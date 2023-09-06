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Русский четвертьфинал US Open – Медведев против Рублева. Онлайн

Андрей Рублев Андрей Рублев
Даниил Медведев Даниил Медведев
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Готовимся к матчу

В четвертьфинале US Open встретятся два лучших теннисиста России – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Матч пройдет вторым запуском на центральном корте, где игровой день стартует в 19:00 по московскому времени.

Это будет их восьмая встреча на уровне основного тура, и Медведев ведет 5:2.

Последний матч тоже за ним – в этом году в финале в Дубае.

В четвертьфиналах «Шлемов» они встречались дважды – на US Open-2020 и Australian Open-2021, – и оба матча выиграл Медведев.

Рублев, как всем известно, вообще проиграл уже восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах». Прервать серию в среду ему тоже будет непросто.

По игре Медведев выглядит предпочтительнее, и есть сомнения, что Рублев сможет решить главную проблему матчей против Даниила. Андрей берет за счет линейной мощи, а у Медведева такая оборона, что он умело все это нейтрализует. Так что Рублеву нужны какие-то фишки и неожиданные ходы, чтобы рвать динамику.

Придумает ли он их и сможет ли воплотить – вот ключевой вопрос.

2 комментария

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Сергей Николаенко
Ответ EgorikB
Это будет их СЕДЬМАЯ встреча на уровне основного тура, и Медведев ведет 5:2. Математика вышла из чата.
Один матч вничью закончился.
+1
0
+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EgorikB
Это будет их СЕДЬМАЯ встреча на уровне основного тура, и Медведев ведет 5:2. Математика вышла из чата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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