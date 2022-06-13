«Не хотел, чтобы меня держали еще год или два из жалости». Прощальная речь Марсело растрогала Рауля и даже Анчелотти🤨

Слезы, слезы, слезы.

Марсело покидает «Реал» после 16 лет в клубе. За это время бразильский защитник провел 545 матчей (43229 минут!), забил 38 мячей и отдал 103 голевых, но главное – завоевал 25 трофеев, ни один игрок за всю историю не выигрывал больше в составе мадридского клуба.

Прощание Марсело с «Реалом» вышло невероятно эмоциональным. На пресс-конференции бразилец произнес большую речь, которую несколько раз прерывал, чтобы остановить слезы.

Марсело начал с благодарностей сотрудникам клуба и жене.

« Спасибо моим одноклубникам, тренерам, но прежде всего – экипировщикам, охране и вообще людям, которые работают за кулисами и выполняют грязную работу. Хочу выделить их работу, потому что благодаря ей я концентрировался только на игре – обо всем остальном беспокоиться не нужно было. Я хочу поблагодарить свою жену, потому что она всегда была рядом со мной с тех пор, как я начал играть в футбол. Клариса, благодаря тебе я тот, кто я есть».

«Сегодня самый счастливый день с тех пор, как я приехал в Мадрид. Я уезжаю и понимаю, что оставил наследие. Мои товарищи по команде видят во мне великого человека», – с гордостью говорил Марсело.

Сказал, что не ощущает свою легендарность.

«Я не чувствую себя легендой. Уехать из «Реала» не проблема, жизнь здесь не заканчивается. Я не хотел, чтобы меня держали еще год или два из жалости ».

На пресс-конференцию пришел экс-капитан «Реала» Рауль – с трудом сдержал слезы.

Карло Анчелотти пытался выглядеть невозмутимо, но затем все же всплакнул. Хотя мы знаем, что у итальянца на лице почти всегда ноль эмоций, его выдает только бровь.

Из действующих игроков «Реала» поддержать Марсело пришли Дани Карвахаль и Марко Асенсио.

Нет, мы не плачем, просто прощание Марсело в глаз попало.