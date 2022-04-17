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Хандра в «Баварии»: Левандовски тянется к «Барсе» и критикует Нагельсманна

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Много проблем с контрактами.

Разозленная «Бавария» проехалась по бедной «Арминии» – 3:0. Нет, в этот раз Роберт Левандовски отметился только голевой.

В команде Нагельсманна и правда странные времена: немцы никак не протрезвеют после вылета от «Вильярреала» и все еще ищут виноватых.

Издание Sport1.de пишет, что два лидера «Баварии» критикуют тактические решения тренера и жалуются на слишком сложные тренировки. Позже журналист Керри Хау поделился: один из бунтарей – как раз Левандовски, ему не нравится подход Нагельсманна, в частности – зацикленность на тактике. Тренера это серьезно напрягает.

Но и без этого проблем в «Баварии» хватает.

Левандовски хочет долгосрочный контракт и собирается в «Барсу»

Претензии к методам тренера – не единственная трудность Роберта, который не уверен, что останется в «Баварии».

По информации журналиста польского издания Interia Sport Себастьяна Сташевского, футболист уже решил уйти – согласовал с «Барселоной» трехлетний контракт, отклонив предложения других топ-клубов.

Журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг добавляет инсайды по зарплате – 35-40 млн евро в год до уплаты налогов. Лапорта не против трат – Роберт в 33 хорош и нравится Хави. Тренер самостоятельно убеждает Роберта переехать в Каталонию.

Левандовски еще не обсуждал уход с председателем правления «Баварии» Оливером Каном.

«У Роберта есть действующий контракт с клубом. Мы общаемся с Левандовски и хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше. Кто-то думает, что переговоры проходят точно так же, как в футбольном симуляторе, где нужно нажать на кнопку – и контракт продлевается.

Конечно, в какой-то момент игрок начинает думать, что достиг здесь всего и выиграл все трофеи тут. Поэтому нужно время, чтобы убедить его остаться. Посмотрите на игроков, которые сменили клуб летом. С чем мы идентифицируем Роналду? А Месси? То же самое касается и Роберта».

По словам инсайдера Фабрицио Романо, переговоры с «Баварией» упираются в срок контракта, сторона игрока требует соглашение на три года. Вероятно, мюнхенцы хотели бы вариант покороче.

Кроме того, Левандовски обижен на «Баварию» – рассчитывал, что ему предложат хороший контракт сразу после отказа продать игрока в «ПСЖ» летом.

Нагельсманну досталось от «Вильярреала» из-за неуважения, а еще он больше не защищает Сане и говорит о приоритете побед над блеском

После вылета из ЛЧ на Нагельсманна накинулся «Вильярреал»: Дани Парехо открыто обвинил немца в неуважении из-за слов о стремлении подавить испанцев за один матч, а Унаи Эмери подкалывал после матча по той же причине («Они не добили нас. И поплатились за это»). Коуч получил 450 сообщений с пожеланиями смерти.

«В футболе очень много оправданий, – сказал тренер. – Только я должен брать на себя вину и нести ответственность. В спорте модно скрываться от этого. Я не буду делать так. Я не буду сваливать это все на кого-то и говорить, что они виноваты. Я извлеку урок из всего, что касается тактики и футбольных вопросов».

После трудной победы над скромным «Аугсбургом» 1:0 Нагельсманн выдал несвойственный тренеру гегемона вердикт: «В первом тайме и так все было не очень хорошо. И хоть первые 20 минут после перерыва были получше, но затем опять случился спад – мы хорошо играли только десять последних минут. Сейчас нам необходимо не блистать, а хорошо защищаться и побеждать. Мы это сделали. Я доволен».

После того же матча Нагельсманн был еще и странный спич про Лероя Сане. В этом сезоне тренер постоянно защищал Лероя – и тот отвечал Юлиану хорошей игрой. Сейчас Сане далеко не в форме: не забивает уже семь матчей. «Мне очень нравится Сане как игрок и как человек. Все знают про его невероятные качества. Лерой самокритичен и сам знает, что не играет хорошо. Почему он так играет? Я не знаю», – не стал прикрывать игрока тренер.

«Бавария» страдает и от зарплат. Сейчас не могут продлить Гнабри

Еще одна гигапроблема «Баварии» – зарплаты. Все началось из-за защитника Люки Эрнандеса, самого дорогого приобретения в истории мюнхенского клуба. По разным оценкам, его зарплата составляет от 13 до 24 млн евро в год – и это дико бесит партнеров.

«Сейчас «Бавария» в ловушке из-за контракта Эрнандеса, – объяснил источник внутри клуба немецкому изданию Spox. – Потому что теперь все топ-футболисты требуют существенного повышения зарплаты, вдобавок все усложняется финансовыми потерями от коронавируса».

После приобретения Эрнандеса продления контрактов стали головной болью для мюнхенцев: летом 2021-го бесплатно ушел Давид Алаба (по данным Kicker, просил зарплату в районе 20-25 млн евро). Его требования назвали неадекватными, а Салихамиджич рассказывал про потолок зарплат:

«В нашей команде существует потолок зарплат – это Левандовски и Нойер. Не думаю, что Алаба ставит себя выше». Давид обвинил клуб во лжи.

С февраля идут переговоры о продлении контрактов Гнабри и Мюллера. Томас прямо говорит, что не волнуется, хотя продвижения нет. А вот Серж просит зарплату больше предложенных 15 млн евро – отсюда появляются слухи про заинтересованность «Реала» и «Ливерпуля»

«Он стоил 80 млн евро и зарабатывает около 20 млн евро в год, – возмущался запросам Эрнандесом бывший защитник клуба Лотар Маттеус. – Ради него «Бавария» даже подняла потолок зарплат. Другие игроки ориентируются на эти цифры. Если игрок приходит в клуб и не показывает уровень, но получает огромные деньги, то остальные скажут: «Мы тоже хотим так».

Тогда Маттеус оказался недалек от истины.

«Они не добили нас. И поплатились за это». Нагельсманн зарядил «Вильярреал» дерзкими словами – Эмери и его игроки красиво ответили

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach; globallookpress.com/IMAGO/Matthias Koch, IMAGO/www.imago-images.de

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