скольжении, часто его применяют в ралли, но благодаря японским уличным гонщикам он стал набирать популярность среди молодежи. Со временем уличные гонки стали переходить на закрытые автодромы и парковки, где дрифт стал уже превращаться во что-то большее, чем просто дорожное хулиганство.

Первые профессиональные соревнования были организованы лишь в 2001 году Кэйити Цутией, который за вклад в развитие и популяризацию дисциплины получил прозвище «Король дрифта», и Дайдзиро Инадой, основателем Option – журнала об автокультуре. Помимо печатной версии, есть и программа Video Option, которая выпускалась на DVD и уже долгое время устраивала уличные соревнования. Оба проекта выходят до сих пор.

В первый год победу одержал Набутеру Танигучи на «Ниссан» Silvia S15 за команду AFTER FIRE, со вторым местом его разделяли всего два балла. В 2002 году HKS стал спонсировать Танигучи и автомобиль приобрел узнаваемый большинством фанатов внешний вид.

Со временем чемпионат посещал и другие страны, в том числе и Россию, что всегда служило толчком к популяризации дрифта.

Базовые правила

Каждый этап проходит в 3-4 дня. Первые дни посвящены техническим проверкам, тренировкам участников и административным делам. Зрителей в эти дни обычно не бывает. В это же время может проходить медиадень. Третий день – это квалификация, чаще всего суббота по местному времени. Пилоты проезжают по оцениваемому участку, обычно дают две попытки.

Четвертый день – основное мероприятие, тогда проходят парные заезды, Топ-32. Победитель квалификации встречается с тем, кто занял 32-е место, 2-е место с 31-м и так далее.

На соревнованиях используются только два цвета флага: красный – тогда заезд немедленно прекращается, и участники на прямых колесах должны проследовать на финиш оцениваемого участка. И зеленый, что значит трасса готова.

В дрифте заезды оценивают баллами, их выставляют судьи, кроме чемпионата D1GP, где используется система DOSS, их трое и каждый отвечает за свой параметр оценки заезда. Судья 1 – траектория, судья 2 – угол, судья 3 – стиль. Максимально возможная оценка при таком судействе – это 100 баллов, которые разделяются между судьями. Например, за траекторию – 40 баллов, за угол – 30, стиль – 30, итого – 100. Судьи могут меняться ролями походу сезона.

Пример судейского задания.

Траектория – это идеальная линия, по которой надо проехать пилоту, чтобы получить максимальный бал. Она может включать в себя: Outside zone (Oz) – зона, которую пилоты должен проехать от начала и до конца задней частью автомобиля; Inside Zone (Ic) – тоже самое, но только передней частью; Touch and go (Tg) – зона, которую надо «потрогать», а не собирать полностью; No go zone – зона в которую нельзя заезжать.

В парных заездах, в первую очередь, лидеру нельзя срезать через no go zone, это может быть расценено, как попытка убежать, за что судьи строго наказывают. Также могут быть отмечены зоны снижения скорости. Но даже если перед началом квалификации выводят схему, представленную ниже и объясняют задание для зрителей, то все равно у фанатов могут возникать вопросы по судейским решениям. Причина в брифингах пилотов на которых дополнительно обсуждаются тонкости судейства. Эти брифинги закрыты для глаз обычных болельщиков.

Угол. Тут чуть попроще, он должен быть стабильным и не «гулять». То есть, «поставился» в условные 40 градусов и старайся их держать, но понятно, что большой угол оценивается выше.

Оценка за стиль складывается из двух параметров: commitment, что можно охарактеризовать как стиль (тавтология получается, так?), сюда можно отнести агрессию пилота, то как он работает с газом, углом; и fluidity – это то, как пилот делает перекладки из угла в угол, с рывками или без, плавно или резко и так далее.

Заезд (иногда его могут называть «хит») проходит в два проезда: один лидирует, второй преследует. Сначала первый едет пилот, который по итогам квалификации был выше оппонента, затем они меняются. Задача лидера показать проезд близкий к 100 баллам по квалификационному заданию. Преследователь должен стать его тенью. Если после двух проездов победителя не выявляют, то назначается OMT (one more time). Максимальное число ОМТ – два, если и в последнем не будет выявлен победитель, то дальше проходит пилот с большим количеством баллов по квалификации.

За что получают ноль баллов? Разворот, вылет всеми 4 колесами за пределы трассы, движения без заноса, дрифт в противоположную сторону. Только к парным относится. Неактивная погоня, когда преследователь не в зоне прессинга лидера, это похоже на два одиночных заезда. Заезд лидера не пригодный к преследованию, контакт приведший к развороту. Последнее иногда приводит к ситуациям, которые называют spin to win, когда из-за легкого контакта лидер намеренно разворачивается.

Машина – это белый холст

Во многих автоспортивных чемпионатах мира существует жесткий регламент, в котором прописано множество правил про мотор, аэродинамические элементы, расширение кузова и так далее, из-за чего полет фантазии инженеров и дизайнеров сильно ограничен. И тут вылезает главный плюс дрифта – гибкий технический регламент.

Автомобиль для дрифта может быть только заднеприводный и лучше всего переднемоторный, так как это лучше сказывается на управляемости. Первоначально автомобиль может быть и переднеприводным, и полноприводным, но его надо будет переделать на постоянный задний привод. Выбор подвески никем не ограничен, как и выбор расширения, можешь хоть свой создать, как сделал пилот RDS GP Андрей Астапов.

При всей открытости правил ко многим техническим решениям, правила, относящиеся к безопасности пилотов максимально жесткие. Машины обязаны быть оборудованы вварным каркасом безопасности, омологированными гоночными сиденьями, бензобаком, а пилоты помимо стандартного комбинезона и шлема должны носить систему HANS, защищающую шею. Помимо этого, запрещено пилить моторный щит, а в Америке нельзя переносить стандартные места крепления подрамников. И это все ограничения, но есть конечно обязательные пункты, которые могут зависеть от чемпионата.

Дрифт – это один из немногих видов автоспорта, где до сих пор можно встретить автомобили на роторно-поршневом двигателе Ванкеля. Вообще, если посмотреть на разные машины, то самым популярным двигателем для дрифта будет JZ, второе место занимают различные вариации LS, V8 от «Дженерал Моторс», а дальше уже кто на что горазд. Можно встретить такие ДВС как B13REW, K24, B58 и прочие. Но можно использовать не только двигатель внутреннего сгорания, а любую силовую установку.

Как и во многих других автоспортивных чемпионатах, в дрифте есть унифицированные запчасти, но связанно это больше с финансами команд и отдельных пилотов, а не с ограничениями правил.

Мировые чемпионаты

Далее речь пойдет только о сериях PRO класса, чтобы в них попасть нужно пройти сначала младшие лиги и заработать в них хорошие очки.

D1GP

D1, как и вся Япония, меняется очень медленно и неспеша. Некоторые фанаты за это ругают серию, обвиняя в застое, другие же хвалят, называя единственным «трушным» чемпионатом. Однако сейчас виден прогресс: трансляции стали выше качеством, пришли новички, но система DOSS все еще очень странно выставляет оценки. Она может поставить небольшой балл даже, если участник выпрямился или покинул пределы трассы, это и есть самое большое препятствие перед людьми для понимания чемпионата.

Одно из украшений чемпионата – это голос Манабу Сузуки, он очень эмоциональный ведущий, который заряжает тебя энергией, даже если ты его не понимаешь.

Formula Drift

Американцы умеют устраивать шоу и завлекать зрителей, поэтому и дрифт у них хорошо прижился. FD – это наиболее продвинутый чемпионат в плане роботы со спонсорами, из-за чего многие мировые автобренды работают с местными пилотами. «Ниссан», «Форд» и «Тойота» тесно сотрудничают с командами, привозя им новые шасси, да что уж говорить, если премьера «заряженной» «Тойота» Corolla GR состоялась в день проведения первого этапа сезона 2022 года.

Автопарк чемпионата получился разношерстным, тут можно встретить и «Форд Мустанг» разных поколений, два поколения «Супра» A80 и A90, а также большое обилие «БМВ» E46. По неведомой причине именно эта тройка очень популярна в США. В одной гонке может встретиться рядная турбо-четверка объемом 2 литра и могучий V10 от «Додж» на 8 литров.

В копилку плюсов чемпионату идет открытость пилотов, в отличие от японских соревнований. У каждого пилота есть страничка в соцсетях, где они рассказывают, что происходит сейчас, некоторые ведут блоги на ютубе, плюс обширный медиаконтент от самой серии.

Американский стиль дрифта также претерпел изменения от изначального и стал больше полагаться на мощность, но это не значит, что чемпионат превратился в драг-рейсинг боком. Большинство трасс хоть и кажутся легкими на первый взгляд, но являются очень техничными и требующими большой концентрации, и подготовки. И самое главное в соревнованиях – это борьба, которая идет от этапа к этапу, пилоты часто рискуют и разбивают машины будь то свои или чужие.

Сейчас в серию пришло много новичков, которые только набираются опыта, но уже хорошо едут. Вчерашние новички уже побеждают на этапах, как пример Дилан Хьюз, который в ужасных погодных условиях, почти при урагане победил своего бывшего босса Крисса Форсберга, у которого работал механиком. Помимо битв в личном есть и не менее важные битвы в зачете шинников, где основную борьбу ведут Nitto и Falken. Сейчас чемпионат переживает пополнение свежей кровью, а это лучшее время, чтобы начать его смотреть.

DMEC

Drift Masters European Championship – это самая молодая из представленных в этом тексте серий. Главная идея этого чемпионата – собрать под одно крыло всех лучших пилотов Европы и у организаторов это получилось.

Вообще, DMEC можно назвать улучшенной версией D1GP. Европейцы взяли основные элементы соревнований и просто довели их до совершенства. Здесь нет запредельных мощностей, за редким исключением, узкие и опасные трассы, которые не прощают ошибок. Борьба начинается еще на стадии квалификации, ведь чтобы ее пройти надо приложить немало усилий, а уже со стадии Топ-32 начинаются баталии за проход дальше.

Но одного красивого дрифта мало, надо уметь его показать зрителям и не дать им скучать. Здесь можно только похвалить тех, кто ответственен за трансляцию и организацию. Эфиры высшего качества, с красивой и информативной графикой, плюс отличный тайминг – все это делает из DMEC очень привлекательный чемпионат для всех любителей автоспорта.

Из-за территориальной особенности костяк автопарка чемпионата составляют баварские машины, а ирландские «Сильвия» выглядят так, будто только сошли со страниц японских журналов.

RDS GP

Российская дрифт-серия существует больше десяти лет и уже пережила много изменений, как в хорошую сторону, так и в плохую. Главный момент, который сейчас отпугивает от серии – невысокое качество платных трансляций. Когда их вводили в 2020 году, то это было оправдано коронавирусом и неполным заполнением трибун, также обещали улучшить качество трансляций. Качество действительно стало лучше, спасибо продакшену «Матч ТВ», но после перехода на собственный сайт появилась проблема плохого плеера, который постоянно подвисает, отрубается и в целом плохо вытягивает картинку в онлайне. На камерах из салона плохо видно пилота, а самые близкие парные зарубы начинаются только после стадии Топ-8.

Даже со всеми минусами RDS все еще интересно смотреть, тут есть горячие баталии. У команд и отдельных пилотов хорошие медиа, поэтому пилотов можно воспринимать как друзей. Этапы можно посетить лично, поговорить с кумирами и взять автографы.

Качество построек машин высокое, пусть и очень много банальных решений, сказывается ограниченность бюджета и сложности с логистикой. Но тут есть то, ради чего мы все смотрим и любим автоспорт – эмоции, которые дарят невероятно близкие проезды, не передать словами, это надо ощутить самому. В RDS сейчас много новых, молодых пилотов, которые только учатся и поэтому рискуют, едут на грани и иногда ее переходят.

Дрифт – это невероятно интересный вид автоспорта, который все еще развивается и привлекает молодежь. Здесь нет место суперкарам, не потому что их запретили, а потому что они «не едут» и проигрывают «простеньким» GT86.

Дрифт – это поле для экспериментов, будь вы инженер, который любит собирать или копаться в устройстве двигателей и подвески, или дизайнер, которому всегда хотелось создать что-то уникальное и неповторимое.

И главное, дрифт – это эмоции.

