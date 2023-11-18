Как увидеть Роналду и Бензема? Летим в Ташкент и Душанбе!

Заодно заедем в Самарканд и Бухару.

В азиатской Лиге чемпионов сыграли по четыре тура, а это значит, что впереди два решающих. Выглядит как возможность для интересного путешествия: звезды саудовской лиги в колоритных декорациях Узбекистана и Таджикистана.

Бензема, Канте и Малком в Алмалыке и Намангане!

27 ноября, АГМК – «Аль-Иттихад»

Алмалык, 21:00 (время местное)

28 ноября, «Навбахор» – «Аль-Хилаль»

Наманган, 21:00

Старт нашего маршрута – Узбекистан. Для россиян это безвизовая страна: долететь можно практически до любого узбекского города с аэропортом – из полутора десятков основных российских городов. Летают Uzbekistan Airways, Аэрофлот, Utair, S7, Red Wings. Стоимость билетов зависит от города вылета: ориентировочная цена туда-обратно – 22-45 тысяч рублей. Время полета из Москвы в Ташкент занимает около четырех часов. Остальные виды транспорта (поезд, автобус, авто) тоже возможны, но это варианты для стойких.

Ташкентский аэропорт – как раз ближайший к Алмалыку (52 км), где местный АГМК примет «Аль-Иттихад» Карима Бензема, Н’Голо Канте и Фабиньо.

Азиатская Лига чемпионов – отличный повод познакомиться сначала со столицей Узбекистана, после чего отправиться на футбол.

Алмалык – 120-тысячный город в Ташкентской области, центр цветной металлургии страны. Расшифровка у АГМК соответствующая – Алмалыкский горно-металлургический комбинат. С 2014 года «горняки» и «металлурги» играют на одноименном 12-тысячном стадионе.

Из столицы до Алмалыка ехать примерно час, меньше года назад назывались такие цены: такси – 100 тысяч сумов (не пугайтесь – это 750 рублей), место в машине – 20 тысяч (150 рублей), маршрутка – восемь тысяч (60 рублей), автобус – пять тысяч (35 рублей). По всем вопросам с транспортом можно спрашивать в телеграм-чате UzRoutes: это социальный проект, где вам быстро подскажут – как и на чем оптимальнее всего добраться из одной точки Узбекистана в другую.

Главная сложность: анонсы по билетам появляются за несколько дней до матча и официально продаются только в кассах стадиона. Придется надеяться на посредников, знакомых или занимать место в очереди лично. За анонсами можно следить здесь и здесь. В матчах с иракской «Аль-Кувой» и иранским «Сепаханом» билеты продавались по 20 тысяч сумов (150 рублей) на любые места. Если такие цены сохранятся даже на Бензема и Канте, то шансы на покупку билетов в кассах минимальны.

Хотя положение АГМК в ЛЧ ужасное: четыре поражения с общим счетом 2:17 и беспросветное последнее место в группе. В прошлом туре «металлурги» влетели «Сепахану» 0:9. «Аль-Иттихад» явно приедет за тремя очками.

Намного лучше дела у «Навбахора», который на следующий день сыграет за лидерство в группе с «Аль-Хилалем» Малкома, Рубена Невеша, Калиду Кулибали, Сергея Милинковича-Савича, Яссина Буну и Александара Митровича. Главная звезда саудовцев Неймар не доедет до Намангана из-за тяжелой травмы.

За два тура до финиша у «Навбахора» и «Аль-Хилаля» 7-очковый отрыв от конкурентов, поэтому именно эти команды разыграют путевку в 1/8 финала: напрямую в плей-офф выходит лишь победитель группы, а второй команде придется рассчитывать на сравнение со вторыми местами из других групп (дальше идут три вторые команды из пяти групп Западной Азии).

Вдвойне обидно, что в Эр-Рияде «Навбахор» не удержал победу (1:1): тогда хозяева с Неймаром и Малкомом в составе сравняли лишь на 100-й минуте.

У наманганского клуба, кстати, тоже есть звезды! Очень полезен в ЛЧ экс-спартаковец Остон Урунов – 3+2 в четырех турах, принес обе победы над иранским «Нассаджи».

Наманган – второй город страны после Ташкента (630-800 тысяч жителей), расположен в плотно населенной Ферганской долине. Из Алмалыка/Ташкента на машине – 250-300 км. Из столицы можно также добраться на самолете или поезде.

«Навбахор» играет на 28-тысячном стадионе «Марказий» («Центральный»). На предыдущие матчи в ЛЧ билеты продавались по 100 тысяч сумов (750 рублей) – тоже в кассах стадиона: за анонсами можно следить здесь и здесь.

Ташкентское дерби, древние города и Роналду в Душанбе

После Намангана есть три варианта.

1. Улететь домой (в Россию есть рейсы прямиком из Намангана)

2. Вернуться в Ташкент на матчи самого знаменитого узбекского клуба – «Пахтакора». Команду сейчас тренирует и ведет к титулу звезда киевского «Динамо» нулевых Максим Шацких. В начале декабря ташкентцы закроют сезон дерби с «Бунедкором» – ныне середняком, который в конце 2000-х затащил в узбекский футбол Ривалдо, Зико и Луиса Фелипе Сколари.

Вполне возможно, что к этому матчу «Пахтакор» подойдет уже в статусе чемпиона – и дома с болельщиками отпразднует чемпионство.

2 декабря, «Пахтакор» – «Бунедкор»

Ташкент, время еще не определено

5 декабря, «Пахтакор» – «Аль Фейха»

Ташкент, 19:00

Еще через три дня у «Пахтакора» матч ЛЧ с «Аль-Фейхой» – саудовским клубом, на который пока не свалились нефтедоллары. У ташкентцев удобный сайт, где можно следить за всеми анонсами: клуб предлагает и онлайн-продажу билетов – через платформу Iticket. Места в четырех категориях: 20, 25, 35 и 100 тысяч сумов (от 150 до 750 рублей).

«Пахтакор» сейчас бьется за второе место в группе с туркменским «Ахалом» (по четыре очка после четырех туров) и «Аль-Фейхой» (три очка). Первое место уже уверенно забрал эмиратский «Аль-Айн» (12).

На стыке ноября-декабря погода в Узбекистане ожидается комфортная – 5-10 градусов. Паузу в ожидании матчей можно заполнить исследованием Ташкента, а также поездкой в исторические центры страны – Самарканд, Бухару и Хиву. Высокоскоростной поезд «Афросиаб» (узбекский «Сапсан») долетит из столицы до Самарканда за 2,5 часа, до Бухары – за 4. Из Бухары до Хивы можно добраться на обычном поезде за 6,5 часов.

Любителям истории точно понравится.

Самарканд – один из древнейших существующих городов мира (VIII век до н.э – ровесник Рима), центр науки средневекового Востока и столица империи Тамерлана. Главная достопримечательность – площадь Регистан, которая знаменита благодаря расположенному на ней архитектурному ансамблю XV-XVII веков. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими историческими зданиями Самарканда включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бухара тоже немолодой город – VI век до н. э. Была столицей Бухарского ханства, важным центром науки и мусульманского богословия.

Хива – еще один город VI век до н.э., последняя столица (1573-1924) древнего государства Хорезм (VIII век до н. э. – 1924 год). Исторический внутренний город Хивы объявлен ЮНЕСКО памятником всемирного наследия.

Ну и обязательные пункты путешествия по любому узбекскому городу: походы по базарам («Чорсу» в Ташкенте, Сиабский в Самарканде) и ресторанам. Вкусно, разнообразно и недорого, ведь Узбекистан – гастрономический центр региона. Плов нужно пробовать в каждом городе, так как в этом вопросе важны региональные особенности: бухарский отличается от самаркандского, хорезмский от ферганского и так далее.

3. За всем этим великолепием можно забыть про третий вариант, а он не менее привлекателен: отправляемся в соседний Таджикистан, чтобы увидеть Криштиану!

5 декабря, «Истиклол» – «Аль-Наср»

Душанбе, 21:00

Таджикистан – еще одна безвизовая страна для россиян. От Самарканда до Душанбе меньше 300 км, между городами хорошо налажено сообщение (такси, маршрутки, поезд). Самолетом удобнее добираться из Ташкента (лететь час, от 6 тысяч рублей в одну сторону) и крупных российских городов (из Москвы примерно 35-45 тысяч туда-обратно).

«Истиклол», который тренирует Игорь Черевченко, примет «Аль-Наср» на 24-тысячном Центральном республиканском стадионе. Команда Криштиану Роналду, Садьо Мане, Марцело Брозовича и Отавио в этой Лиге чемпионов идет пока без потерь.

На предыдущие матчи ЛЧ «Истиклол» продавал билеты в двух категориях: по 20 и 50 сомони (160 и 410 рублей). По классике клуб предлагает только офлайн-продажи: в кассах стадиона и в клубном магазине (проспект Рудаки, 85).

В свободное время можно посмотреть местные красоты: Памирский тракт (одна из самых живописных автодорог мира), горные озера, древний город Худжанд, крупнейшая в мире глиняная статуя Будды в нирване.

И да, как и в Узбекистане, здесь обязательно знакомство с кухней. Одно из главных блюд – курутоб. Оно состоит из слоеной лепешки фатир, овощей и расплавленного курта (сухой кисломолочный продукт тюркских, иранских и монгольских народов), в честь которого и названо блюдо. Можно даже зайти в курутобхона – заведения, которые специализируются на курутобе.

Самаркандский и бухарский плов в силу переплетения истории тесно связаны и с таджиками, поэтому тоже считаются частью местной кухни. Но к ним здесь добавляются и другие вариации этого блюда: долинный (худжанский и согдийский), душанбинский (смесь долинного и самаркандского), памирский.

В стране ждут туристов и рады им.

«Роналду – одна из самых популярных личностей в мире, – сказал вице-председатель Федерации футбола страны Дильшод Джуразода. – Его визит может стать катализатором для развития туризма. Мы должны проявить настоящее гостеприимство и показать, что таджикские болельщики самые лучшие!»

Фото: Michael Runkel, Bai Xueqi/Global Look Press; РИА Новости/Актан Темирканов, Алексей Филиппов