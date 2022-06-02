Лига наций вернулась! График стал еще плотнее: Де Брюйне злится, Клопп назвал турнир смехотворным

А вы рады?

Лига наций снова в строю. Из-за насыщенного яркими событиями сезона вы вполне могли забыть, что такой турнир вообще существует.

Напоминаем.

Лига наций создавалась с целью заменить бессмысленные товарищеские матчи и сделать игры сборных между большими турнирами чуть менее унылыми. Последние два розыгрыша достойно справились с поставленной задачей: первый прошел в сезоне-2018/19 и завершился победой Португалии, в следующем сезоне победу праздновала Франция.

В этот раз играть будут очень плотно – все из-за зимнего ЧМ-2022 в Катаре. Хотя решающие матчи пройдут только через год.

Туры 1, 2, 3 и 4 туры: 2-14 июня 2022 года.

Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года.

Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года.

Финал и матч за третье место: 18 июня 2023 года.

• В Лиге наций играют сборные 55 ассоциаций, которые распределены по четырем лигам. В Лигах А, В и С будет по 16 сборных на четырех группы. Оставшиеся семь сборных сформировали две группы лиги D – из четырех и трех команд.

• Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций и разыграю трофей. В группах Лиг B, C и D они просто поднимутся на ступень выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

• Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, проведут стыки. Победители останутся в дивизионе С, проигравшие вылетят в Лигу D.

Какие группы в этом сезоне?

Основной интерес представляют Лиги А и В – именно тут будет особенно жарко.

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из Лиги наций в целях обеспечения беспрепятственного проведения турнира

Лига наций нравится далеко не всем

Игроки и тренеры относятся к турниру с огромным скепсисом. По их мнению, УЕФА еще сильнее нагружает из без того забитый футбольный график, при этом забывая о футболистах и их здоровье.

Одним из первых публично высказывался Тибо Куртуа : «В следующем году нас ждет чемпионат мира в ноябре, а затем мы до июня продолжим играть за клубы. Будут травмы. О футболистах никто не думает. В июне добавятся еще четыре игры Лиги наций, а потом двухнедельный отпуск. Но этого мало для игроков, чтобы они могли выступать на самом высоком уровне на протяжении 12 месяцев.

Если мы не выскажемся, все останется по-прежнему. В УЕФА выступают против Суперлиги, но делают то же самое. Добавляют игры, новые турниры, Лигу конференций или как там она называется. Всегда одно и то же. Они могут злиться на команды, которые хотят в Суперлигу, но они не думают об игроках, только о своих карманах».

Кевин де Брюйне тоже недоволен : «Еще две недели – это слишком долго. Я не жду этих матчей с нетерпением, потому что это соревнование не имеет значения. На самом деле это товарищеские матчи. Все провели долгий и трудный сезон, но жаловаться бесполезно. Как игроки, мы ничего не можем с этим поделать, даже если бы хотели немного отдохнуть. Так что мы пойдем и сделаем нашу работу на поле».

Возмущения не ограничиваются Бельгией . Эндрю Робертсон, который отбегал в этом сезоне 47 матчей за «Ливерпуль», совсем не рад дополнительным матчам: «Несправедливо просить футболистов играть в июне 6 раз, когда наш отпуск и так урезан из-за чемпионата мира, который начнется посреди сезона. В последнее время много говорят на тему заботы об игроках, и я надеюсь, что именно она стоит во главе при принятии решений. Оставлять футболистам только две недели отдыха за весь год неприемлемо, как по мне».

Юрген Клопп не мог остаться в стороне : «Лига наций – одна из самых смехотворных идей в мировом футболе. Игроки проводят более 70 матчей, но продолжают выходить на поле в Лиге наций, когда сезон уже закончился».

А что было бы с Россией?

• Россия должна была стартовать летом в Лиге B, но теперь автоматически займет последнее место в группе с Исландией, Израилем и Албанией. Это означает вылет в дивизион С.

• Еще в феврале соперники по группе ни в какую не соглашались играть против России, даже если она будет под нейтральным флагом. Первой выступила Албания – бойкот матчей даже оказался в списке санкций, которые официально объявила министр иностранных дел Албании Олта Джачка.

• Позже к ним присоединились: Польша, Швеция, Чехия, Англия, Уэльс, Норвегия, Швейцария, Ирландия и частично Дания.

Израиль и Исландия публично мнение не оглашали.

Фото: Gettyimages.ru/ Mike Hewitt, Laszlo Szirtesi / Stringer; East News/Andrea Staccioli / Insidefoto/Sipa USA; REUTERS/Lee Smith