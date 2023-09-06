Готовимся к матчу

В четвертьфинале US Open встретятся два лучших теннисиста России – Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Матч пройдет вторым запуском на центральном корте, где игровой день стартует в 19:00 по московскому времени.

Это будет их восьмая встреча на уровне основного тура, и Медведев ведет 5:2.

Последний матч тоже за ним – в этом году в финале в Дубае.

В четвертьфиналах «Шлемов» они встречались дважды – на US Open-2020 и Australian Open-2021, – и оба матча выиграл Медведев.

Рублев, как всем известно, вообще проиграл уже восемь четвертьфиналов на «Больших шлемах». Прервать серию в среду ему тоже будет непросто.

По игре Медведев выглядит предпочтительнее, и есть сомнения, что Рублев сможет решить главную проблему матчей против Даниила. Андрей берет за счет линейной мощи, а у Медведева такая оборона, что он умело все это нейтрализует. Так что Рублеву нужны какие-то фишки и неожиданные ходы, чтобы рвать динамику.

Придумает ли он их и сможет ли воплотить – вот ключевой вопрос.