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«Не думала, что он может справляться с месячным ребенком».

Встречайте новый выпуск документального сериала «Один на Один» – про одну из самых узнаваемых футболисток России Ксению Коваленко.

Знакомимся ближе с женой Дениса Глушакова (да-да, у них очень футбольная семья).

В детстве Ксению постоянно ставили на ворота. От проблем с тренером спасала любимая бабушка

Коваленко начала заниматься футболом по примеру старших братьев: «Всегда проводила время с ними, они меня затащили, заинтересовали. Изначально никто не воспринимал меня всерьез: ставили на ворота, может быть, из-за этого сильно не били».

Родители никогда не запрещали выходить на поле с мальчишками: «Я меньше играла в куклы и забирала у братьев машинки. Это было потому что они забирали кукол и отрывали им головы».

Большую роль в детстве Ксении играла бабушка: «Даже характером пошла в нее. Когда у меня были разногласия с тренером, я пришла к ней, пожаловалась. Она позвонила тренеру и сказала: «Еще раз ее обидишь, сделаю а-та-та».

У них очень близкая связь – Ксения сильно скучает и постоянно ходит к бабушке на могилу: «Самый любимый человек в моей жизни. Мне ее очень не хватает. Когда прилетаю в Новокузнецк (Коваленко здесь выросла, хотя родилась в казахском Аксу – Sports.ru), могу с самолета поехать к ней на могилу. Ни разу не было, чтобы я прилетела и не побывала у нее.

Когда была маленькой, обещала построить ей дом на берегу моря – не успела. Но я надеюсь, что оттуда бабушка гордится мной».

В 2019-м Коваленко получила страшную травму позвоночника – могла закончить карьеру, но все-таки выбралась

Четыре года назад Коваленко была на пике – выиграла чемпионат, Кубок России с ЦСКА, думала о чемпионате мира.

Но осенью 2019-го Ксения получила тяжелую травму позвоночника, был почти конец сезона, матч ЦСКА со «Звездой-2005». Первое ощущение после игры – жуткая боль: «Я не помню стыка, но у меня схватило спину, и я почувствовала адскую боль после игры. Не могла ни сесть, ни лечь. Ходила только в корсете».

Тогда Коваленко вызвали в сборную – Ксения не могла отказаться и поехала с травмой: «Говорила тренеру: «Если я нужна, выйду на уколах». Но она сказала, что не будет рисковать».

Ксения сначала хотела обойтись без операции, но выяснилось, что других вариантов нет. «Я был поражен, – признается доктор. – На сканах позвоночного канала в поясничном отделе было понятно, что продолжение карьеры под угрозой».

Коваленко хотела как можно быстрее восстановиться и поставила перед доктором две задачи. «Первая – я через 2-3 месяца должна играть уже в ответственных матчах, не могу подвести команду. Вторая – не ваше дело как, но у меня в планах ребенок, я буду продвигаться и по спортивной карьере. Не мог понять, как это можно совместить», – говорит врач.

Но иногда девушку все-таки посещали грустные мысли: «Закончить карьеру хотелось, когда было прямо очень тяжело. Переломные моменты, после которых ты думаешь: «А для чего ты все это преодолела? Не могу, рано еще».

«Не думала, что он может справляться с месячным ребенком». Брак с Глушаковым только помогает брать трофеи

Ксения вернулась на поле в рекордные сроки, но тут же порвала крестообразные связки. Еще год без футбола.

В 2021-м Коваленко выходит замуж за Дениса Глушакова – так возникает главная футбольная семья России. «Было табу, что я никогда не выйду замуж за футболиста. Дениса я знаю давно, познакомились на съемках adidas. Ковид нас сблизил».

Ксения занималась футболом даже в положении: до пятого-шестого месяца о беременности знали только самые близкие, и лишь на седьмом Ксения покинула поле.

У пары рождается дочь Мила, а уже в 2022-м Ксения возвращается на поле и весь сезон проводит в основе ЦСКА. «Понимала, что у Дениса есть еще две дочери, но не думала, что он может справляться с месячным ребенком: оставаться один, укладывать, кормить, менять памперс», – удивляется Коваленко.

В итоге, несмотря на маленького ребенка, травмы, Ксения снова берет трофей – Кубок России-2022. В финале женский ЦСКА обыграл «Зенит» 2:1.