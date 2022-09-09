Титул US Open разыграют лучшие по сезону – Швентек и Жабер. Хотя у Иги были проблемы с Соболенко, но она перестроилась в туалете

В WTA появилась стабильность.

Женский тур много и справедливо критикуют за нестабильность топ-теннисисток. Например, вторая и третья ракетки мира Анетт Контавейт и Мария Саккари с марта проиграли половину своих матчей. №4 в мире Паула Бадоса проиграла четыре из пяти последних. На «Больших шлемах» ни одна из них в этом сезоне не вышла в четвертьфинал.

Однако в WTA-туре в этом сезоне есть и два очевидных лидера, которые как раз выступают стабильно.

Это Ига Швентек – 56 выигранных матчей, шесть титулов и первая строчка рейтинга почти с двукратным отрывом по очкам.

И Онс Жабер – 44 победы (второй результат после Швентек), шесть финалов, два титула и возвращение на вторую строчку рейтинга после US Open.

После того, как из тура ушла первая ракетка мира Эшли Барти, прошло три турнира «Большого шлема». На «Ролан Гаррос» в финале была Швентек, на «Уимблдоне» – Жабер, а на US Open в решающий матч вышли они обе.

Это будет первый за очень долгое время финал «Шлема», в котором встретятся две самых стабильных и самых сильных теннисистки последнего года.

Швентек обыграла Арину Соболенко – 3:6, 6:1, 6:4

После того, как у Иги Швентек на «Уимблдоне» завершилась 37-матчевая серия побед, она проиграла половину матчей. И ее перспективы на US Open выглядели туманно, потому что весь месяц в Северной Америке она мучилась с мячами – которые ей казались слишком легкими и быстрыми.

Однако за неделю тренировок перед US Open она успела смириться с тем, что мячи такие, какие есть. А на самом турнире ей повезло с сеткой – в первых четырех матчах ни одной соперницы из топ-50. При этом она все равно умудрилась уступать сет и брейк 108-й ракетке мира Юле Нимайер в четвертом круге (правда, Нимайер на «Уимблдоне» играла в четвертьфинале и должна в рейтинге стоять выше).

Преодолев это испытание, Швентек расцвела и начала показывать теннис, похожий на первую половину сезона в ее исполнении. Однако матч с Соболенко получился тяжелым.

В первом сете Арина отлично использовала все преимущества, которые ей дают условия в Нью-Йорке. Перед матчем она говорила, что постарается заставить Игу работать, и она это делала за счет стабильной и контролируемой агрессии. Соболенко играла дисциплинированно, раскладывала соперницу по корту, выжимала ошибки.

Последние два удара стали кульминацией атаки, в которой Арина постепенно захватила позицию, раскладывая мяч из одного угла в другой.

А еще точечно и очень убедительно ходила к сетке.

При этом белоруска использовала две слабости Швентек. Во-первых, вторую подачу – которая слаба везде. В первой партии полька на ней выиграла всего 2 очка из 12. Во-вторых, форхенд – который может становиться слабостью на быстрых покрытиях. У Швентек экстремальная хватка, и если атаковать ее удар справа, она часто не успевает подвести ракетку под мяч и ответить плотно. Ей приходится просто откидывать ответ – с которого можно забивать.

В результате Соболенко впервые за четыре матча с Игой в этом сезоне выиграла у нее больше трех геймов за сет.

После первой партии полька взяла туалетный перерыв. По ее словам, она не только после него «почувствовала себя легче», но и успела подумать над тем, что ей нужно делать, чтобы изменить ход матча. И со второго сета она нашла решения.

Чтобы Соболенко не атаковала ее вторую подачу, она просто перестала ее выполнять. Во второй партии Швентек подавала в 18 розыгрышах и в 17 попала первым мячом. А еще допустила двойную ошибку.

А чтобы Соболенко не атаковала ее в розыгрышах, Ига стала атаковать сама. Уже она набрасывалась на вторую подачу и плотно принимала первую. Уже она в розыгрышах первой шла на обострение с форхенда или на перевод слева по линии. В итоге за матч она забила на два виннерса больше соперницы, хотя после первого сета уступала по ним 3:7.

И в движении Швентек появилась энергичность, которая позволяла переламывать больше розыгрышей. Она сама говорила, что в первом сете это было проблемой.

В начале третьего сета Швентек проиграла свою подачу, ошибаясь под давлением и без него. Но потом она комфортно держала свои геймы и постоянно цеплялась за прием: один раз дошла до 30:30, потом – до брейк-пойнта, потом – до 40:40. И в итоге при счете 4:3 Соболенко дрогнула и до конца матча взяла всего четыре очка.

Финальный отрезок стал комбинацией атакующей феерии Швентек и ошибок Арины – она проиграла восемь очков, и половина из них пришлась на невынужденные. Кроме того, на подаче Швентек при счете 4:4 она дала три ошибки. Особенно обидно было за прием второй подачи в аут и бэкхенд в сетку при счете 30:30, когда она просто не вышла на мяч.

Жабер остановила Каролин Гарсия – 6:1, 6:3

Победа Онс Жабер получилась намного менее событийной. Гарсия подошла к их матчу на серии из 13 побед, но против представительницы Туниса не смогла найти никаких решений.

Француженка последние месяцы пугает всех приемом, когда входит на метр в корт, встречает мяч рано и атакует. Но Онс так подавала, что шансов на это не было. У Гарсия в итоге ни одного брейк-пойнта за матч.

Перед матчем Каролин рассказывала, что у Жабер еще с юниоров редкий и не очень удобный стиль игры – за счет которого она четырежды останавливала ее на юниорских «Больших шлемах» и выиграла оба предыдущих матча в про-туре. В четверг Онс снова его показала. В розыгрышах она вообще не давала Гарсия почувствовать ритм за счет постоянных смен темпа, направления, вращения.

Итог – убедительная победа и второй финал «Большого шлема» подряд.

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В личных встречах у Швентек и Жабер 2:2. В этом году они встречались в финале в Риме, и Ига победила 6:2, 6:2.

Но Онс настроена решительно: «Хочу взять реванш. Мне кажется, я точно знаю, что против нее нужно делать».

Финал в субботу в 23:00 по московскому времени.

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