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Андрей Аршавин – новый герой документального сериала «Один на один». Внутри – рассказы о детстве и детали его новой роли в «Зените».

Аршавин смотрит «Брата» с ностальгией: «это Васильевский остров, в котором я вырос»

Первый двор всегда активирует теплые воспоминания из детства. «Мама перевезла меня туда в 2-3 года. Все здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.

Учился кататься на велосипеде вокруг центрального дома, играли в ножички – когда чертят круг, ты втыкаешь ножик и отделяешь себе территорию», – рассказывает Аршавин.

Еще Аршавин заглянул в первый зал, где выиграл детский турнир и получил итальянские бутсы:

«Кирпичные стены сохранены. Понятно, что совсем другое покрытие. Синие стены, много ворот, раньше их не было. Висели футбольные тезисы: «Лучше выиграть 1:0, чем 4:3», «У хорошего футболиста глаза должны быть и на затылке». Казалось, это такие простые вещи, и для чего они тут висят, но я до сих пор помню.

Здесь я свои первые бутсы выиграл, став лучшим игроком турнира. Были команды из Минска, Литвы, «Нефтчи Фергана». Играли в мини-футбол 4 на 4 в маленькие ворота. Бутсы итальянские, тогда их вообще не было, а тут настоящие дарят».

Аршавин в роли менеджера «Зенита»: меняет игровой стиль молодежки, иногда ночует в академии

Сейчас Аршавин отвечает за молодежное развитие «Зенита». Если соблюдать формализм, Андрей работает заместителем генерального директора клуба.

В роли менеджера Аршавин стал менять игровой стиль молодежки – не понравилось, что полевые слишком часто включают в игру вратаря. «У «Зенита» каждый возраст 70-75% времени держат мяч. Из них 65% мяч у нашего вратаря. С центра поля не чурались, защитники катят мяч этому вратарю бедному. Меня это в корни не устраивало. Мне кажется, сейчас изменили стиль и больше играем на чужой половине».

Однажды Аршавин даже ночевал в академии: «Приехал домой где-то в час ночи. Смотрю, у меня ключей нет. Думаю: а почему бы не поехать в академию? Она здесь рядом, всего 15 минут».

В последнем матче сезона ЮФЛ «Зенит», лидирующий в группе, уступил «Мастер-Сатурну» – Аршавин расстроился и сразу поговорил с игроками:

«Спросил после игры: «Вам самим не обидно? Вы обыгрываете «Спартак», «Строгино» (лидеров нашей группы), а потом уступаете «Сатурну». Я хочу, чтобы ребята просто не тратили время, сегодня они потратили его впустую. Не эти 90 минут, а вообще по жизни: для чего им нужна была эта игра? Просто на ветер».

Несмотря на обидное поражение, Аршавин верит, что некоторые из ребят скоро сыграют в основе. «Из этих футболистов можно получить трех, которые могут остаться в «Зените» и играть в нем заметную роль. Я буду горд, если кто-то (не хочу называть фамилии) выйдет в основном составе – и не просто [потому что] некого ставить или в последних игах, когда «Зенит» уже чемпион».

Аршавин вместе с Быстровым стали заниматься хоккеем. Как это получилось?

Аршавин играл с Владимиром Быстровым в «Зените», а теперь они ярко врываются в эфир «Матч ТВ» и вместе ходят на лед – даже начали играть в любительский хоккей.

«В идеале хотим два раза в неделю ходить на хоккей. Футбол дается с большим трудом: мышцы болят, легко получаешь надрывы. В Сочи человек простреливал, попал мне в ногу – надрыв.

На курорте отдыхали, снимали дом на Новый год, и там был классный каток. Не просто круг, а по дорожкам проложен. Девушка держалась: думала, что я буду ее спасать, а оказалось все по-другому.

Решили научиться кататься. Сказали, лучше надеть хоккейную форму, чтобы легче было падать. Нам подарили форму, так начали ходить к братьям Сазыкиным, которые стали учить нас кататься. Ну и потихонечку внедрять в любительский хоккей Санкт-Петербурга. Нам это понравилось. Новый вызов».