«Мне было 12, когда мы с тренерами начали работу над четверным тулупом». Фотосессия и разговор с Камилой Валиевой и Анной Щербаковой

Разговор со звездами фигурного катания в проекте платежной системы «Мир».

Фигурное катание в кинематографе – концентрированная вражда и агрессия. Соперницы портят лезвия, конфликтуют в подтрибунных помещениях и подставляют друг друга перед тренером.

В жизни борьба заканчивается сразу после объявления результатов, а методы у всех одинаково легальные: отточенные программы, многочасовые тренировки и самые сложные прыжки.

Накануне главного старта четырехлетия платежная система «Мир» – партнер сборной и Федерации фигурного катания на коньках России – совместно с журналом Vogue устроила эффектную фотосессию для двух чемпионок, которые знают все не только о безупречных победах и мировых рекордах, но и о корректной конкуренции.

Этот проект – о том, что фигурное катание не в фанатских спорах, гладиаторских боях в комментариях и злобных взглядах в раздевалках. Оно – в прокатах, которые заставляют плакать болельщиков, тренеров (и даже Татьяну Тарасову!); в умении преодолевать травмы и взросление; в способности интерпретировать музыку так, что восхищаются даже композиторы.

Героини фотосессии – Анна Щербакова и Камила Валиева. Обе выигрывали едва ли не самый сложный турнир в женском одиночном катании – чемпионат России (Щербакова – трижды), а главное – отобрались в Пекин. Они уже четыре года тренируются вместе у Этери Тутберидзе (Аня – с 2013-го, Камила – с 2018-го).

Валиева и Щербакова – фигуристки поколения ультра-си. Они прыгают сложнейшие прыжки, а конкуренция их заводит

Чтобы попасть на пьедестал в женском катании на Играх в Пхенчхане-2018, еще не требовались четверные прыжки или тройной аксель – самым сложным элементом у чемпионки Алины Загитовой был каскад лутц-риттбергер.

Щербакова и Валиева тоже его исполняют (Аня – на соревнованиях, Камила – на тренировках), но для борьбы за золото нужно нечто большее. Сейчас у девушек пять ультра-си на двоих: четверные лутц и флип у Щербаковой, сальхов, тулуп и тройной аксель у Камилы.

Валиева начинала с четверного тулупа – с покорением прыжка на тренировках ей помогал Алексей Ерохов, чемпион мира среди юниоров-2018. Тройной аксель и квад-сальхов пришли к Камиле в прошлом сезоне – такой набор позволяет ей удерживать действующие мировые рекорды в обеих программах.

«Сложнее всего было выучить 3А [тройной аксель]. А больше всего люблю 4Т [четверной тулуп], хотя 4S [квад-сальхов] тоже люблю, – говорит Валиева в интервью Vogue. – Последний элемент, который не получился, – 3А на чемпионате Европы. Но я знаю, что умею его делать, поэтому просто снова и снова прыгаю его на тренировках, чтобы чувствовать себя уверенной на старте».

Щербакова тоже дебютировала с тулупом, причем впервые исполнила его на тренировке еще 5 лет назад: «Мне было 12, когда мы с тренерами начали работу над четверным тулупом. Обычно начинают с тройного акселя, – говорит Анна в интервью Vogue. – Но для меня и двойной аксель в свое время был самым проблемным прыжком – его я запрыгала только после всех тройных. А тройные тулуп и лутц были на тот момент любимыми».

По словам Ани, попробовать ультра-си ей предложила Тутберидзе. «Этери Георгиевна еще раньше рассказывала, что за четверными прыжками будущее женского фигурного катания и надо начинать над ними работать, – вспоминает Щербакова. – Я впервые выехала четверной тулуп на тренировке в апреле 2017 года, через пару дней прыгнула его в каскаде с тройным тулупом». Вскоре четверной тулуп стал удаваться в сложном каскаде – с тройными тулупом и риттбергером.

Перелом ноги, который Щербакова получила летом 2017-го, заставил приостановить работу над ультра-си. Премьерный четверной тулуп в женском катании в итоге прыгнула Саша Трусова, а Аня стала первой взрослой одиночницей, приземлившей четверной лутц. Через месяц она усложнила программу дополнительно и услышала самые трогательные слова Этери Тутберидзе за всю карьеру.

«Это мой первый взрослый этап Гран-при – в Лас-Вегасе. Я неудачно выступила в короткой программе, но в произвольной впервые на взрослых соревнованиях исполнила два четверных лутца, – рассказывает Аня. – После проката Этери Георгиевна сказала мне, что я герой. Для меня эти слова были ценнее медали».

У Камилы тоже есть похожая история: «Этери Георгиевна учит нас всякую работу делать на совесть. Приемлемым качеством она считает только совершенство – не иначе. Совершенством быть каждый день не получается, поэтому хвалит Этери Георгиевна крайне редко. Самые приятные слова я не услышала, а прочитала на распечатке, которую Этери Георгиевна выдала мне однажды после проката произвольной программы на тренировке. Там было написано: «Молодец!»

Камилой и Аней восхищаются художники, композиторы и другие спортсмены

У Щербаковой и Валиевой много поклонников: они разворачивают на трибунах красивые баннеры, устраивают флэшмобы (забрасывают лед плюшевыми медведями и раздают плакаты в коридорах арены) и привозят подарки в «Хрустальный» (цветы, косметику, гигантские игрушки). В фанатов девушки обратили совершенно разных людей: спортсменов, композиторов и даже внучку Пикассо.

Олимпийский сезон фигуристки начали с программами под музыку одного композитора – Кирилла Рихтера. Впоследствии Ане поменяли короткую, хотя Кирилл предлагал помощь в доработке композиции, чтобы она звучала мощнее.

У Камилы программа осталась прежней – Рихтер точно прозвучит в Пекине. Композитору нравится постановка: он публиковал видео проката в инстаграме и хвалил Валиеву в интервью Первому каналу: «Я посмотрел программу – это безупречное исполнение. Я доволен, хотя я редко бываю доволен».

«Этери Георгиевна [Тутберидзе] и Даниил Маркович [Глейхенгауз] предлагают мне для программ неоклассическую музыку, – говорит Валиева в интервью Vogue. – Конечно, она мне близка, но очень хочется попробовать себя и в чем-то другом».

Публичные комплименты фигуристам от музыкантов – приятное, но не самое частое явление. В «Хрустальном» такое уже происходило: олимпийскую короткую Медведевой отметил автор аранжировки Джошуа Белл, пророческую «Я ухожу» Загитовой – исполнительница Ясмин Леви, а первую взрослую произвольную Трусовой – фронтмен группы Muse Мэттью Беллами.

Детская программа «Девочка на шаре» принесла Валиевой неожиданную славу среди художников: внучка Пикассо пригласила Камилу в гости, а художник Александр Садыков недавно вручил фигуристке собственную копию картины.

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Спортсмены из других видов тоже следят за фигуристками: гимнастки Аверины назвали Валиеву и Щербакову фаворитками Пекина, синхронистка Колесниченко ставит на золото Камилы, а саблистка Позднякова болеет за всю группу Тутберидзе.

Сами девушки совпадают в симпатиях: обе в топ-3 любимых фигуристок прошлого назвали Юлию Липницкую. Помимо нее Камила выделила Женю Медведеву и Алину Загитову, а у Ани чуть более возрастной топ – Ю-На Ким и Мао Асада.

Липницкая для Щербаковой – одно из ключевых впечатлений о «Хрустальном»: «Когда я только пришла в группу Этери Георгиевны, Юлия готовилась к Олимпиаде в Сочи. Я всегда с большим интересом смотрела за ее тренировками, ее уровень казался для меня недосягаемым».

Для Валиевой сочинские прокаты Юли – первое яркое и осознанное воспоминание о фигурном катании. «Меня поразили ее вращения и спираль», – уточняет Камила. Теперь те же элементы восхищают фанатов уже в катании самой Валиевой.

И это неслучайно. Не все знают, но в детстве Камила осталась в фигурном катании в первую очередь из-за вращений.

«В секции по художественной гимнастике сказали, что в 3,5 года еще рано начинать заниматься, а на катке обещали взять, если буду стараться и не стану грызть лед, – рассказывает Валиева. – В художественную гимнастику я все-таки пришла, но только через год. И в балетную школу тоже. Когда встал вопрос о выборе только одного направления, фигурное катание победило, потому что мне очень нравилось вращаться».

Спорт не единственное, что есть у Щербаковой и Валиевой. Аня говорит на двух иностранных языках, Камила обожает картинг и современные танцы

Хотя перед Пекином вся жизнь Валиевой и Щербаковой подчинена льду, их интересы не ограничиваются периметром катка.

На пресс-конференциях Щербакова уверенно общается на английском, но это не первый ее иностранный язык: «Изначально у меня в школе первым был немецкий. Английским я занималась дополнительно. Потом от немецкого пришлось отказаться, так как не хватало времени на полноценные занятия двумя языками. А английский все-таки важнее».

У Ани необычное увлечение: призовые от турниров она не тратит, а вкладывает в акции, пользуясь подсказками родителей. Пока в планах у Щербаковой – спортивное образование, а после него – еще одно высшее. «Сперва планирую поступать в институт физкультуры. А в дальнейшем уже хотела бы разобраться, в какой именно сфере мне было бы особенно интересно работать, и получить второе образование», – говорит Аня.

Валиева в такое далекое будущее пока не заглядывает – готовится к экзаменам за 9-й класс и мечтает научиться водить машину. Когда мы спросили, на что бы Камила потратила 10 свободных минут в интернете, она ответила: «Ой! Во многие бы места зашла, но сейчас, честно говоря, без особого удовольствия, но чаще всего захожу на сайт «Решу ОГЭ». В жизни профессионального спортсмена, который еще и учится, просто нет времени ни на что, кроме спорта и учебы». Когда учеба закончится и все границы снова откроются, Камила мечтает побывать на всех континентах, особенно – на Фарерах, в Иране, Саудовской Аравии и на архипелаге Сокотра (территория Йемена).

Стремительность и скорость – отличительная черта Валиевой не только на льду. Она гоняет на карте, велосипеде и электросамокате. Новые транспортные средства ей дарят даже поклонники.

Еще Камила любит выставки и современные танцы, ее лучшая подруга Ева Уварова как раз из этой сферы: «Мы познакомились в интернете. Ева написала мне в инстаграме, так и стали общаться. Мне нравится проводить свободное время с Евой: она веселая, легкая в общении. Иногда Ева приезжает на старты, чтобы поддержать меня».

И, конечно, как и вся группа Тутберидзе, Щербакова и Валиева обожают животных: Аня спасает бездомных (ее пес Сэнди – из приюта), а у шпица Камилы даже есть фан-аккаунты в инстаграме.

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Прямо сейчас Валиева и Щербакова готовятся к главному соревнованию в карьере. Они никогда не называют соперницами друг друга – каждая сражается с собственными нервами и контентом. И в этом – особенная красота борьбы.