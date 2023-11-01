Буллит Шаюнова, вылет 2Drots или аут Алишера. Голосуй за главный момент года в медиафутболе

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – момент года в медиафутболе.

На приз претендуют: буллит Сергея Шаюнова, вылет 2Drots от «Эгриси», фраза Алана Гатагова, серия буллиталити «Родина Медиа» – «Титан», последние минуты финала Winline МФЛ-4.

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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