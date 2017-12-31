А четвертому - не бывать!!

Сущностные свойства победы над «Ромой»
Пропустит ли наконец в этом матче «Юве» - вопрос, ответ на который зависел не столько от соперника, сколько от самих туринцев.
Очередные замечания по поводу игры «джаллоросси»
«Интер»: в необходимости нахождения нового, т.к. перекрывают старое
Новации в игре «лациали» по матчу с «Интером»
Мысли об игре «Фиорентины»
Свежие впечатления от игры «Милана».
Для «Интера» вопрос о разнообразии в атаке остается важнейшим как с точки зрения игры, так и с точки зрения результата.
Главным лейтмотивом игры «Милана» с «Интером» был вопрос, смогут ли красно-черные преподнести сюрприз соседям – вечным соперникам.
Продолжаем определять сущностные свойства игры римлян