Медведев бросил настолько волшебную свечу, что сам не понял, как попал. И вообще напомнил, как он прекрасен

Силен.

Перед стартом на «Мастерсе» в Цинциннати Даниил Медведев рассказывал, что поражение в первом матче в Монреале для него в принципе ничего не изменило и ударом по психологическому состоянию не стало:

«Из-за того, как я провел последние годы и как чувствую себя сейчас, я уверен в себе перед Цинциннати и US Open».

В Огайо Даниил уже вышел в полуфинал, а в четвертьфинале против Тэйлора Фрица (7:6, 6:3) мы увидели все, что делает Медведева прекрасным.

1. Даниил на американском харде – такая мощь, что это явно давит на его соперников. Например, в первом сете он отыграл шесть брейк-пойнтов, три из которых были сетболами. Минимум в двух случаях Фриц на брейк-пойнтах бил в аут по длине, хотя до этого весь гейм клал удары в заднюю линию.

Очевидно, что в эти моменты на американца как раз дополнительно давил статус соперника и его оборона.

2. Даниил показал умение мгновенно переключаться. Например, при счете 5:6 он допустил две двойных подряд, которые привели к сетболу. Его реакция? Одна из лучших атак за весь матч.

3. Тай-брейк вообще стал квинтэссенцией умения прибавить в нужный момент. Три очка из семи Медведев выиграл эйсами. И вообще был так уверен в себе, что Фриц наделал глупостей и надарил ему ошибок.

4. А забрав первый сет, Даниил включил режим беспощадного давления. Он почувствовал, что Фриц чуть треснул – и стал требовать от него так много, что тот сломался.

Воплощением стал розыгрыш, которым он сделал брейк в начале партии. Эта свеча от стенки просто не имела права попадать в корт.

Даниил и сам был в шоке: «Обычно проигрываешь 9 из 10 таких розыгрышей – может быть, даже 19 из 20. Так что я просто пытался кинуть свечу как можно выше, чтобы ему было потруднее. И молился, что попаду. Если посмотреть мою реакцию, я сам думал, что мяч летит в аут. Так что я бросил играть, потому что сам уже устал».

А мяч в итоге попал, и через два удара Фриц ошибся.

5. И полностью захватив контроль над матчем, Медведев только добавил. Проблем на подаче у него больше не возникало, в розыгрышах его удары стали сильнее и агрессивнее. И он развернул динамику затяжных разменов: из первых 12 розыгрышей длиннее девяти ударов он проиграл 8, но потом – всего один.

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В полуфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом или Джоном Изнером.

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Фото: East News/AP Photo/Aaron Doster; REUTERS/Susan Mullane-USA TODAY Sports