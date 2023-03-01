Безумный камбэк.

В начале этого сезона Андрей Рублев не блещет на турнирах ATP – на первых четырех он выиграл всего один матч. Лучшим турниром для него стал формально не относящийся к ATP «Большой шлем» – Australian Open, где он дошел до четвертьфинала.

Но даже несмотря на этот результат, начало года получилось для него худшим с 2016-го – пять поражений в 10 матчах.

На этой неделе в Дубае он защищает прошлогодний титул и во втором круге совершил невероятное – ушел с пятерного матчбола против Алехандро Давидовича-Фокина. Он проиграл первый сет, а на тай-брейке второго уступал 1:6. Но в итоге спасся и победил – 1:6, 7:6(6), 7:6(3).

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В первом сете дела для Рублева выглядели совсем печально. Он не справлялся со скоростью и агрессией соперника и быстро полетел 0:5. После первого брейка он так разозлился, что трижды стукнул себя ракеткой по коленке.

И разбил ее в кровь.

Во второй партии ситуация выправилась, Рублев уже лучше держался в розыгрышах, подтянул первую подачу и стал создавать испанцу проблемы. Они прошли сет без единого брейк-пойнта, но на тай-брейке Андрей начал ошибаться.

А Давидович-Фокина продолжал разрывать.

В итоге россиянин полетел 1:6. А дальше выдал один из самых цепких отрезков карьеры.

Из семи взятых подряд очков три он выиграл неберущимися подачами, а еще одно двоечкой – мощная подача и форхенд навылет. Но ему еще надо было как-то оформить обратные мини-брейки.

Там Андрей тоже был хорош. В первом случае выжал ошибку из обороны за счет глубины.

А во втором принял под заднюю линию, так что соперник ошибся по длине.

И при счете 7:6 в пользу Рублева испанец дал двойную. И уже пришел его черед гневаться – ракетка оказалась уничтоженной за три удара.

А Андрей выдал экспрессивный крик.

После матча он объяснил выплеск эмоций: «Всю партию я был очень напряжен, держал все в себе, даже ни разу не сказал себе «давай» или «вперед». Но когда взял сет, все эмоции пошли наружу».

После такого второго сета многие ожидали, что Давидович-Фокина посыпется, но этого не произошло – они в борьбе снова дошли до тай-брейка, на котором уже Рублев за счет глубины и мощи повел 6:1. И отыграться уже не дал – с третьего матчбола оформил победу.

«В начале я играл не очень хорошо, меня захлестывали эмоции, а он очень здорово начал, бил очень сильно, у меня было не очень много вариантов. Но потом постепенно я начал прибавлять, верить в себя и совершил безумный камбэк с 1:6. До этого я никогда в жизни так не делал», – резюмировал после матча Андрей.

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29-я ракетка мира Давидович-Фокина стал самым рейтинговым соперником, которого Рублев победил в этом сезоне. А за первый в году полуфинал он поборется с Ботиком ван де Зандшульпом.

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