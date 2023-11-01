Медиафутбол на Sports.ru
Блог

Буллит Шаюнова, вылет 2Drots или аут Алишера. Голосуй за главный момент года в медиафутболе

Winline Media Football Awards Winline Media Football Awards
БроукБойз БроукБойз
Родина Медиа Родина Медиа
Winline Медиалига Winline Медиалига
Сергей Шаюнов Сергей Шаюнов
Алан Гатагов Алан Гатагов
Алишер Рахимов Алишер Рахимов
2Drots 2Drots
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
рейтинги рейтинги
Медиафутбол Медиафутбол

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – момент года в медиафутболе.

На приз претендуют: буллит Сергея Шаюнова, вылет 2Drots от «Эгриси», фраза Алана Гатагова, серия буллиталити «Родина Медиа» – «Титан», последние минуты финала Winline МФЛ-4.

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий