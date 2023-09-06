37 комментариев

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«Ощутили, что такое ад». Как же токсично Месси и Неймар расстались с «ПСЖ»

ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Неймар Неймар
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Футбол Футбол

Обмен упреками продолжается.

В начале осени Неймар выдал сочную цитату о Месси – у бразильца спросили, радостно ли ему за Лео, выигравшего ЧМ.

«Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое.

Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха», – сказал Ней.

В Париже ответили строго: «Мы не делаем никаких комментариев, у нас есть некоторое достоинство. Любопытно, что оба игрока хотели остаться в «ПСЖ».

Бывший игрок «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес высказался жесте: «Я называю это – быть плаксами. Быть профессиональным футболистом – это значит справляться с давлением. Иногда, когда ты хорошо играешь, тебе приятно получать похвалу. Когда ты этого не делаешь… Что ж, это часть игры.

Нас всех критиковали. Когда я перешел в «Арсенал», мне пришлось заменить Марка Овермарса, и мне говорили, что я безнадежен. Я держал рот на замке, продолжал работать, и в конце концов это принесло свои плоды».

Месси и Неймар уже не в «ПСЖ», но осмысление парижского этапа и сожаление об упущенных возможностях не прекращается. 

Месси настаивает, что не хотел в Париж: «Было сложно»

В последние несколько месяцев сезона-2022/23 фанаты «ПСЖ» окончательно разочаровались в Месси – в марте винили аргентинца в вылете из ЛЧ, а в мае-июне вообще устроили бойкот из-за поездки Лео в Саудовскую Аравию. «Месси – сын шлюхи», – баннеры с такими надписями вывешивали болельщики  у административного здания «ПСЖ».

Лео после перехода в «Интер Майами» признавался, что не очень-то хотел переходить в «ПСЖ»: «Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне. В Париже было сложно, но сейчас все по-другому».

Чуть позже Месси раскрыл тему чуть подробнее, объясняя мотивы переезда в Америку: «Это было семейное решение, попытка позаботиться о благе семьи. Мы провели два сложных года, мы не чувствовали себя хорошо, и это дорого нам обошлось. Мы так решили, чтобы немного приблизиться к тому, какими мы были, когда жили в Барселоне – наслаждаться повседневностью вместе с детьми, тем, что в семье все хорошо. Я хотел наслаждаться игрой каждый день, чего не было раньше. По многим причинам мы решили, что Майами будет подходящим местом, и сегодня, спустя некоторое время, мы уверены, что не ошиблись».

За негативные отзывы о парижском клубе Месси раскритиковал Рио Мавуба – бывший полузащитник сборной Франции, «Бордо» и «Лилля»: «В каждом интервью мы видим, как Месси немного задевает «ПСЖ». Я очень удивлен. Он не должен забывать, что, хоть он и не хотел переходить в «ПСЖ», только «ПСЖ» пришел за ним, когда «Барселона» больше не могла платить ему зарплату».

Неймара вообще провели баннером «Наконец-то избавились от грубияна»

Неймару в прошлом сезоне доставалось от болельщиков «ПСЖ» не меньше: в начале мая они даже приходили к дому бразильца и кричали, чтобы тот убирался из клуба. 

Игрок совету последовал, но от хейта это не спасло. На матче с «Лансом» в первых турах фанаты вывесили баннер с надписью «Неймар: наконец-то избавились от грубияна».

При этом глава ультрас «ПСЖ» Ромен Мабилль в интервью RMC подчеркнул, что ненависти к ушедшим звездам ни у кого нет: «Я не испытываю ненависти к этим футболистам. Они являются частью не удавшегося, более маркетингового периода. Это сработало, но спортивная часть полностью развалилась. «ПСЖ» и эти футболисты не могут играть вместе».

Задеть Неймара пытались не только болельщики «ПСЖ», но и Пауль Брайтнер – экс-полузащитник «Баварии» и сборной ФРГ, чемпион Европы-1972 и чемпион мира-1974. 

«Спасибо, дорогие саудовцы, за покупку мистера Неймара, одного из величайших актеров, с его жестами и драматизмом. Бацилла на левом фланге. Нам больше не придется терпеть все это. Что другие звезды там делают со всеми своими деньгами? Если саудовцы поступают так, как американцы в 70-х годах с их опереточной лигой, то есть покупают игроков за безумные суммы, пусть продолжают», – язвил Брайтнер.

И Неймар, и Месси после отъезда из Парижа отписались от «ПСЖ» в соцсетях – хотя оба по-прежнему подписаны на «Барселону». 

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Angel Martinez, David Ramos

37 комментариев

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stomatologbeatles
Я согласен с Пиресом
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red hikkikomori
Сейчас модно на всех лепить штамп токсичности. Из-за этого кажется что многие игроки имеют плохой характер.
Сейчас бы и Роналдиньо и Роналдо называли такими, как Неймара сейчас за все те же самые тусовки , которые они любили и прочее. Под это попали и Павар с Канселу, все говорят что они токсики, но в чем конкретно это проявляется назвать не могут. Про Павара мне тут говорили в комментах что это из-за того что он не тренировался под видом травмы и хотел уйти, но что-то никто не называл токсиком Модрича , который в открытую пропускал тренировки в ТТХ чтобы форсировать трансфер в Реал.
Это не футболисты стали токсичными, а общество , которое стало больше всех осуждать, не всегда справедливо
+5
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AmanEsen
Вокруг да около ходят эти 2 примы, нет бы как Роналду четко указать, что ему не нравилось в МЮ, без всякого "мне было тяжело в этом городе", "я будто был в аду". В этом плане поведение Роналду кажется более искренним, четко по пунктам высказал все претензии.
+12
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Ramin Mamedov
"Лео после перехода в «Интер Майами» признавался, что не очень-то хотел переходить в «ПСЖ»: «Мой переезд в Париж – это не то, чего я хотел. Это произошло в одночасье. Мне пришлось быстро привыкать к новому месту после стольких лет в Барселоне. В Париже было сложно, но сейчас все по-другому»." - что за бред? он здесь же говорил про то, что в итоге получилось не так, как он хотел - потому что очевидно в игре ПСЖ были проблемы и с Месси на поле, у них не особо много получалось
он не говорил про то, что не хотел переходить туда, а про то, что получилось не очень
+11
-6
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DolJun
прикольно что и месси и неймар получили то, чего хотели: неймар попробовал себя в роли соло тащера (провал), месси - готовился к чм (успех). и даже париж с оговорками получил кое-что, а именно буст имени как минимум в соц сетях. по-моему, если кому и жаловаться - так это парижанам: вбухали столько бабла а на выходе не смоги зацепить лч даже на отскоке.
+13
-8
+5
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Alex Kroni
Ответ Max Payne
Возвращайтесь вместе с ним в начало нулевых. Бай!
Ну а ты в 1918 год бабка!!!
+7
-3
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Злобный Конь
Месси сперва соврал,как обычно. А потом также привычно прикрылся семьёй.
Какой же он всё-таки мер30THbIй...
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Syog1010
Ответ stomatologbeatles
Я согласен с Пиресом
Ты согласнен с лукавством и подменой понятий?) Пирес был мировой звездой доказавшей всё и выигравшей почти всё хотя бы на уровне Неймара, когда переходил в Арсенал?) Я уже не говорю о Месси.
ПСЖ сами виноваты что так выходят, дом нужно строить с фундамента, в т.ч. по части работы с явно неадекватными болелами, которые не поддерживают и не хвалят за пользу, но при случае сразу находят виновников и почему то всегда это 1-2 человека были. Они вообще в курсе, что футбол это командная игра?
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Badinoko
Люди рассуждают о своём прошлом, что-то получилось, что-то не очень. При чем тут ‘плаксы’? Как и любой другой футболист они скорее всего были бы счастливы выиграть ЛЧ, но шейхи думали что купить 3-х самых лучших напов- это решение всех проблем- но этого оказалось не достаточно. Да, эмблему не целовали, но статистика- очень приличная у обоих.
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Роман
Ответ AmanEsen
Вокруг да около ходят эти 2 примы, нет бы как Роналду четко указать, что ему не нравилось в МЮ, без всякого "мне было тяжело в этом городе", "я будто был в аду". В этом плане поведение Роналду кажется более искренним, четко по пунктам высказал все претензии.
По-мужски. Поэтому те кто с характером и болеют за Рона.
А всякие неженки за Месси
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Экспертное мнение
Ответ AmanEsen
Вокруг да около ходят эти 2 примы, нет бы как Роналду четко указать, что ему не нравилось в МЮ, без всякого "мне было тяжело в этом городе", "я будто был в аду". В этом плане поведение Роналду кажется более искренним, четко по пунктам высказал все претензии.
Толкнул фаната, разбил телефон пацана с трибун, отпинал лежачего игрока, нырнул и выпросил пенальти. Какой же Кришти молодец, главное всё сделал искренне. Как же вы нелепы)
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Том7
Ответ stomatologbeatles
Я согласен с Пиресом
Пирес в восторге от того, что ты с ним согласен
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<CRISTIANO>
Ответ Anton Kortenko
одному дали 50 млн и домашний ЧМ, второго обдували 5 лет, ждали пока он захочет поиграть в перерывах между дискотеками и видеоиграми. надеялись на победу в ЛЧ, получили 1/8, где тянул только Мбаппе. в итоге оба страдали, а виноват тот же Мбаппе.
Тянул один Мбаппе🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ни одного гола Баварии, есди что. Главная,прима Парижа при этом🤣🤣🤣🤣
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Евгений Шазиев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Налоги Хёнесса
Не приставай к людям со своими хотелками. Не учи людей делать свою работу. Не выпендривайся возрастом. Не будь таким ханжой. А?
Ты забыла добавить еще один пункт:
"Не мешай усугублению умственной деградации".
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Налоги Хёнесса
Ответ Евгений Шазиев
Почему Саша Бастрыгин, а не Александр Бастрыгин? Я понимаю ваше желание создать тёплую, ламповую редакционную атмосферу на вписке. Но вас читают не только люди родившиеся в 90-хх годах. И это не ваш портал, а национальный. Лично я не прочитал за этот год ни одного лонгрида в хэдлайнах (кроме, как от Лукомского), ибо сразу после заголовка кровь из глаз. Хотя я на этом портале с тех пор, как нынешняя редакция еще под стол пешком ходила, либо на свете-то не было. Не поганьте русский язык, а?
Не приставай к людям со своими хотелками.
Не учи людей делать свою работу.
Не выпендривайся возрастом.
Не будь таким ханжой.
А?
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Direct free kick
Ответ Штаны Габора Кирая
Бедные меся с геймарчиком. Фанаты Парижа действительно требовали от них невозможного, выкладываться на все 100 в каждой игре, и особенно в ЛЧ. Но увы, один гений не смог, потому что пенальти в каждой игре не давали, второй просто на карнавалах пропадал.
меси - худший аргентинский игрок в истории лиги 1
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Anton Kortenko
одному дали 50 млн и домашний ЧМ, второго обдували 5 лет, ждали пока он захочет поиграть в перерывах между дискотеками и видеоиграми. надеялись на победу в ЛЧ, получили 1/8, где тянул только Мбаппе. в итоге оба страдали, а виноват тот же Мбаппе.
Тянул Мбаппн? Ахахахахааха. Мбаппе тянул ПСЖ только в 2021ом. А остальном он ничего не смог
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Павел Зюзин
Ответ stomatologbeatles
Я согласен с Пиресом
А я вот нет , тут больше плаксы как раз фаны ПСЖ и типичная история «ваши ожидания -ваши проблемы» . После того самого трансфер окна нарисовали себе картинку красивую и после неудач начали обвинять всех , а сами устроили игрокам вместо поддержки мощнейший пресс . Вот фаны Боруссии вот где настоящее боление не ради побед , а тут глоры .
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Алексей Куликов
Ответ stomatologbeatles
Я согласен с Пиресом
Игроки не обязаны терпеть весь этот агрессивный хейт и неадекватность болельщиков. Месси тем более высказался достачно дипломатично.
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Lazizbek Gulyamov
Поэтому ушёл из Барселоны и развалил МСН добавил он
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Почему Саша Бастрыгин, а не Александр Бастрыгин? Я понимаю ваше желание создать тёплую, ламповую редакционную атмосферу на вписке. Но вас читают не только люди родившиеся в 90-хх годах. И это не ваш портал, а национальный.
Лично я не прочитал за этот год ни одного лонгрида в хэдлайнах (кроме, как от Лукомского), ибо сразу после заголовка кровь из глаз.

Хотя я на этом портале с тех пор, как нынешняя редакция еще под стол пешком ходила, либо на свете-то не было. Не поганьте русский язык, а?
0
0
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Имя Фамилия
Все понимают, что меси уничтожил карьеру Неймара в Париже. До его прихода у Неймара были пусть и сложные, но крепкие отношения с руководством и болельщиками, за год до аргентинской болячки он продлил контракт на 5 лет, и в целом они хорошо ладили с Мбаппе. Но после того как Неймар упросил руководство подобрать нищего меси свободным агентом, то именно на Неймара возложили всю ответственность от этой затеи. Неймар стоял за него горой и до сих пор во всех интервью говорит в первую очередь о том, как обидели не его самого, а о бедном месичке, тем временем меси своим отвратительным поведением, пропуском и саботажем тренировок, сливом главного тренера, симуляциями травм, ленивой игрой в конце концов надменным поведением в отношении болельщиков, просто подставил Неймара, который за него ручался. Меси вообще никогда публично ни в чём поддерживал Неймара, когда Нея выставляли на продажу год назад, меси тусил на Фиджах и не парился, то же самое и сейчас, все интервью меси о себе любимом. А Неймар все эти годы наивно считает его своим другом. Ну его можно понять если капнуть глубже аж в 13-14 годы когда меси во всю проворачивал с ним свою дедовщину, помню как он целый год чморил Нея, отдал на него 0 ассистов за сезон, и только когда Неймар уже был совсем разбит, то «протянул руку помощи», иначе говоря просто сломал человека и подчинил его себе. Поэтому Неймар теперь бегает за ним и размахивает хвостиком, хотя сам намного более сильный футболист и лидер.
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-5
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Anton Kortenko
одному дали 50 млн и домашний ЧМ, второго обдували 5 лет, ждали пока он захочет поиграть в перерывах между дискотеками и видеоиграми. надеялись на победу в ЛЧ, получили 1/8, где тянул только Мбаппе. в итоге оба страдали, а виноват тот же Мбаппе.
+15
-15
0
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ilich 1973
Брайтнер в точку!
+3
-3
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