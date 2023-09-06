37 комментариев

«Ощутили, что такое ад». Как же токсично Месси и Неймар расстались с «ПСЖ»
Обмен упреками продолжается.
В начале осени Неймар выдал сочную цитату о Месси – у бразильца спросили, радостно ли ему за Лео, выигравшего ЧМ.
«Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое.
Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха», – сказал Ней.
В Париже ответили строго: «Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство. Любопытно, что оба игрока хотели остаться в «ПСЖ».
Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес высказался жесте: «Я называю это – быть плаксами. Быть профессиональным футболистом – это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь… Что ж, это часть игры.
Нас всех критиковали. Когда я перешел в «Арсенал», мне пришлось заменить Марка Овермарса, и мне говорили, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды».
Месси и Неймар уже не в «ПСЖ», но осмысление парижского этапа и сожаление об упущенных возможностях не прекращается.
Месси настаивает, что не хотел в Париж: «Было сложно»
В последние несколько месяцев сезона-2022/23 фанаты «ПСЖ» окончательно разочаровались в Месси – в марте винили аргентинца в вылете из ЛЧ, а в мае-июне вообще устроили бойкот из-за поездки Лео в Саудовскую Аравию. «Месси – сын шлюхи», – баннеры с такими надписями вывешивали болельщики у административного здания «ПСЖ».
Лео после перехода в «Интер Майами» признавался, что не очень-то хотел переходить в «ПСЖ»: «Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне. В Париже было сложно, но сейчас все по-другому».
Чуть позже Месси раскрыл тему чуть подробнее, объясняя мотивы переезда в Америку: «Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года, мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось. Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше. По многим причинам мы решили, что Майами будет подходящим местом, и сегодня, спустя некоторое время, мы уверены, что не ошиблись».
За негативные отзывы о парижском клубе Месси раскритиковал Рио Мавуба – бывший полузащитник сборной Франции, «Бордо» и «Лилля»: «В каждом интервью мы видим, как Месси немного задевает «ПСЖ». Я очень удивлен. Он не должен забывать, что, хоть он и не хотел переходить в «ПСЖ», только «ПСЖ» пришел за ним, когда «Барселона» больше не могла платить ему зарплату».
Неймара вообще провели баннером «Наконец-то избавились от грубияна»
Неймару в прошлом сезоне доставалось от болельщиков «ПСЖ» не меньше: в начале мая они даже приходили к дому бразильца и кричали, чтобы тот убирался из клуба.
Игрок совету последовал, но от хейта это не спасло. На матче с «Лансом» в первых турах фанаты вывесили баннер с надписью «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».
При этом глава ультрас «ПСЖ» Ромен Мабилль в интервью RMC подчеркнул, что ненависти к ушедшим звездам ни у кого нет: «Я не испытываю ненависти к этим футболистам. Они являются частью не удавшегося, более маркетингового периода. Это сработало, но спортивная часть полностью развалилась. «ПСЖ» и эти футболисты не могут играть вместе».
Задеть Неймара пытались не только болельщики «ПСЖ», но и Пауль Брайтнер – экс-полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974.
«Спасибо, дорогие саудовцы, за покупку мистера Неймара, одного из величайших актеров, с его жестами и драматизмом. Бацилла на левом фланге. Нам больше не придется терпеть все это. Что другие звезды там делают со всеми своими деньгами? Если саудовцы поступают так, как американцы в 70-х годах с их опереточной лигой, то есть покупают игроков за безумные суммы, пусть продолжают», – язвил Брайтнер.
И Неймар, и Месси после отъезда из Парижа отписались от «ПСЖ» в соцсетях – хотя оба по-прежнему подписаны на «Барселону».
Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Angel Martinez, David Ramos
Сейчас бы и Роналдиньо и Роналдо называли такими, как Неймара сейчас за все те же самые тусовки , которые они любили и прочее. Под это попали и Павар с Канселу, все говорят что они токсики, но в чем конкретно это проявляется назвать не могут. Про Павара мне тут говорили в комментах что это из-за того что он не тренировался под видом травмы и хотел уйти, но что-то никто не называл токсиком Модрича , который в открытую пропускал тренировки в ТТХ чтобы форсировать трансфер в Реал.
Это не футболисты стали токсичными, а общество , которое стало больше всех осуждать, не всегда справедливо
он не говорил про то, что не хотел переходить туда, а про то, что получилось не очень
Какой же он всё-таки мер30THbIй...
ПСЖ сами виноваты что так выходят, дом нужно строить с фундамента, в т.ч. по части работы с явно неадекватными болелами, которые не поддерживают и не хвалят за пользу, но при случае сразу находят виновников и почему то всегда это 1-2 человека были. Они вообще в курсе, что футбол это командная игра?
А всякие неженки за Месси
"Не мешай усугублению умственной деградации".
Не учи людей делать свою работу.
Не выпендривайся возрастом.
Не будь таким ханжой.
А?
Лично я не прочитал за этот год ни одного лонгрида в хэдлайнах (кроме, как от Лукомского), ибо сразу после заголовка кровь из глаз.
Хотя я на этом портале с тех пор, как нынешняя редакция еще под стол пешком ходила, либо на свете-то не было. Не поганьте русский язык, а?