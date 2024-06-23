Самый стыдный матч в истории медиафутбола

Кошмар «Амкала» и 2Drots.

Всю неделю мы рассказывали об «Амкал» – 2Drots как о главной афише медиафутбола .

Здесь лучшие игроки и медийные звезды. Здесь происходят события, которые фундаментально влияют на индустрию. Здесь рождаются мемы и гаснут карьеры.

А еще этот матч – уникальный шанс вырваться за пределы эхо-камеры медиафутбола. «Амкал» против 2Drots – как финал чемпионата мира с поправкой на масштаб: то есть включают даже те, кто не следит за индустрией в ежедневном режиме. Именно здесь ставятся рекорды – как по зрителям в онлайне, так и по посещаемости вживую.

На стадион в Нижнем пришли около 20 тысяч, еще примерно 180 тысяч наблюдали в онлайне.

Что показали всем этим людям флагманы медиафутбола?

Что нормально выбегать на поле стенка на стенку при минимальном несогласии с арбитром.

Тренеры 2Drots Дмитрий Кузнецов и Альберт Осколков показали, что нормально – бить журналиста .

Президент 2Drots Жека – что можно выбегать на поле и толкать игрока соперника в спину.

Тренер «Амкала» Сослан Гатагов – что нормально угрожать тренеру соперника набить ему морду.

Лидер «Амкала» Василий Маврин – что можно толкать оппонента, лежащего на газоне.

Запасной 2Drots Алекс Месси – что можно даже не переодеться в игровую форму, но все равно выскочить и послать «Амкал».

Президенты и игроки 2Drots – что нормально унижать оппонента после победы. 2Drots прошли в полуфинал – молодцы, ребята. Но сложно представить менее красивую радость: я и про рэп в раздевалке , и про поток оскорблений от Некита. «Спасибо, вы как всегда сосете классно» – запомните, дети, так празднуют чемпионы.

Три недели назад Слон, когда его одноклубника били охранники, говорил им про детей на трибуне. После победы дети (и на трибуне, и в телеграм-каналах) не помешали Слону кричать: «Чтобы они сосали дальше». Для верности хавбек визуализировал слова.

Это поведение обалдевших от вседозволенности людей, которые уверены, что победили во всем – и забыли, кого они представляют.

Я вас удивлю, но зрители большого футбола Медиалигу не очень любят. И одна из самых частых причин – мат и трэшток. Я знаю, что нецензурщина в кадре – неизбежное последствие открытости и что если повесить петлички на Моуринью и Гвардиолу, то мата будет не меньше. Но у медиафутбола всегда были и по-настоящему уникальные свойства: открытость, близость к аудитории, красивые истории .

Вот Fight Nights отмечают победу лезгинкой.

А вот один из лучших топ-матчей Медиалиги – спартаковское дерби на «Открытие Арене». Яркие фан-сектора, топовые гости (Романцев, Зиеш и спартаковцы), Майк Крапивников сделал предложение Светлане Думич (они игроки «Народной») – красиво и празднично.

Это супермомент из пятого сезона. Бала пришел на матч бывшей команды – 2Drots. В какой-то момент болельщики 2D начали освистывать его. Парень отреагировал позитивно и похлопал фанатам. Они молниеносно ответили тем же – все разошлись счастливыми.

Были красивые истории и от 2Drots. Проигранный финал МФЛ-3 в «Лужниках». Весь матч на скамейке лежал плюшевый слон – его подарили фанаты после победы в МФЛ-2. Во время матча президенты периодически подходили и трогали его – на удачу.

Некит достойно встретил поражение в финале – призывал игроков 2Drots не снимать серебряные медали: «Эту медаль тоже нужно хранить, чтобы вспоминать эту боль и не допускать этого заново».

Чтобы знать, что медиафутбол бывает еще и таким, за ним нужно регулярно следить. Для этого и нужны топ-клубы и флагманские матчи – показывать лучшее, что есть в индустрии. Но вместо этого «Амкал» и 2Drots на протяжении трех часов обливали друг друга помоями. Сложно представить человека, которому это понравится. Скорее такой матч вызовет желание никогда больше не включать медиафутбол.

Когда-то сильные качества медиафутбола обеспечили ему быстрый прогресс от тренировочных полей до стадионов чемпионата мира. Но если забывать про идентичность, падение вниз может быть таким же быстрым.

Как же много грязи было в матче «Амкал» – 2Drots

Фото: Winline Медиалига