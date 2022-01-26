Из барного развлечения дартс превратился в спорт, который делает миллионеров и собирает стадионы. Как?

«СТОООООО ВОООООСЕМЬДЕСЯТ!»



Облезший после отпуска под жарким мексиканским солнцем Колин Фаррелл, потягивая пиво и совершенно не глядя на доску, всаживает в яблочко шесть дротиков за один подход. Так он развел посетителя бара на деньги. Это сцена одного из самых первых супергеройских фильмов – «Сорвиголова» 2003 года, в котором Фаррелл играет злодея по имени Меченый. По-английски героя зовут Bullseye – этим словом обозначается и яблочко мишени, поэтому нет ничего удивительного в том, что бросал он именно туда.

Чтобы получше разобраться в этой увлекательной игре, читайте наш материал, подготовленный вместе с Parimatch, о правилах и истории дартса, а также о том, как барное развлечение превратилось в серьезную индустрию, где чемпион мира получает 500 000 фунтов призовых.

В кино дартс вообще очень часто изображается игрой, суть которой заключается в попадании в яблочко – причем обязательно с трех шагов. Однако, если бы Меченый играл в настоящий дартс, сцена выглядела бы немного иначе.

Вообще у дартса много вариаций, но наиболее спортивная выглядит следующим образом. Мишень устанавливается так, чтобы яблочко было на высоте 173 см от пола. Броски игроки производят, стоя на линии в 237 см от мишени.

Борьба идет между двумя игроками, которые должны выиграть определенное количество сетов. Сет состоит из легов. В начале каждого лега у игроков есть по 501 очку, и их задача – дойти до нуля, бросая дротики (по три за подход) в разные сектора доски.

На доске есть яблочко, попадание в которое стоит 50 очков. Вокруг яблочка – небольшое кольцо, стоимость которого 25 очков. Остальная доска разделена на 20 секторов – от одного очка до 20. Еще на доске есть внешнее кольцо толщиной восемь миллиметров – если попасть в прямоугольник, образованный при пересечении сектора и кольца, то очки удвоятся.

А еще есть внутреннее кольцо, которое дает утроение очков. Таким образом, самый дорогой сектор – это утроение 20, которое стоит 60 очков. За один подход можно набрать максимум 180.

Доску от дартса видели, наверное, все, но на всякий случай – выглядит она вот так.

А так – распределение очков по секторам.

Считается, что современная доска для дартса оформилась в начале XX века. Сектора на ней распределены таким образом, чтобы наказание игроков за неточность было максимальное. То есть, если целиться в 60 и чуть смазать вправо, то попадешь в 3. И в целом рядом с самым ценными секторами расположены относительно дешевые.

При этом математики подсчитали, что есть 121 645 100 408 832 000 способов распределения имеющихся сейчас секторов – и существуют варианты, которые еще больше карают за неточность. Но наиболее распространенным стал нынешний. Хотя есть и совершенно другие мишени – например, в некоторых регионах Англии используют доски без утроения.

501 очко нельзя выбивать как захочется. На некоторых турнирах необходимо начинать подход с попадания в какое-нибудь удвоение. А наиболее популярная система требует, чтобы последние очки списывались либо удвоением, либо попаданием в яблочко.

Если у дартсмена остается одно очко или он уходит в минус, то весь подход аннулируется, и он начинает его заново. Например, у игрока было 33 очка, и первым дротиком он попал в удвоение 16 или удвоение 17 – тогда ему начисляются три дротика, и потом он должен выбить свои 33 так, как положено правилами. Поэтому игрокам нужна не только меткость, но и умение очень быстро и очень хорошо считать.

Минимальное количество бросков, за которые можно скинуть 501 очко, – девять. Это очень редкое достижение: в матчах, которые показывали по телевизору, оно покорялось всего 28 дартсменам.

Существует 3 944 способа оформить лег за девять дротиков, но чаще всего используются следующие:

• два подхода по 180, а потом утроение 20, утроение 19 и удвоение 12;

• два подхода по 180, а потом утроение 20, утроение 15 и удвоение 18;

• два подхода по 180, а потом утроение 17, утроение 18 и удвоение 18.

Еще есть идеальный способ, включающий в себя три подхода по 167 – утроение 20, утроение 19 и яблочко.

А самым сложным считается такой расклад: 180 в первом подходе, 171 – во втором (за счет трех попаданий в утроение 19) и 150 – в третьем. Сложность в том, что последние три дротика нужно воткнуть в яблочко – а это самый маленький сектор на доске. Среди 61 лега за девять дротиков на телевизионных турнирах по этой схеме не сделано ни одного.

А вот при заключении пари на дартс в разделе «Быстрые ставки» на сайте Parimatch от пользователя не требуется помнить или просчитывать расклады. Цель игры – угадать победителя, в какой сектор попадет дротик или сколько очков выбьет игрок. Еще одно преимущество «Быстрых ставок» в том, что – соревнования проходят очень динамично и транслируются в реальном времени, поэтому узнать результат своего пари можно в течение нескольких секунд.

В России дартс показывали по телевизору, а девушка из Твери трижды становилась чемпионкой мира

В России многие поклонники спорта все это прекрасно знают, потому что во второй половине 2000-х дартс в нашей стране переживал, вероятно, пик популярности.

В то время многие крупные турниры показывали по общедоступному телевидению – канал 7ТВ стал раем для любителей такой экзотики, как бильярд, покер, настольный хоккей и дартс. У трансляций дартса тогда еще появился харизматичный голос – Григорий Русанов.

Его знаменитый крик «шестьдесят, шестьдесят, СТОООООО ВОООООСЕМЬДЕСЯТ!» помнят, пожалуй, все, кто его хоть раз услышал. В интервью блогу Трибуны «Холодные дротики» Русанов рассказывал, что все эмоции были чистыми:

«Сам был в восторге от игр, которые видел в записи. На наших чемпионатах не было такого — 140, 180… Я приезжал комментировать самые знаменитые турниры, а таких было несколько в году. Я орал что-то от души, так как получал удовольствие от игры, которую я видел. Я горжусь этим своим опытом, я знаю, что многие пришли в дартс после тех репортажей, и что в России тогда значительно увеличились продажи дартс-инвентаря. Это хорошо, я рад, мне приятно!»

Свой вклад в популяризацию дартса внесла и россиянка Анастасия Добромыслова. В 2008 году она выиграла свой первый из трех чемпионатов мира. Об этом успехе не только писали профильные медиа (например, Sports.ru и «Спорт-Экспресс»), но даже и сообщали в эфире телеканала НТВ.

Однако пик популярности прошел довольно быстро. В 2009-м 7ТВ сменил профиль и отказался от спорта, перехватить дартс оказалось некому, и он постепенно стал еще более нишевым, чем был до этого. После второй победы на чемпионате мира (в 2012-м) Добромыслова рассуждала о снижении уделяемого внимания так:

«Нужно чаще показывать дартс по телевизору. В Англии это второй по популярности просмотров вид спорта после футбола по статистике канала Sky Sports. […] Конечно, после моей первой победы интерес был колоссальный, телефон просто разрывался от звонков, в Англию приезжали русские телевизионщики. В этом году чемпионату мира уделялось гораздо меньшее внимание. Но я за славой не гоняюсь».

Дартс – это спорт рабочего класса. На первых турнирах игроки пили и курили, а болельщики до сих пор устраивают вечеринку в зале

В Великобритании дартс действительно потрясающе популярен. Например, в этом году по запросам в поисковиках он занял восьмое место среди всех видов спорта, обойдя даже теннис – между прочим, четвертый по популярности спорт в мире. А трансляцию финала чемпионата мира в прямом эфире смотрели 1,25 млн человек.

В Европе дартс тоже очень любят. Например, в Германии в 2018-м турнир собрал стадион футбольного «Шальке» и установил рекорд посещаемости – 20 00 зрителей. Предыдущий составлял 14 000 и был установлен за 80 лет до этого.

Начиналось все куда скромнее. Считается, что дартс зародился как развлечение и тренировка солдат, которые поначалу метали обрезанные копья или арбалетные болты в мишени из стволов деревьев. По легенде, каждое попадание дробило мишень на сектора – отсюда и пошло современное деление доски.

Из армейских лагерей дартс со временем ушел в английские пабы и стал развлечением рабочего класса. По этой причине у многих героев большого дартса похожие истории.

В 1978 году первым чемпионом мира стал валлиец Лейтон Рис. «Бросив школу в 15 лет, Рис 21 год трудился на заводе автозапчастей, а большую часть свободного времени проводил в пабе, упражняя единственную часть своего огромного тела, необходимую, чтобы опрокидывать пинты и бросать дротики. И где-то там, в комически огромном промежутке между грубой тяжестью основной работы и легкой точностью броска, он обнаружил свое истинное призвание», – писала The New York Times в его некрологе.

Первая суперзвезда дартса – пятикратный чемпион мира Эрик Бристоу – тоже родился в рабочей семье и рано бросил школу, в 14. Величайший игрок в истории Фил Тэйлор, 16 раз побеждавший на чемпионате мире, до начала профессиональной карьеры зарабатывал изготовлением керамических держателей для туалетной бумаги. А новая легенда голландец Майкл ван Гервен в начале карьеры подрабатывал укладчиком плитки.

В начале становления дартса в качестве спорта атмосфера даже на крупнейших турнирах оставалась пабной. Рис рассказывал, что иногда ему было трудно разглядеть доску в облаке сигаретного дыма. Усложняло игру и то, что перед матчами он разогревался бренди, а во время них – пил пиво. Как-то раз сестра даже устроила ему разнос за интервью в пьяном виде.

А Бристоу в 1978-м рассказывал о тонкостях отношений с алкоголем во время выступлений следующим образом: «Ты примерно знаешь, сколько потянешь. Я обычно беру четыре или пять пинт».

Такое не совсем профессиональное отношение во многом и привело к тому, что дартс стал популярен. И Рис, и Бристоу источали харизму рабочего класса: они были добродушными, при этом наглыми и беспечными, а также чрезвычайно талантливыми. Это привлекало зрителей. В их историях и в истории дартса в целом есть мотивирующий фактор, который лучше всех описал бывший электрик и чемпион мира-2018 Роб Кросс: «Это игра, в которой успеха могут добиться самые обычные мужики».

Постепенно на профессиональных турнирах запретили курение, а потом игроки перестали употреблять алкоголь. Многие до сих пор скучают по временам, когда на пивные животы профессиональных игроков можно было поставить стакан.

Однако это не означает, что паб окончательно ушел из дартса – он остался среди зрителей. Журналист Даниэль Харрис, снявший документальный фильм об игре, рассказывал: «Если ты приходишь смотреть дартс, ты не можешь увидеть происходящее. Доску просто не видно – только если на экранах. Поэтому люди приходят, чтобы устроить вечеринку. Они приходят в костюмах».

А The Los Angeles Times писала в репортаже с чемпионата мира-2012: «Лучшее в этом спорте – это поклонники, многие из которых приходят в продуманных и сложных костюмах. Из-за этого зрительный зал похож на вечеринку в честь Хэллоуина. На втором месте – пиво».

Харрис попытался объяснить, что же привлекает этих фанатичных людей: «Конечно, у дартса нет эстетической красоты бокса или тенниса, или футбола, или крикета, но в нем существует особая драма. Ни один другой вид спорта не показывает одновременно действие и реакцию. Ни в одном другом виде спорта нет таких крупных планов. Поэтому мы получаем уникальную по своему напряжению человеческую историю. Подобно вуайеристу ты наблюдаешь за тем, как люди переживают самые вдохновляющие или опустошающие моменты своей жизни».

Сейчас дартс создает миллионеров, продвигает равноправие и хочет покорить мир

В наши дни дартс является серьезной индустрией, где победитель чемпионата мира получает 500 000 фунтов, а вообще игроки могут зарабатывать по миллиону в год исключительно призовыми. При этом они – не единственный источник дохода, ведь традиционно кричащие рубашки профессионалов бывают украшены спонсорскими логотипами не хуже футболок в чемпионате Мексики по футболу.

Коммерческий бум дартса вырос из революции. К концу 80-х игра прошла пик популярности, и многие игроки считали это виной руководящей организации – Британской организации дартса. В результате в 1992 году все предыдущие чемпионы мира организовали собственную федерацию – Профессиональную корпорацию дартса (PDC).

PDC возглавил промоутер Барри Хирн, под руководством которого корпорация стала проводить собственные турниры и заключила контракт с телеканалом Sky Sports. В связи с этим телевизионщики стали разрабатывать новые приемы для трансляций – поскольку они вложили в них деньги, им хотелось привлечь как можно больше новых зрителей. Отсюда и появилась драматичность зрелища, о которой говорилось чуть выше.

Постепенно к новой организации пришел успех. «В 2003-м или 2004-м я внезапно увидел продажи за границей, компании стали проявлять интерес и желание спонсировать турниры, развивался и рос интернет», – рассказывал Хирн.

Сейчас организация ведет сознательную работу по повышению привлекательности дартса в условиях нового времени. Например, они стремятся к конструктивному привлечению женщин – перестали использовать свой аналог ринг-герлз и начали приглашать сильнейших спортсменок на мужские турниры. И это привлекает внимание мировых медиа – так, о подвигах Фэллон Шеррок (первой женщины, обыгравшей мужчину) писали далекие от дартса ESPN и Sports Illustrated.

И, конечно, Хирн мечтает покорить Китай.

Кроме того, все чаще заходят разговоры о том, что дартс пора официально признать спортом. Еще в 2012 года медиа-менеджер PDC Дэвид Аллен рассуждал: «Если очень похожая по сути стрельба из лука – в олимпийской программе, то нет никаких причин, чтобы дартс в нее не попал».

А профессиональный игрок Марк Уолш считает дартсменов спортсменам, даже несмотря на то, что большинство хоть и стало профессиональнее, но все равно остается в меру (и не в меру) упитанным: «Конечно, они спортсмены. Профессиональные игроки тренируются по четыре, пять, шесть часов каждый день. То, что ты не можешь пробежать 100-метровку за 10 секунд, не означает, что ты не спортсмен».

Так что, возможно, когда-нибудь мы увидим дартс и в олимпийской программе. А пока он доступен в любое время в разделе «Быстрые ставки» на Parimatch. Даже когда нет других интересных событий , всегда можно воспользоваться приложением или зайти на сайт, заключить пари на дартс и проверить свою интуицию в динамичной игре с мгновенным результатом.

Фото: Gettyimages.ru/Leon Neal, Dean Mouhtaropoulos, Clive Rose, Mike Powell, Chris Ware/Keystone Features, Ian Walton, Craig Prentis /Allsport, James Chance, Luke Walker, Alex Burstow, Charlie Crowhurst, John Gichigi; commons.wikimedia.org; gbukentavr.ru; globallookpress.com/Huebner/Bremes