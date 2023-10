Анна Курникова – это и покерный термин. Якобы выглядит красиво, но ничего не выигрывает

Это правда?

Анна Курникова в 2000-х так глубоко проникла в разные слои культуры, что добралась даже до покера.

Продвинул ее туда бывший теннисист – покерный комментатор и актер Винсент Ван Паттен, который в 1980-х выиграл один турнир уровня современной ATP, сыграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в паре и был 24-й ракеткой мира.

Во время одного из турниров по техасскому холдему он назвал «Анной Курниковой» стартовую комбинацию туза и короля – потому что сокращенное название карт (ace и king) совпадает с инициалами теннисистки.

Его обоснование? «Выглядит красиво, но ничего не выигрывает».

В техасском холдеме игра идет по такой схеме.

Сначала каждый игрок получает по две карты. После первых ставок на стол выкладывают еще три карты – общие для всех. А потом еще две. По итогам игрока, которые еще не пасанули, нужно собрать самую сильную комбинацию.

Действительно ли «Анна Курникова» настолько слабая, как ее описал Ван Паттен?

Покерный автор Деннис Пурди симулировал миллион партий в техасский холдем и выяснил, что на самом деле «Анна Курникова» входит в топ-5 лучших стартовых пар. Одномастная АК вообще выигрывает 68.6% партий, в которых кому-то выпадает, и занимает третье место, уступая только паре тузов и паре королей. А разномастная (67% побед) еще проигрывает паре дам.

Но есть проблема. «Анна Курникова» хорошо подходит, чтобы строить очень сильные комбинации – например, с ее помощью можно собрать самую мощную вещь в покере, флэш-рояль. Или можно получить сильные пары тузов или королей.

Однако если на столе не соберутся нужные карты, «Курникову» бьет даже пара двоек.

Так что комбинацию туза и короля называют еще, например, Big Slick – в честь огромного нефтяного пятна после разлива у побережья Санта-Барбары. Это объясняется тем, что такая пара поглощает всю раздачу и победить ее как раз невозможно.

Важно и другое: говорить про Анну Курникова-человека, что она ничего не выиграла, тоже неправильно.

Потому что она:

● была восьмой ракеткой мира в одиночке;

● первой ракеткой мира в паре;

● выиграла 16 титулов в паре, включая два «Больших шлема» и два итоговых турнира WTA;

● завершила карьеру с положительным балансом побед и поражений.

Так что она не только выглядит красиво.

