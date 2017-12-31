А четвертому - не бывать!!

31 декабря 2017, 22:09 Автор Toulousain Об игре «Ювентуса» Пропустит ли наконец в этом матче «Юве» - вопрос, ответ на который зависел не столько от соперника, сколько от самих туринцев.

31 декабря 2017, 16:28 Автор Toulousain Спалетти в духовном кризисе «Интер»: в необходимости нахождения нового, т.к. перекрывают старое

28 декабря 2017, 05:15 Автор Toulousain «Интер»: по заезженным лекалам Для «Интера» вопрос о разнообразии в атаке остается важнейшим как с точки зрения игры, так и с точки зрения результата.