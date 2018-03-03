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    baltika

    не отдавай, свою медаль Алина
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      Автор mjik1977

      Наверное это будет мой первый и последний пост

      Наверное это будет мой первый и последний пост, зарегистрировалась только для этого. В фигурном катании болею за наших (это значит, за тех кто выступает за Россию). На ОИ 2018 года меня удивило, что многие, вопреки, результатам, превозносят Женю. А как же Алина?. Много читала на «S», что Женя шла несколько лет к этой медали и не получила ее. Но. Говорю как зритель. Сезон 2015-2016 (Мелодии белой ночи,Dance For Me Wallis) Женя катала безукоризненно, стабильно. Сезон 2016-2017 (River Flows in You, Extremely Loud and Incredibly Close) Женя катала так же, супер, но лично уменя было ощу...
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