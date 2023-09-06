37 комментариев

Обмен упреками продолжается.

В начале осени Неймар выдал сочную цитату о Месси – у бразильца спросили, радостно ли ему за Лео, выигравшего ЧМ.

«Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое .

Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха», – сказал Ней.

В Париже ответили строго: «Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство. Любопытно, что оба игрока хотели остаться в «ПСЖ».

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес высказался жесте: «Я называю это – быть плаксами. Быть профессиональным футболистом – это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь… Что ж, это часть игры.

Нас всех критиковали. Когда я перешел в «Арсенал», мне пришлось заменить Марка Овермарса, и мне говорили, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды».

Месси и Неймар уже не в «ПСЖ», но осмысление парижского этапа и сожаление об упущенных возможностях не прекращается.

Месси настаивает, что не хотел в Париж: «Было сложно»

В последние несколько месяцев сезона-2022/23 фанаты «ПСЖ» окончательно разочаровались в Месси – в марте винили аргентинца в вылете из ЛЧ, а в мае-июне вообще устроили бойкот из-за поездки Лео в Саудовскую Аравию. «Месси – сын шлюхи», – баннеры с такими надписями вывешивали болельщики у административного здания «ПСЖ».

Лео после перехода в «Интер Майами» признавался, что не очень-то хотел переходить в «ПСЖ»: « Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел . Это произошло в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне. В Париже было сложно, но сейчас все по-другому».

Чуть позже Месси раскрыл тему чуть подробнее, объясняя мотивы переезда в Америку: «Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года, мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось. Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше. По многим причинам мы решили, что Майами будет подходящим местом, и сегодня, спустя некоторое время, мы уверены, что не ошиблись».

За негативные отзывы о парижском клубе Месси раскритиковал Рио Мавуба – бывший полузащитник сборной Франции, «Бордо» и «Лилля»: «В каждом интервью мы видим, как Месси немного задевает «ПСЖ». Я очень удивлен. Он не должен забывать, что, хоть он и не хотел переходить в «ПСЖ», только «ПСЖ» пришел за ним, когда «Барселона» больше не могла платить ему зарплату ».

Неймара вообще провели баннером «Наконец-то избавились от грубияна»

Неймару в прошлом сезоне доставалось от болельщиков «ПСЖ» не меньше: в начале мая они даже приходили к дому бразильца и кричали, чтобы тот убирался из клуба.

Игрок совету последовал, но от хейта это не спасло. На матче с «Лансом» в первых турах фанаты вывесили баннер с надписью «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».

При этом глава ультрас «ПСЖ» Ромен Мабилль в интервью RMC подчеркнул, что ненависти к ушедшим звездам ни у кого нет: «Я не испытываю ненависти к этим футболистам. Они являются частью не удавшегося, более маркетингового периода. Это сработало, но спортивная часть полностью развалилась. «ПСЖ» и эти футболисты не могут играть вместе».

Задеть Неймара пытались не только болельщики «ПСЖ», но и Пауль Брайтнер – экс-полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974.

«Спасибо, дорогие саудовцы, за покупку мистера Неймара, одного из величайших актеров, с его жестами и драматизмом. Бацилла на левом фланге. Нам больше не придется терпеть все это. Что другие звезды там делают со всеми своими деньгами? Если саудовцы поступают так, как американцы в 70-х годах с их опереточной лигой, то есть покупают игроков за безумные суммы, пусть продолжают», – язвил Брайтнер.

И Неймар, и Месси после отъезда из Парижа отписались от «ПСЖ» в соцсетях – хотя оба по-прежнему подписаны на «Барселону».

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Angel Martinez, David Ramos